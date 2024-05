Ngày 30/5, tại Hải Phòng, Hoang Huy Auto đã ra mắt sản phẩm xe đầu kéo hoàn toàn mới Dongfeng GX 450 phiên bản Rồng Thiêng 2024. Với thiết kế bắt mắt cùng nhiều tính năng, thông số ấn tượng, mẫu xe đầu kéo Dongfeng GX 450 phiên bản Rồng Thiêng hứa hẹn mang đến làn gió mới, định vị phân khúc xe đầu kéo cao cấp tại Việt Nam.

Sự kiện ra mắt mẫu xe đầu kéo mới của Hoang Huy Dongfeng thu hút hơn 400 khách mời là đại diện các doanh nghiệp phân phối, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực vận tải hạng nặng tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Hữu Hậu, CEO Tập đoàn Hoàng Huy khẳng định "Chúng tôi muốn tập trung vào việc cung cấp các giải pháp vận chuyển an toàn, bền bỉ hơn, hiệu quả cao và tiết kiệm nhiên liệu, với công nghệ hàng đầu thế giới. Đó chính là cam kết về chất lượng của Hoàng Huy Auto khi ra mắt xe đầu kéo Dongfeng GX 450 cùng với chính sách bảo hành lên tới 3 năm, không giới hạn số km".

Từ năm 2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) và Tập đoàn Dongfeng đã ký kết chương trình hợp tác hỗ trợ đầu tư để HHS là Tổng Đại lý cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật, trang thiết bị và phụ tùng linh kiện các loại xe tải Dongfeng tại thị trường Việt Nam.

Hiện nay, HHS sở hữu hệ thống hơn 40 Đại lý đạt tiêu chuẩn quốc tế trên toàn quốc, cam kết cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo hành và cung ứng phụ tùng toàn diện nhất đến khách hàng.

Trong sự kiện lần này, Hoàng Huy Dongfeng đã công bố những thông số đầy ấn tượng của Dongfeng GX 450 ‘Rồng Thiêng’ độc bản của năm Giáp Thìn. Xe sở hữu bộ động cơ dCi450-51 4 kỳ, tăng áp, 6 xi lanh thẳng hàng mạnh mẽ với công suất 450 mã lực, momen xoắn cực đại 2100 N/m và hệ thống xử lý khí thải DTES theo tiêu chuẩn Euro V. Được biết, đây là kết quả hợp tác của Dongfeng và Tập đoàn Volvo Trucks - Thụy Điển, nghiên cứu cùng phát triển dựa trên địa hình và giao thông đặc thù của Việt Nam.

Không chỉ mạnh mẽ hơn, khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Dongfeng GX 450 còn được nâng cấp tối ưu, tiêu thụ chỉ 27L nhiên liệu trên 100km, ít hơn tới 2L so với các dòng xe trong cùng phân khúc. Xe đầu kéo Dongfeng GX 450 được các chuyên gia Logistic đánh giá cao về độ tin cậy và tính bền bỉ. Kết cấu khung dàn hơn 45% vật liệu thép tấm cường độ cao/ siêu cao giúp thân xe Dongfeng GX 450 đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khắt khe nhất của châu Âu, mang lại sự chắc chắn và an toàn cho người lái.

Ở phiên bản cao cấp lần này, nhiều công nghệ hiện đại lần đầu tiên được tích hợp và hiển thị trên màn hình trung tâm như: hệ thống camera 360 độ, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, hệ thống giám sát áp suất lốp và chống phanh khẩn cấp…

Nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện ra mắt sản phẩm mới, Hoang Huy Dongfeng cũng chính thức khai trương Showroom 4S tại Hải Phòng với tổng diện tích lên tới hơn 25.000m2, bao gồm khu trưng bày xe, xưởng dịch vụ, khu văn phòng.

Showroom 4S Hoang Huy Dongfeng tại Hải Phòng

Theo Đại diện Tập đoàn Dongfeng "Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng nhất mà Dongfeng tập trung phát triển. Cùng với Hoàng Huy, xe tải thương hiệu Dongfeng đã có mặt tại Việt Nam hơn một thập kỷ, luôn hướng đến sự hài lòng, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy."