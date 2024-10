Học phí chưa tới 1,5 triệu/tháng, mẹ Hà Nội thích thú khoe bữa ăn đầy đặn của con, lâu lâu còn được ăn cả buffet

Gần đây, nhiều vụ việc tiêu cực liên quan đến chất lượng bữa ăn bán trú khiến các bậc cha mẹ không khỏi lo lắng. Con ăn gì ở trường? Liệu có đủ chất để học tập, hoạt động cả một ngày dài? Liệu bữa ăn của con có lèo tèo? Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì sao? - Đó là hàng loạt câu hỏi được phụ huynh đặt ra.

Có con đang học lớp 5 tại trường Tiểu học Đại Yên (quận Ba Đình, Hà Nội), chị Phương Anh (31 tuổi) cảm thấy may mắn khi bữa ăn bán trú của con không chỉ rẻ mà còn ngon và đầy đặn.

"Mỗi tháng, học phí của con hết khoảng 1,4 triệu đồng/tháng, trong đó đã bao gồm tiền ăn bán trú 33 nghìn/ngày và tiền chăm sóc 150 nghìn/tháng. Hàng ngày các con được ăn 2 bữa, gồm bữa trưa và bữa phụ buổi chiều có sữa học đường", chị Phương Anh chia sẻ.

Bà mẹ này cho biết, cô giáo thường xuyên chụp ảnh bữa ăn của các con để gửi cho phụ huynh. Thực đơn đầy đặn, đa dạng, đồ chiên rán không nhiều, cũng ít khi sử dụng các thực phẩm chế biến sẵn như giò chả hay xúc xích, đa phần là đồ chế biến tại chỗ.

Một số hình ảnh bữa trưa tại trường

Theo chia sẻ của chị Phương Anh, đôi khi vào các dịp lễ, nhà trường sẽ tổ chức cho các con ăn buffet để thay đổi không khí. Đây là hoạt động được học sinh rất thích.

Ngoài chất lượng bữa ăn ở trường thì một điều nữa khiến bà mẹ này yên tâm chính là an ninh xung quanh khu vực trường học được kiểm soát rất tốt. "Mình thấy nhà trường quản lý khá nghiêm. Xung quanh trường cũng có những quán bán đồ ăn sáng cho học sinh nhưng sẽ không có những xe bán xiên que ở vỉa hè. Phụ huynh đỡ lo các con rủ rê nhau ăn thực phẩm bẩn", chị Phương Anh chia sẻ.

Trước những vụ việc nhiều trường cung cấp các bữa ăn lèo tèo, không đủ no cho học sinh, chị Phương Anh cảm thấy may mắn khi tìm được cho con ngôi trường công lập "có tâm"; có thể thoải mái đi làm mà không phải lo nghĩ hôm nay con ăn gì, vì chắc chắn con sẽ được no bụng, ngon miệng.

"Trường lớp sạch sẽ, cô giáo quan tâm sát sao đến học sinh, có bất cứ việc gì sẽ lập tức thông báo tới phụ huynh cũng là những điều mà mình đánh giá rất cao về trường", chị Phương Anh nói thêm.

Được biết, Trường Tiểu học Đại Yên được phát triển từ trường PTCS Đại Yên. Trường PTCS Đại Yên được ra đời để đáp ứng nhu cầu học tập của con em làng Đại Yên. Trường được chính thức có tên gọi là Tiểu học Đại Yên vào ngày 1/9/1992. Năm 2014, trường được các Cấp lãnh đạo quan tâm, đầu tư xây dựng mới khang trang với 30 phòng học và khu nhà làm việc tương đối đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc dạy và học.