Hội An sắp tới trở thành tâm điểm của hàng loạt sao Kpop và đây là lịch trình cho các gia đình để có chuyến đi kết hợp mùa hè

Sắp tới tại Hội An vào giữa tháng 6 rất nhiều nghệ sĩ Kpop như BoA, Taeyang (Big Bang), Hyo (SNSD), Kihyun (Monsta X), aespa... sẽ đến đây biểu diễn. Và với nhiều gia đình cũng là dịp để thực hiện một chuyến du lịch mùa hè. Thế vào thời điểm này tại Hội An có gì để không phí hoài chuyến đi?

Lưu trú

The Mansion Hoi An

Một trong số địa điểm nghỉ dưỡng có thiết kế độc đáo tại Hội An phải kể đến là The Mansion Hoi An. Đây là một căn Villa mang phong cách Địa Trung Hải nằm trong lòng phố cổ, có tone màu chủ đạo vàng cam. Nơi này gây ấn tượng với nhiều du khách với câu chuyện thiết kế khá hay về gia đình thương nhân người Ý, mỗi căn phòng ở đây đều được đặt theo tên của những thành viên trong gia đình như: phòng Alex, phòng Trần Ái, phòng Thi Du... vì vậy khi đến đây nghỉ dưỡng, mọi người vừa cảm thấy gần gũi vừa cảm thấy thú vị như bước vào câu chuyện đầy lôi cuốn. Ở đây có đa dạng các loại phòng phù hợp với yêu cầu của du khách, giá dao động từ 1 triệu/phòng/đêm.

Ảnh: @lememoir, @ttrangew, @gucci_g6, @qimenguyen

Danang Marriott Resort

Nếu những gia đình có nhu cầu xem biểu diễn đêm nhạc ở Hội An kết hợp nghỉ dưỡng biển vào những ngày trước đó hoặc sau đó thì Danang Marriott Resort là lựa chọn lý tưởng. Đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp với nhiều dịch vụ chất lượng, tiện nghi bậc nhất phù hợp cho gia đình.

Ngoài toạ lạc trên một bãi biển đẹp, resort này còn cung cấp đa dạng các chương trình trải nghiệm cho gia đình như tour du lịch sinh thái khám phá Hội An để xuyên qua rừng dừa, cùng nông dân trồng rau, học nấu ăn, làm bánh tráng... tour khám phá thiên nhiên ở bán đảo Sơn Trà, hoặc tại resort các bé cũng được tham gia lớp học làm bánh, làm gỏi cuốn, pha chế sinh tố, làm vòng tay, vẽ nón lá...

Ảnh: Danang Marriott Resort

Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm một số địa điểm khác như Blooms Boutique Village, Hoianan Boutique Hotel,Hoi An Delicacy Hotel & Spa... Hoặc bạn cũng có thể chọn ở ngay tại Hoiana Resort & Golf - nơi diễn ra đêm nhạc để thuận tiện di chuyển và có cơ hội gặp gỡ các Idol.

Các điểm vui chơi hấp dẫn ở Hội An

Công viên Ấn Tượng Hội An

Lấy ý tưởng từ sự phồn thịnh của thương cảng Hội An xưa, Công viên Ấn Tượng Hội An được xây dựng theo lối kiến trúc giao thoa giữa các nền văn hóa Đông Tây vô cùng độc đáo. Tất cả mọi ngõ ngách tại đây đều được trang trí tỉ mỉ với đa dạng tiểu cảnh khác nhau, chỉ cần gia đình bạn đứng vào là có ảnh đẹp làm kỉ niệm. Giá vé vào cổng công viên là 100.000 VNĐ/người lớn và trẻ em thì được miễn phí.

Ảnh: Công viên Ấn Tượng Hội An - Ký Ức Hội An

Thu hút du khách không chỉ có lối kiến trúc đồ sộ mang đậm dấu ấn thời gian,mà còn vì những buổi trình diễn ý nghĩa, hoành tráng, đặc biệt là show thực cảnh “Ký ức Hội An”. Đây là chương trình biểu diễn nghệ thuật ngoài trời quy mô lớn nhất tại Việt Nam với sự biểu diễn của hơn 500 diễn viên chuyên nghiệp, bao gồm 5 màn kể về các giai đoạn lịch sử của Hội An một cách trọn vẹn và đầy cảm xúc. Để xem show bạn có thể mua vé tại cổng hoặc đặt trước trên website.

Ảnh: Công viên Ấn Tượng Hội An - Ký Ức Hội An

VinWonders Nam Hội An

VinWonders Nam Hội An là địa điểm các gia đình đi chơi Hội An nhất định không thể bỏ qua. Đây là khu vui chơi giải trí, trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên hoang dã lớn nhất Việt Nam với 95 trò chơi giải trí trong nhà và công viên nước hấp dẫn du khách ở mọi lứa tuổi.

Đến đây, các bé sẽ được trải nghiệm xem khu bảo tồn động vật hoang dã bằng đường sông, tham quan làng nghề truyền thống, ngâm mình thư giãn trong hồ bơi, vui đùa dưới các thác nước tại công viên nước... và thưởng thức các sự kiện biểu diễn, hoạt náo với các chủ đề đa dạng văn hoá. Điều này giúp các bé phát triển thể chất, tăng tính sáng tạo và tưởng tượng, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới.

Ảnh: VinWonders Nam Hội An

Rừng Dừa Bảy Mẫu

Rừng dừa Bảy Mẫu là một trong những khu du lịch sinh thái nổi tiếng của Hội An, được mệnh danh miền Tây sông nước thứ hai của Việt Nam. Chỉ với 30.000VNĐ vé vào cổng gia đình bạn sẽ được tham gia, trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi thú vị như ngồi thuyền thúng du ngoạn trên sông, tham gia những trò chơi dân gian vui nhộn; thưởng thức những màn quăng chài lưới cá nghệ thuật; câu ba khía…

Một trong những hoạt động thú vị mà hội những người thích cảm giác mạnh nên thử khi đến đây là đăng ký tham gia tiết mục múa thúng cùng các nghệ nhân. Sự rung chuyển mạnh mẽ của chiếc thuyền thúng khi các nghệ nhân bắt đầu xoay tròn sẽ mang đến cho bạn những cảm giác vô cùng khó tả. Giá thuê thuyền thúng rơi vào khoảng 150.000 - 200.000 VNĐ/thuyền. Một thuyền có thể đi tối đa 3 người lớn và 4 người với gia đình có 2 trẻ nhỏ.

Cù Lao Chàm

Mang vẻ hoang sơ, yên bình, Cù Lao Chàm là thiên đường biển cả xanh ngát có không khí trong lành và nhiều địa điểm tham quan mới mẻ, thích hợp cho gia đình nhỏ nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau khi tham gia Festival sôi động. Ở đây có rất nhiều hoạt động thú vị cho các bé cùng trải nghiệm với cha mẹ như lặn ngắm rạn san hô, câu cá tại bãi Hòn Dái, dựng lều cắm trại trên bờ biển...

Ngoài ra, khi đến đảo, bạn đừng quên tham quan những địa điểm hấp dẫn như sân bay trực thăng đảo Cù Lao Chàm, Âu Thuyền, Bãi Chồng, giếng cổ Chăm, khu bảo tồn biển… và thưởng thức các món ăn địa phương vừa ngon vừa rẻ.

Ảnh: Ngọc Hoà

Check-in các quán cà phê đồng lúa

Các quán cà phê nằm ở ngoại ô thành phố như Lò Gạch Cũ hay Roving Chillhouse sở hữu view đồng lúa xanh mướt đang là điểm check-in cực hot hiện nay khi đến Hội An. Đến đây, hòa mình vào khung cảnh đồng quê mộc mạc, yên tĩnh, tận hưởng bầu không khí trong lành sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng thư giãn, dễ chịu. Tất cả khung cảnh ở đây góc nào cũng đẹp, cả gia đình chỉ cần đứng vào là có thật nhiều ảnh lưu niệm mang về.