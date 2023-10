Hoang tàn loạt biệt thự bỏ hoang tại 'thung lũng Silicon' Đà Nẵng

Dự án khu chuyên gia và công viên sinh thái nằm trong Danang IT Park do Công ty Cổ phần Trung Nam EMS làm chủ đầu tư theo quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu, cung cấp môi trường sống hiện đại, tiện nghi theo tiêu chuẩn quốc tế cho các chuyên gia, đối tác làm việc tại khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đến nay dự án bỏ hoang, không người ở.