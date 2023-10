Học vấn top 3 The New Mentor 2023: Thu Trang học 2 trường ĐH, Mai Ngô từng bị đuổi học?

Vào tối 15/10, Chung kết The new mentor đã chính thức diễn ra. Vượt qua các thí sinh đầy tài năng, vị trí Quán quân chương trình The New Mentor 2023 đã thuộc về Lê Thu Trang thuộc team Lan Khuê. Các vị trí còn lại như sau: Á quân 1 là Mai Ngô (team Thanh Hằng) và Như Vân (team Hương Giang), Á quân 2 và 3 của The new mentor 2023 gọi tên Đỗ Thị Hương Giang và người mẫu Vũ Thuý Quỳnh (đội Hương Giang).

Thời điểm hiện tại, tất cả thông tin về top 3, trong đó có các thông tin về học vấn vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của dân tình.

Quán quân Lê Thu Trang

Lê Thu Trang (sinh năm 1997, Hà Nội) là thành viên duy nhất của đội Lan Khuê vào chung kết The new mentor. Ngay từ khi xuất hiện trong tập 1 chương trình, Lê Thu Trang đã được đánh giá là ứng cử viên mạnh khi có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi nhan sắc. Người đẹp từng lọt top 10 Miss Universe Vietnam 2017 và Miss Universe Vietnam 2019, là HLV catwalk của Miss Universe Vietnam 2022.

Được biết, Lê Thu Trang là cựu học sinh trường THPT Hồng Hà (Hà Nội). Vào năm 2015, cô đăng ký và thi đỗ vào trường Đại học Mở Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi chuyển vào TP.HCM sinh sống và làm việc, Lê Thu Trang có theo học tại trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ngành Thời trang và Thiết kế từ năm 2018.

Nhan sắc đời thường của Lê Thu Trang

Á quân 1 Nguyễn Đình Như Vân

Tham gia The new mentor, Nguyễn Đình Như Vân (sinh năm 1991, Đà Lạt) là cái tên được nhiều người quan tâm. Cô từng là huấn luyện viên Catwalk tại: Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế Giới Việt Nam, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam... Đồng thời cũng hướng dẫn catwalk cho Á hậu Phương Nhi tham gia Miss International 2023.

Các thông tin liên quan đến thời đi học của Á quân Như Vân khá ít ỏi. Tuy nhiên, trong suốt cuộc thi, cô luôn thể hiện được sự điềm tĩnh, khả năng lãnh đạo cùng trình tiếng Anh vượt trội chẳng khác gì người bản xứ của mình.

Nhan sắc cực mặn mà của Như Vân

Á quân 1 Ngô Thị Quỳnh Mai

Cùng với Như Vân, Mai Ngô (sinh năm 1995, quê TP.HCM) đã chính thức trở thành Á quân 1 The new mentor . Trong toàn bộ hành trình, Mai Ngô luôn thể hiện được khả năng vượt trội của mình trong lĩnh vực người mẫu, là "gà chiến" thực thụ của team Thanh Hằng.

Mai Ngô và Như Vân là đồng Á quân 1

Được biết, Mai Ngô từng theo học tại Trường trung cấp múa TP.HCM, đây là một trong những ngôi trường đào tạo nghệ thuật múa lớn nhất Việt Nam với rất nhiều những gương mặt thành danh trong lĩnh vực liên quan.

Khi còn là học sinh cấp 3, Mai Ngô phải vừa đi học vừa đi múa tại các tiệc cưới nên thường đi học trễ. Cô từng chia sẻ đó nhiều lúc bản thân cảm thấy khủng hoảng khi vừa đi học vừa đi làm thêm. Thậm chí, Mai Ngô còn từng nhiều lần bị cảnh cáo và mời phụ huynh, thậm chí bị đuổi học.

Cô từng chia sẻ: "Buổi sáng thường 11h45 mới tan học nhưng 11h30 là Mai phải có mặt ở nhà hàng nên thường trốn về sớm 15-30 phút để chạy sang nhà hàng. Vì làm việc theo ca nên đến chiều chưa xong công việc Mai lại thường đến lớp muộn 30 tới 45 phút sau khi vào tiết. Có thể nói, thời điểm đó khá kinh hoàng vì liên tục chạy đi học và đi làm, nhiều khi lịch chồng chéo nhau khiến Mai muốn 'phát điên'".

Nhan sắc đời thường của Mai Ngô

Thế nhưng, Mai Ngô luôn cố gắng sắp xếp thời gian, ưu tiên và đảm bảo việc học tập. Khả năng học tập của cô tuy không được đánh giá cao nhưng với các hoạt động về văn nghệ và nhảy múa, Mai Ngô luôn là học sinh đứng đầu.

Cô nàng quyết định tạm gác lại việc học sau khi hoàn thành chương trình cấp 3 để bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật, kiếm tiền.

Tổng hợp