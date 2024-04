Hodeco thoát lỗ quý đầu năm nhờ doanh thu tài chính

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC, sàn HoSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu đạt 85,3 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp giảm 81,4% so với cùng kỳ, về 15 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng đột biến từ 70 triệu đồng lên 11,86 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 58%, về 9 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 17%, về 11,79 tỷ đồng. Đáng nói, công ty còn phải chịu khoản lỗ từ công ty liên doanh, liên kết 5,3 tỷ đồng.

Kết quả, Hodeco báo lãi ròng quý I/2024 giảm 96%, chỉ còn 1,12 tỷ đồng. Có thể thấy, Hodeco thoát lỗ 3 tháng đầu năm nhờ khoản doanh thu tài chính tăng đột biến.

Theo thuyết minh, doanh thu tài chính tăng chủ yếu do ghi nhận 11,63 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia so với cùng kỳ không ghi nhận.

HDC thuyết minh về doanh thu tài chính quý I/2024. Nguồn: HDC

Hodeco cũng giải trình chênh lệch lợi nhuận trong quý I/2024 do doanh thu sụt giảm bởi tình hình chung của thị trường bất động sản cũng vẫn rất khó khăn. Ngoài ra, lợi nhuận giảm do điều chỉnh khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá khoản đầu tư trên Báo cáo tài chính riêng quý I/2024 khi lập báo cáo hợp nhất và do doanh thu hợp nhất giảm nhiều so với cùng kỳ.

Trong năm 2024, Hodeco lên kế hoạch tham vọng với doanh thu 1.657,6 tỷ đồng, tăng 146,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 424 tỷ đồng, tăng 222,4% so với thực hiện trong năm 2023. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024, Hodeco chỉ mới hoàn thành 0,3% so với kế hoạch.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Hodeco tăng nhẹ 1,2% so với đầu năm, lên 4.753,3 tỷ đồng. Tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.290 tỷ đồng, chiếm 27% tổng tài sản. Đây chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn, nhiều nhất là khu nhà ở 18,54ha tại phường 12 TP Vũng Tàu chiếm 580 tỷ đồng, khu nhà ở huyện Long Điền chiếm 5542 tỷ đồng.

Tiếp đến hàng tồn kho ghi nhận 1.282,5 tỷ đồng, chiếm 27% tổng tài sản. Trong đó, dự án The Light City chiếm tỷ trọng lớn nhất tới 880 tỷ đồng trong chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ngắn hạn.

Cơ cấu hàng tồn kho của HDC tại thời điểm cuối quý I/2024. Nguồn: HDC

Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 943,1 tỷ đồng, chiếm 20% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 814,6 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản …

Về phần nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 2,2% sau 3 tháng đầu năm lên 1.742 tỷ đồng và bằng 91% vốn chủ sở hữu. Trong đó, vay nợ ngắn hạn gần 1.223 tỷ đồng, vay dài hạn 619 tỷ đồng toàn bộ là vay ngân hàng.