Hoãn xử vụ Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An kiện Công ty Sen Vàng để thu thập thêm hồ sơ

Ngày 25-4, TAND quận Bình Thạnh (TP HCM) xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại "Tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu" giữa nguyên đơn là Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An và bị đơn là Công ty Sen Vàng.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam năm 2023 Lê Hoàng Phương được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; bác sĩ Chiêm Quốc Thái (Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ) là người làm chứng.

Trong phiên tòa này bác sĩ Chiêm Quốc Thái có đơn xin vắng mặt; hoa hậu Lê Hoàng Phương và người đại diện Công ty Sen Vàng vắng mặt, ủy quyền cho luật sư tham gia.

Bệnh viện ăn nên làm ra sau lùm xùm?

Nội dung vụ việc thể hiện Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An ký hợp đồng với Công ty Sen Vàng (đại diện hoa hậu Lê Hoàng Phương) 10 tỉ đồng gồm 143 điều khoản đi kèm, trong đó sau khi đăng quang thì hoa hậu Lê Hoàng Phương làm đại sứ cho bệnh viện.

Ngày 7-11-2023, bác sĩ Chiêm Quốc Thái đăng lên Facebook cá nhân có nội dung nói về hành trình Lê Hoàng Phương được Bệnh Viện Thẩm Mỹ Việt Mỹ tài trợ làm đẹp. Bên dưới bài đăng của bác sĩ Chiêm Quốc Thái, hoa hậu Lê Hoàng Phương đã comment: "Dạ em cám ơn bác sĩ đã giúp em có vẻ đẹp hoàn mỹ thêm phần tự tin hơn ạ".

Cho rằng phía Công ty Sen Vàng vi phạm hợp đồng nên Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An khởi kiện.

Phiên tòa sáng 25-4 tại TAND quận Bình Thạnh

Tại tòa, đại diện Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An đã rút yêu cầu bồi thường thiệt hại danh dự, uy tín số tiền 14,9 triệu đồng, còn lại giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An yêu cầu chấm dứt hợp đồng, yêu cầu Công ty Sen Vàng hoàn trả số tiền 8,64 tỉ đồng do vi phạm hợp đồng.

Phía bị đơn là Công ty Sen Vàng không đồng ý việc thương lượng hòa giải của nguyên đơn; đồng ý rút yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc bồi thường 14,9 triệu đồng.

"Bị đơn đã nhiều lần thương lượng để đưa lên truyền thông nhưng phía nguyên đơn vẫn khởi kiện. Ra đến tòa thì không đồng ý hòa giải"- phía bị đơn trình bày.

Đại diện Công ty Sen Vàng cho rằng không vi phạm mà thực hiện đầy đủ hợp đồng; nguyên đơn mới vi phạm một số điều trong hợp đồng.

"Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An cho rằng hoa hậu Lê Hoàng Phương quảng bá cho Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ là suy diễn vì không có bằng chứng nào nói Lê Hoàng Phương quảng cáo cho ông Chiêm Quốc Thái. Trong vụ lùm xùm này, Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An hoàn toàn không thiệt hại mà còn kinh doanh có hiệu quả vì nhờ đó mà nhiều người biết đến. Luật sư sẽ chuyển vi bằng cho hội đồng xét xử bằng chứng về việc này" - đại diện Công ty Sen Vàng trình bày.

Bình luận của hoa hậu Lê Hoàng Phương

Từ đó, phía Công ty Sen Vàng khẳng định Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An không thiệt hại nên không cần chứng minh thiệt hại và nói rằng hiện nay lượng khách hàng của bệnh viện quá tải nên chứng tỏ là có doanh thu, kinh doanh hiệu quả.

Luật sư của hoa hậu Lê Hoàng Phương cho rằng việc Lê Hoàng Phương là Đại sứ thương hiệu cho Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An chỉ là một trong 143 điều khoản đi kèm hợp đồng nên việc cho rằng vi phạm hợp đồng là không có cơ sở. Việc yêu cầu hoàn trả tổng cộng 8,64 tỉ đồng cũng không có cơ sở để xem xét.

"Người đại diện của Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An cho rằng hoa hậu Lê Hoàng Phương quảng cáo cho bệnh viện "đối thủ" là hoàn toàn suy diễn. Bác sĩ Chiêm Quốc Thái đăng bài là chuyện cá nhân của bác sĩ chứ không phải do Lê Hoàng Phương chủ động hay có động thái nào quảng cáo cho Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ" - đại diện hoa hậu Lê Hoàng Phương cho biết.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương không độc quyền

Sau khi xảy ra sự việc hoa hậu Lê Hoàng Phương đã ngay lập tức xóa bình luận trên facebook bác sĩ Chiêm Quốc Thái và xin lỗi Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An. Đồng thời, phía Công ty Sen Vàng cũng có động thái gọi điện cho CEO Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An là bà Nguyễn Thị Như Lan để xoa dịu.

"Việc đại diện Sen Vàng xin lỗi CEO Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An là để giải quyết sự cố truyền thông vì một lời xin lỗi không mất mát gì nhằm hạn chế đăng lên mạng xã hội liên quan đến vụ việc của Lê Hoàng Phương. Hiện nay, Sen Vàng cũng không phải là quản lý của hoa hậu Lê Hoàng Phương sau thời điểm đăng quang mà chỉ là mối quan hệ ủy quyền của hoa hậu. Sau khi đăng quang thì hoa hậu không thể độc quyền quảng cáo mà có thể quảng cáo cho bất kỳ nhãn hàng nào mà hoa hậu ký kết"- luật sư của Công ty Sen Vàng trình bày.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Về vấn đề bác sĩ Chiêm Quốc Thái sử dụng hình ảnh của hoa hậu Lê Hoàng Phương, phía hoa hậu cho rằng có việc hoa hậu cho bác sĩ Thái sử dụng hình ảnh nhưng không có hợp đồng hay cam kết nào về việc sử dụng vô thời hạn hay không.

Trong sự việc này Lê Hoàng Phương cũng không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào về đại sứ thương hiệu cho Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An. Đồng thời, Lê Hoàng Phương không có độc quyền cho Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An.

Trả lời câu hỏi của luật sư Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An, phía Công ty Sen Vàng cho biết khi đăng ký tham gia thi Hoa hậu Hòa Bình 2023 thì các thí sinh phải cam kết tuân thủ tất cả quy định của ban tổ chức là Công ty Sen Vàng. Sau khi đăng quang thì hoa hậu thực hiện tiếp những ràng buộc với công ty. Công ty Sen Vàng khẳng định không sai phạm nào trong vụ việc này.



Đại diện hoa hậu Lê Hoàng Phương cho rằng vụ lùm xùm này ảnh hưởng không ít đến hình ảnh của hoa hậu và cho đến nay Lê Hoàng Phương vẫn chưa làm đại diện cho bất kỳ bệnh viện, cơ sở thẩm mỹ nào ngoài Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An. Đại diện Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An đã yêu cầu hội đồng xét xử dừng xử để thu thập thêm hồ sơ, chứng cứ và triệu tập bác sĩ Chiêm Quốc Thái đến tòa. Xét yêu cầu của phía Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An là chính đáng, sau phần hỏi của tất cả các bên, HĐXX đã dừng xét xử để thu thập thêm hồ sơ và xem xét yêu cầu triệu tập bác sĩ Chiêm Quốc Thái của nguyên đơn.