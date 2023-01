Hoàng Đức Nhà TO và 5 năm đi bán trải nghiệm thượng lưu: Đừng nói chuyện tiền với người có tiền!

Hoàng Đức (tên đầy đủ là Hoàng Việt Đức, đang sống ở Hà Nội) không phải là một nhân vật quá quen thuộc với cư dân mạng. Tuy nhiên khi nhắc đến Nhà TO - kênh YouTube chuyên review những căn nhà khủng và thú chơi của giới thượng lưu thì số người biết đến có thể đã tăng lên vài chục lần. Chủ nhân của kênh YouTube gần 500 nghìn lượt theo dõi này chính là Hoàng Đức.

Hoàng Đức - founder kênh YouTube Nhà TO

Hiện tại, ngoài vị trí founder Nhà TO, Hoàng Đức còn là giám đốc truyền thông tại một công ty du thuyền và có một số hoạt động kinh doanh khác. Tất cả công việc này đều liên quan đến giới thượng lưu, những người có tiền và có thành công trong cuộc sống nên xung quanh Hoàng Đức có không ít lời đồn như con nhà giàu, gia thế khủng,...

Tuy nhiên anh nhiều lần chia sẻ rằng mình xuất thân từ một gia đình bình thường và bản thân cũng từng làm qua nhiều công việc hết sức bình thường như dạy guitar, thiết kế đồ họa và quay phim. Nhưng có lẽ vì vậy mà hành trình của Hoàng Đức ở giới thượng lưu lại càng thú vị hơn, có nhiều bài học và chiêm nghiệm hơn.

Hoàng Đức kể lại hành trình công việc của mình





Từ một người bình thường thành một nhân vật có tiếng tăm trong giới thượng lưu, điều gì đóng vai trò quyết định trên hành trình của anh?

Mình nghĩ thứ nhất là sự đam mê và khao khát làm giàu. Thứ 2 là một chút liều lĩnh, mong muốn đương đầu với những thử thách ngày càng khó hơn. Và thứ 3 có lẽ là một chút may mắn, nói cách khác là cái duyên của mình với công việc hiện tại.

Trước đây mình từng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng đến một thời điểm mình cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì trong tương lai, sự phát triển của mình khó mà có được những điều thú vị hay thử thách nên quyết định thay đổi. Đó là chuyển sang một công việc mà mình nhìn thấy có nhiều thử thách cũng như mới mẻ, khiến bản thân phải cố gắng hàng ngày để phát triển hơn nữa.

Có kỷ niệm nào về thời còn khó khăn trong quá khứ mà anh chưa từng tiết lộ không?

Mình đã trải qua rất nhiều vất vả và khó khăn. Vì vậy mà mình hiểu được cảm giác của những người luôn khát khao thay đổi bản thân, thay đổi công việc để có cuộc sống chất lượng hơn.

Hồi đó mình với bà xã vẫn đang là sinh viên. Giống như bao bạn bè khác, mình cũng có lúc rơi vào cảnh cuối tháng hết tiền nhưng vẫn muốn dẫn người yêu đi chơi. Thế là trên con xe cà tàng, mình chở cô ấy đến trước cửa quán ăn, ngó nghiêng giá tiền để ước tính xem ăn ở đấy hết bao nhiêu mỗi người rồi mở ví ra xem có đủ tiền không. Và tối hôm ấy mình đã tiêu sạch toàn bộ số tiền trong ví. Nhưng đó cũng là động lực giúp mình cố gắng thay đổi để có cuộc sống và điều kiện kinh tế tốt hơn, có được sự tôn trọng từ mọi người xung quanh.

Cố gắng rồi nhưng không phải ai cũng nổi tiếng ngay được. Anh xây dựng thương hiệu cá nhân của mình thế nào?

Mình bắt đầu nghĩ đến thương hiệu cá nhân khi quyết định nghiêm túc làm kênh YouTube Nhà TO. Trước đây mình cũng làm Nhà TO một lần nhưng không may gặp sự cố, kênh bị hack mất. Ban đầu mình không biết chắc làm kênh này sẽ thu được gì nên không để ý lắm. Đến khi mình gặp gỡ một vài người bạn, là những người khá thành công trong cuộc sống thì họ hỏi "Sao lâu nay anh không thấy em làm clip nhà to?", "Anh thấy là cái chương trình đấy nó hay và anh cũng thích xem"... Lúc đó mình mới nhận ra việc mình đang làm có thể ảnh hưởng tới những người như vậy. Đó chính xác là tệp khách hàng mà mình muốn hướng đến thực sự chứ không chỉ đơn giản là thỏa mãn sự tò mò của số đông. Thế nên mình quyết định cố gắng xây dựng thương hiệu của bản thân, dùng kênh Nhà TO chia sẻ với mọi người trải nghiệm và câu chuyện trong cuộc sống, từ đó được nhiều người biết đến, tôn trọng và tin tưởng hơn.

Chắc anh cũng biết có không ít bàn tán trái chiều về mình. Anh nghĩ sao về chúng?

Khi một người chấp nhận đưa hình ảnh của mình lên mạng xã hội để nhiều người biết hơn thì nó luôn tiềm ẩn hai mặt. Có người thích và có người không thích bạn là điều tất yếu của cuộc sống. Thời gian đầu mình cũng chưa quen với việc bị nhiều người biết tới, bị bình luận và bàn tán về nhiều vấn đề mà đôi khi nó không phải sự thật.

Sau này mình học được rằng trong cuộc sống, nếu muốn phát triển hơn thì chúng ta phải nhìn vào ưu điểm của nhau, thay vì soi mói hay bàn tán về nhược điểm, về những câu chuyện không có để hạ thấp một người nào đấy xuống. Mình cũng học được cách cảm thấy hạnh phúc và vui mừng khi chứng kiến một người khác thành công. Điều này khá đơn giản nhưng mình nghĩ đó là 1 cái phải học. Khi đón nhận mọi thứ dưới một góc độ tích cực như thế thì bản thân mình cũng mong muốn trở thành những người thành công, có hạnh phúc giống như người ta.

Vì vậy mình lựa chọn bỏ ngoài tai tất cả những cái gì gọi là "nghe nói". Thực tế thì chỉ có bản thân mình và gia đình những người xung quanh mình mới biết và cảm nhận sự thật. Thay vì phải giải thích hay bình luận rồi nói này nói kia ở trên mạng xã hội, mình sẽ dùng hành động hay kết quả mà mình đạt được để chứng minh cho người khác thấy.

Đây là cái giá khi có tiếng tăm và làm việc với giới thượng lưu?

Làm việc với người trong giới thượng lưu là cái được, là sự may mắn của mình chứ không phải cái giá. Vì nó giúp mình có thể học hỏi, lấy thêm được rất nhiều kinh nghiệm, bài học quý giá từ những người thành công, những người ở trong giới thượng lưu. Đó cũng không phải lý do khiến mình gặp rắc rối vì mình thấy tất cả mối quan hệ với các anh chị thành công, những người nổi tiếng hay người thành đạt trong cuộc sống đều hết sức thú vị. Những vấn đề mà mình gặp phải trên mạng xã hội gần như xuất phát từ những người mà mình cũng không biết là ai cả. Nó không ảnh hưởng tới công việc cũng như cuộc sống của mình và mình có thể vượt qua một cách vô cùng dễ dàng.

Hoàng Đức chia sẻ quan điểm của mình về các khách hàng





Anh gọi mình là người bán trải nghiệm thượng lưu, chính xác thì những trải nghiệm mà anh bán là gì?

Khi người ta bán một cái gì đấy thường sẽ là thứ mà họ có thể cầm nắm, sở hữu còn mình bán trải nghiệm và cảm xúc. Thay vì bán cho người ta ngôi nhà, chiếc du thuyền, chai rượu vang,... thì mình sẽ bán những trải nghiệm và cảm xúc khi sở hữu, sử dụng sản phẩm đó. Đó là cái mình theo đuổi nhiều hơn. Vì sản phẩm thì ai cũng có thể bán được, có thể sở hữu được còn trải nghiệm và cảm xúc là những điều cần có thời gian, cần phải gặp đúng người. Mình muốn làm điều đặc biệt và khác biệt hơn một chút.

Trong đó thì đâu là thứ khó bán nhất, theo anh?

Đó là niềm tin. Trong lĩnh vực của mình, điều quan trọng nhất để thuyết phục được khách hàng là niềm tin. Người ta sẽ nhìn nhận tất cả trải nghiệm, cảm xúc mình mang lại có đủ đáng tin để họ đưa tới quyết định mua hàng hay không. Khi đã có đủ niềm tin, chúng ta có thể bán bất kỳ món hàng nào cho khách hàng của mình. Bản thân mình phải xây dựng và vượt qua những điều đó.

Người ta gọi "khách hàng là thượng đế", còn khách hàng có tiền nên được gọi là gì?

Có thể họ vẫn là thượng đế thôi nhưng mình không thích cách gọi này lắm. Mình luôn muốn khách hàng trở thành những người bạn bè thân thiết, tâm giao của mình. Có thể ngoài món hàng mà chúng ta trao đổi, mua bán thì có những câu chuyện khác trong cuộc sống. Mình có thể chia sẻ cho khách hàng về trải nghiệm, cảm xúc và cách chơi thế nào, tận hưởng cuộc sống ra sao để họ thấy rằng, họ không chỉ đang có một sản phẩm vô tri vô giác mà đang sở hữu cả một phong cách sống và trải nghiệm thú vị.

Vậy để chiều lòng họ, bán được dịch vụ thì anh thấy điều gì quan trọng nhất?

Để có được niềm tin, đặc biệt là niềm tin của người có tiền là điều cực kỳ khó. Nó không thể xây dựng trong ngày một ngày hai, không thể vừa gặp nhau một cái là người ta tin tưởng mình. Thế nên mình luôn quan niệm rằng bán hàng phải giống như là hơi thở của bản thân, xuất phát hoàn toàn tự nhiên. Mình luôn đặt bản thân vào vị thế của khách hàng, và suy nghĩ cho lợi ích của khách hàng, chứ không cố gắng bán cho họ một món hàng vô giá trị. Cái mình cố gắng ở đây là chia sẻ hết tất cả những trải nghiệm mà mình có tới cho khách hàng. Sau đấy họ sẽ tự có nhận định xem mình có thực sự phù hợp để chia sẻ hay bán hàng cho họ không. Tất cả những người thành công, thành đạt và giàu có đều rất thông minh, có đủ sự sắc bén để nhận ra vấn đề dù chỉ một chút lăn tăn.

Không kiếm tiền từ YouTube nhưng anh sẽ kiếm được những thứ khác từ đây?

Mình muốn kiếm lòng tin của người khác dựa qua những điều mà mình chia sẻ ở Nhà TO. Qua nền tảng như vậy mình thoải mái chia sẻ góc nhìn, trải nghiệm cuộc sống tới nhiều người, đặc biệt là tới những người trong tệp khách hàng mà mình theo đuổi. Đôi khi họ có rất nhiều tài sản nhiều tiền nhưng lại bị eo hẹp về thời gian, về các trải nghiệm trong cuộc sống. Vậy nên điều mình làm là cung cấp cho khách hàng tiềm năng một kênh để họ có thể khám phá tất cả mọi thứ, từ nhu cầu thiết thực nhất trong cuộc sống như nhà cửa cho đến những thú chơi như rượu vang, xì gà, du thuyền và máy bay cá nhân,...

Dường nhưng những thú chơi thượng lưu này đã giúp anh rất nhiều trong công việc?

Đó là lợi thế của mình khi có những trải nghiệm và câu chuyện rất thú vị xung quanh các thú chơi như vậy. Bởi vì theo kinh nghiệm của bản thân, những người trong giới thượng lưu không có nhiều người bạn thực sự. Khi một người lạ tiếp cận, lúc nào họ cũng có lo ngại nhất định. Họ cũng không dám chia sẻ quá nhiều điều trong cuộc sống với mọi người mà cố gắng giữ bí mật và kín kẽ. Vì vậy mà đôi khi họ có thể có rất nhiều tiền nhưng cũng có rất nhiều áp lực vô hình.

Và hơn ai hết mình luôn cố gắng để tìm hiểu, khám phá những tâm lý như vậy. Ông bà có câu "biết địch biết ta trăm trận trăm thắng", trước khi gặp bất cứ một người nào đó mình luôn cố gắng tìm hiểu nhiều thông tin về họ nhất có thể. Từ sở thích, cuộc sống hàng ngày đến công việc,... để có một cái cách tiếp cận mà không bị tốn thời gian của họ. Vì người giàu thường không muốn dành nhiều thời gian cho những điều không mang lại giá trị gì cho họ. Khi mình không mang lại giá trị về vật chất, tiền bạc cho người ta thì ít nhất mình phải mang lại giá trị về tinh thần, về trải nghiệm là những cái mà người ta chưa có. Đấy là cách mình làm bạn và mình tiếp cận với giới thượng lưu trong khi mình không phải là một người quá giàu có hay nhiều tiền ở thời điểm khởi nghiệp.

"Không ít các hợp đồng được chốt ngay trên sân golf" - Anh có hợp đồng hay mối làm ăn nào chốt trên sân golf không?

Mình cũng có một hợp đồng chốt ở sân golf. Tuy nhiên đối tác không phải là người bạn đang chơi golf lúc đấy, quan điểm của mình là không dùng những lúc này để cố gắng chốt hợp đồng. Thực tế là khi chơi golf, người bạn chơi cùng có rất nhiều cảm xúc, sự hưng phấn và điều đó được người ta tận dụng để chốt đơn. Tuy nhiên mình không muốn việc này xảy ra thường xuyên hay dùng nó để chốt đơn. Mình muốn khi chốt đơn là khách hàng thực sự cần sản phẩm, cần dịch vụ mà mình mang lại cho người ta. Việc đi chơi golf chỉ đơn giản là chúng ta tận hưởng cuộc sống, có thể dễ dàng kết nối và làm bạn được với nhau nên mình không xem sân golf là nơi để chốt hợp đồng.

Có vẻ như trong giới thượng lưu, cái quan trọng là mối quan hệ chứ đôi khi không phải là tiền đúng không anh?

Quan điểm của mình khi tiếp xúc với giới thượng lưu là sẽ cố gắng hiểu được tâm lý của người ta. Và tâm lý đầu tiên mà mình luôn suy nghĩ là đừng nói về tiền với người có tiền. Khi mà người ta đã ở trong giới thượng lưu thì tiền không phải là vấn đề nữa, vấn đề nằm ở những điểm khác biệt mà mình có thể tạo ra, những giá trị mà mình có thể mang lại cho họ. Mình nghĩ đấy mới là điều quan trọng.

Người giàu thường cô đơn, giản dị và đáng yêu

Có hiểu lầm nào về giới thượng lưu mà sau khi tiếp xúc với họ rồi thì anh mới biết không?

Có khá nhiều. Điều đầu tiên như mình đã nói là những người giàu có thường khá cô đơn. Vì họ có quá nhiều lo âu trong cuộc sống và không phải gặp ai họ cũng có thể đặt niềm tin ngay được. Điều thứ hai là mình thấy họ cũng khá giản dị và rất đáng yêu. Gần như rất khó để biết được người nào thực sự giàu có chỉ thông qua vẻ bề ngoài của họ. Đôi khi chúng ta cứ sợ người giàu có nhưng khi tiếp xúc gần rồi sẽ thấy họ có những điểm rất thú vị và đáng yêu.

Làm việc với người giàu chắc chắn không dễ. Ở một con đường ngách như vậy, anh phải luồn lách qua những khó khăn nào?

Khó khăn đối với mình có lẽ là những cám dỗ trong cuộc sống của người giàu có. Sẽ có khá nhiều cơ hội làm giàu khi chúng ta được tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu, tuy nhiên cũng luôn tiềm ẩn những rủi ro dễ đánh mất bản thân. Thế nên mình phải làm sao giữ được bản lĩnh của mình và mình vẫn phải cố gắng từng ngày, từng ngày.

Cộng đồng mạng hay có 1 câu là "Đừng dạy người giàu tiêu tiền". Làm việc với nhiều người giàu như vậy thì theo anh người giàu họ tiêu tiền thế nào?

Người giàu tiêu tiền rất thông thái, luôn suy tính mọi vấn đề. Đó cũng chính là cách khiến họ trở nên giàu có. Nhưng ai cũng sẽ bị yếu tố cảm xúc ảnh hưởng, chi phối khá nhiều nên điều quan trọng là mình vừa mang lại cho người ta cảm xúc, vừa cho người ta thấy những cái giá trị ở phía sau. Khi đó quyết định mua hàng hay không là điều có thể nhìn thấy được. Đôi khi, họ mua hàng không phải vì món hàng, mà vì người bán hàng cho họ cảm giác thích thú khi được mua hàng.

Năm 2023 được dự báo là 1 năm kinh tế khó khăn. Điều này có ảnh hưởng thế nào đến công việc của anh hay người giàu thì vẫn giàu thôi?

Mình luôn cố gắng nhìn nhận một sự việc đa chiều. Trong thời gian cuối 2022 vừa qua, mình chứng kiến rất nhiều cú ngã của các ông lớn trên thị trường. Nó vô tình làm ảnh hưởng chung đến toàn bộ thị trường cũng như quyết định mua hàng của mọi người. Giới siêu giàu cũng sẽ bị ảnh hưởng phần nào nên nếu nói là không ảnh hưởng thì không đúng.

Tuy nhiên trong thời điểm bất lợi luôn tiềm ẩn những cơ hội để bứt phá và có thể tạo ra sự khác biệt giữa số đông. Thời gian này mình sẽ dùng để học hỏi, tiếp thu thêm những kiến thức mới, trải nghiệm mới thay vì tìm khách hàng hay cố thuyết phục người ta mua hàng khi người ta không có nhu cầu hay tâm lý để mua. Đến khi thị trường sôi động trở lại mình có thể mang tới cho khách hàng của mình một cái gì đấy mới mẻ, khiến cho người ta đưa ra nhiều quyết định mua hàng hơn.

Ngày càng nhiều bạn trẻ đi theo con đường làm dịch vụ cho người có tiền. Ở vị trí một người có kinh nghiệm, anh có lời khuyên hay nhắn gửi nào không?

Lời khuyên duy nhất của mình đối với các bạn là hãy xuất phát từ trái tim. Có nghĩa là hãy thật lòng với những gì chúng ta làm, những gì chúng ta bán và với khách hàng của chúng ta. Đừng cố gắng bán những thứ, làm những điều mà bản thân chúng ta cũng cảm thấy không thích thú hay bán món hàng để lấy được một cục tiền rồi thôi. Nếu như vậy thì sau này khi khách hàng nhận ra món hàng không giống giống như mong đợi thì tự nhiên mình sẽ mất đi một người bạn. Bán được một món hàng đắt tiền không quan trọng bằng việc có thêm một người bạn giàu có!

Đối với mình, món hàng hay những cái mà chúng ta có thể mua bán chỉ là vật chất và nó không quan trọng. Khi chúng ta làm và không nghĩ về tiền thì tiền sẽ tới một cách rất tự nhiên. Cuối cùng là khi làm việc với người giàu, chúng ta nên làm từ cái tâm của mình bởi vì họ rất tinh tế và sẽ nhận ra mọi điều.

Cảm ơn anh vì đã chia sẻ!