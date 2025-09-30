Hobi Việt Nam: Khẳng định vị thế qua năng lực sản xuất và hệ thống phân phối

Tại Vietbuild Hà Nội 2025, Hobi Việt Nam tiếp tục khẳng định uy tín và năng lực bằng những giải pháp sản phẩm chất lượng, đáp ứng toàn diện nhu cầu của thị trường.

Bức tranh thị trường

Thị trường vật liệu trang trí nội - ngoại thất tại Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Nhu cầu sử dụng nhà ở, văn phòng hay các công trình thương mại hiện nay không còn đơn giản là sự vững chãi.

Song song với đó, xu hướng tiêu dùng hiện đại hướng đến các sản phẩm đạt chuẩn xanh, có nguồn gốc rõ ràng và mang giá trị bền vững. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn chú trọng đến sự khác biệt về thiết kế, chất lượng, độ an toàn và dịch vụ hậu mãi.

Trong bối cảnh đó, Hobi Việt Nam nổi bật khi hội tụ đồng thời ba năng lực: Sản xuất - nhập khẩu - phân phối, tạo ra lợi thế cạnh tranh hiếm có trên thị trường.

Hành trình khẳng định giá trị doanh nghiệp

Tiền thân là Nội thất Quang Huy, Hobi Việt Nam đã có hơn 17 năm phát triển, từng bước khẳng định tên tuổi trong ngành. Từ một doanh nghiệp phân phối, Hobi Việt Nam đã đầu tư mạnh mẽ vào sản xuất và mở rộng sang mảng nhập khẩu, tạo nên hệ sinh thái sản phẩm toàn diện.

Nhà máy Hobi Việt Nam với 5 phân xưởng rộng lớn xây dựng trên diện tích 20 ha (Nguồn: Hobi Việt Nam)

Đến nay, Hobi Việt Nam đã xây dựng mạng lưới hơn 1.500 đại lý phân phối trên toàn quốc, phủ sóng từ Bắc vào Nam. Hệ thống này không chỉ mang lại lợi thế tiếp cận khách hàng nhanh chóng mà còn giúp thương hiệu duy trì sự ổn định và bền vững trong kinh doanh.

Danh mục sản phẩm đa dạng là một trong những thế mạnh cốt lõi của Hobi Việt Nam. Từ dòng sàn gỗ công nghiệp, sàn nhựa, gỗ nhựa ngoài trời, tấm ốp nội thất đến phụ kiện trang trí đều được phân phối. Sự đa dạng này giúp đáp ứng đa dạng nhu cầu từ nhà ở gia đình đến công trình quy mô lớn.

Hobi Việt Nam liên tục hiện diện tại các triển lãm lớn trong ngành

Song song với hoạt động sản xuất và phân phối, Hobi Việt Nam cũng tích cực tham gia các sự kiện ngành. Đáng chú ý, doanh nghiệp đã liên tục xuất hiện tại Triển lãm Quốc tế Vietbuild TP. Hồ Chí Minh tháng 8/2025 và Vietbuild Hà Nội tháng 9/2025.

Hobi Việt Nam được BTC Vietbuild Hà Nội chứng nhận gian hàng đẹp - quy mô - ấn tượng (Nguồn: Hobi Việt Nam)

Tại đây, Hobi Việt Nam giới thiệu nhiều dòng sản phẩm mới, từ sàn gỗ công nghiệp, sàn nhựa, gỗ nhựa ngoài trời đến các giải pháp tấm ốp nội thất. Gian hàng thu hút đông đảo khách tham quan nhờ thiết kế hiện đại, đồng thời cho thấy năng lực đầu tư nghiêm túc trong việc quảng bá thương hiệu.

Gian hàng Hobi Việt Nam tại triển lãm Vietbuild luôn thu hút đông đảo khách tham quan (Nguồn: Hobi Việt Nam)

Việc duy trì sự hiện diện thường xuyên tại các triển lãm lớn không chỉ giúp Hobi Việt Nam tăng độ nhận diện, kết nối đối tác mà còn khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu có hoạt động marketing và thương mại tích cực nhất trong ngành vật liệu trang trí nội - ngoại thất.

Nhà máy sản xuất - lợi thế cạnh tranh của Hobi Việt Nam

Một trong những yếu tố then chốt giúp Hobi Việt Nam tạo sự khác biệt trên thị trường chính là nhà máy sản xuất quy mô lớn tại Phú Thọ. Nhà máy có diện tích hơn 20ha với 5 phân xưởng sản xuất hiện đại. Đây được đánh giá là một trong những nhà máy có quy mô hàng đầu trong ngành vật liệu trang trí nội - ngoại thất ở nước ta hiện nay.

Dây chuyền sản xuất hiện đại tại nhà máy Hobi Việt Nam (Nguồn: Hobi Việt Nam)

Dây chuyền sản xuất của Hobi Việt Nam được nhập khẩu trực tiếp từ Đức, Ý - các quốc gia có công nghệ chế biến gỗ và nhựa tiên tiến. Các công đoạn như ép đùn, phủ UV, phay hèm, dán film đều được vận hành trên nền tảng tự động hóa cao, đảm bảo sự đồng nhất và độ chính xác trong từng sản phẩm.

Quy trình sản xuất khép kín tại nhà máy Hobi Việt Nam bắt đầu từ những khâu lựa chọn nguyên liệu đầu tiên. Theo đại diện từ Hobi Việt Nam, các nguyên liệu đầu vào luôn được tuyển chọn từ những nguồn chất lượng nhất. Tất cả được kiểm soát nghiêm ngặt trước khi đưa vào sản xuất. Thành phẩm cuối cùng đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc tế như E1, Carb P2, AC4, vừa khẳng định chất lượng, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng.

Nhờ năng lực sản xuất mạnh mẽ, Hobi Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn sẵn sàng mở rộng xuất khẩu. Từ đó, góp phần nâng tầm vị thế thương hiệu Việt trên thị trường khu vực.

Hobi Việt Nam đáp ứng đa phân khúc nhờ năng lực vừa sản xuất vừa nhập khẩu

Không chỉ dừng lại ở sản xuất, Hobi Việt Nam còn cho thấy lợi thế khi đồng thời nhập khẩu và phân phối. Sự linh hoạt này giúp doanh nghiệp đáp ứng đa phân khúc thị trường. Tệp khách hàng của Hobi Việt Nam trải dài từ phân khúc tầm trung đến cả những công trình cao cấp nhất, phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Việc sở hữu mạng lưới phân phối phủ rộng khắp giúp Hobi Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và củng cố sự tin cậy của khách hàng. Đây cũng là nền tảng để thương hiệu tiếp tục mở rộng thị phần và khẳng định vai trò là một trong những doanh nghiệp có sức ảnh hưởng trong ngành.

Với chiến lược đầu tư bài bản, Hobi Việt Nam đã tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt so với nhiều doanh nghiệp trong ngành. Nhà máy hiện đại, quy mô lớn kết hợp cùng hệ thống phân phối 1.500+ đại lý toàn quốc đã giúp thương hiệu định vị rõ ràng trên thị trường vật liệu nội - ngoại thất.

Trong tương lai, Hobi Việt Nam tiếp tục cam kết mang đến cho khách hàng và đối tác những sản phẩm chất lượng - giải pháp bền vững - giá trị lâu dài. Đồng thời, doanh nghiệp cũng hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam và mở rộng ra khu vực.