Học tư duy 'bán tỏi' đỉnh cao của người Do Thái, tiền tự động kéo về

Người Do Thái giỏi tới mức như thế nào? Chỉ có 16 triệu người trên thế giới, chiếm chưa đến 0,25% dân số toàn cầu, nhưng họ đã giành được 22% giải thưởng Nobel của thế giới. Xác suất đoạt giải này cao gấp 108 lần so với các dân tộc khác, và chỉ số IQ trung bình là 110, trong khi các chủng tộc khác chỉ vào khoảng 95-105.



Có một câu chuyện của người Do Thái như này:

Một thương gia người Do Thái mang hai túi tỏi đến một nơi xa lạ, người dân địa phương chưa bao giờ nhìn thấy tỏi và rất thích nó. Vì vậy họ đề nghị trao đổi hai túi vàng với thương gia.

Một thương nhân khác nghe nói đã mang theo hai túi hành lá. Anh ta cho rằng người dân địa phương chắc chưa ăn hành lá. Không ngờ, người dân địa phương cho rằng hành lá ngon hơn, nhưng họ cảm thấy vàng không đủ để bày tỏ tình cảm nên đã đưa cho anh ta hai túi tỏi.

Chuyện tuy ngắn nhưng chúng ta khi làm ăn kinh doanh chẳng phải cũng như vậy ư? Đó là ai phát hiện ra cơ hội kinh doanh trước người đó sẽ kiếm được nhiều tiền, còn thứ mà người sau có thể có được lại chỉ là có thể là tỏi. Chỉ khi bạn giỏi đi con đường của chính mình, bạn mới có thể đi con đường mà những người khác đã không đi.

Tư duy "bán tỏi" cho chúng ta biết: Nắm bắt cơ hội trước, thông tin là tiền và ai có được thông tin hiệu quả trước sẽ là người dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh.

Trong mắt người Do Thái, tiền không phải là tài sản tầm thường, cộng với hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ, họ coi tiền như tấm bùa hộ mệnh của mình, coi như tấm vé vào cửa để bước vào môi trường thế giới. Đó là nhận thức đặc biệt về tiền của người Do Thái. Chính điều này khiến họ tạo ra được tác dụng thực tế to lớn của tiền bạc. Tư duy kinh doanh độc đáo của họ cũng trở thành động lực tinh thần không thể thiếu để người Do Thái theo đuổi sự giàu có.

Dưới đây là tổng hợp 3 điều người giàu không bao giờ làm nhưng người nghèo lại thích thú, cùng xem bạn có mắc phải không?

1. Càng nói nhiều về tiền, càng dễ làm giàu

Người nghèo coi trọng đạo nghĩa, người giàu coi trọng lợi ích

Hãy quan sát cuộc sống, bạn sẽ thấy một hiện tượng thú vị. Những người giàu nhất thế giới mở miệng ra sẽ nói về tiền. Chẳng hạn, làm thế nào để kiếm tiền, làm thế nào để phân chia tiền. Còn người nghèo lại thường xấu hổ và ngại khi nói về tiền bạc. Nói về tiền làm tổn thương cảm xúc. Dù sao thì dù sao tôi cũng không muốn nói về tiền bạc, tôi thích nói vè tình người hơn.

Hoặc là bị lợi dụng bởi cái gọi là tình người của người khác, làm mọi thứ miễn phí cho người khác. Hoặc là lợi dụng ân huệ của người khác và để người khác làm việc miễn phí cho mình. Và thường thì những gì là miễn phí sẽ không cho ra được kết quả tốt đẹp nhất.

Làm kinh doanh cũng vậy. Người nghèo thường ngại đi thẳng vào vấn đề. Ngay từ đầu, họ đã thích nói về tình người. Sau một loạt những hành vi vô ích, rất nhiều thời gian đã bị lãng phí. Người giàu ngay từ đầu không lãng phí thời gian và sức lực để làm những việc vô ích.

Họ đi thẳng vào vấn đề và đặt vấn đề kinh doanh lên bàn. Đối với những người giàu có, nói về tình người trong kinh doanh là một điều vô nghĩa.

Mặt khác, người nghèo thường dễ cảm tính và không dám trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

2. Người nghèo muốn một bước lên trời, người giàu thích vững vàng

Từ góc độ của người nghèo, họ sẵn sàng dựa vào suy nghĩ "chiếc bánh từ trên trời rơi xuống" để có được sự giàu có. Cảm thấy quá trình tự mình đi từng bước là quá dài, quá mất thời gian.

Nóng vội sẽ không ăn được món đậu phụ đang nóng, bạn không những sẽ không ăn được món đậu phụ ngon mà còn bị bỏng miệng. Làm việc gì cũng vậy, háo hức muốn thành công nhanh chóng sẽ chỉ khiến mất nhiều hơn được.

Thành công của hầu hết mọi người đều nằm ở khả năng tích lũy.

Nhìn những người giàu có xung quanh, có ai là người thành công chỉ sau một đêm? Nhà cao cửa rộng đến đâu cũng phải xây từ dưới lên, chí hướng dù lớn đến đâu cũng phải từng bước từng bước tích lũy.

3. Biết cách tiêu tiền để xây dựng mối quan hệ

Trong cuộc sống thực, có một thứ không thể nhìn thấy hay chạm vào, nhưng nó có thể trở thành bàn đạp trên con đường thành công hay giàu có của bạn, đó là một tài sản vô hình tiềm ẩn, không có nó, dù có thực lực tới mấy cũng sẽ khó có thể thành công, thứ đó chính là các mối quan hệ xã hội.

Nhìn vào những người làm giàu từ hai bàn tay trắng, hầu hết họ đều không được sinh ra đã ngậm thìa vàng, thành công của họ gắn bó chặt chẽ với việc tích lũy các mối quan hệ.

Hãy luôn nhớ rằng sức mạnh của một người luôn có giới hạn và chúng ta không tồn tại một cách cô lập, chúng ta thường cần sức mạnh của người khác để có thể hoàn thành được nhiều việc.

Những người bình thường muốn đạt được bước nhảy vọt trong tiền tài, cần hiểu một sự thật:

Những người chế tạo ô tô kiếm được nhiều tiền hơn những người chế tạo xe đạp.

Những người làm tài chính kiếm được nhiều tiền hơn những người bán gạo trong siêu thị.

Hãy học hỏi từ người Do Thái, vận dụng trí não của bạn để kiếm tiền, với tư duy của một người giàu có, tiền sẽ không ngừng phình to trong ví của bạn, và bạn sẽ sớm trở thành người giàu tiếp theo.