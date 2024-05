Hội An thuộc tốp 3 điểm đến ở Việt Nam được khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất

Theo nhận định của Agoda, 3 điểm đến trên được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất do mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm và văn hóa. Ba điểm đến này cũng là lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn tận hưởng tối đa kỳ nghỉ hè dài ngày ở Việt Nam. Cũng theo dữ liệu Agoda công bố, Việt Nam đứng thứ 3 trong danh sách những điểm đến châu Á thu hút du khách châu Âu nhất, sau Malaysia và Nhật Bản, dựa trên lượt tìm kiếm nơi lưu trú với lượt tìm kiếm tăng 66% so với cùng kỳ năm trước.

Mới đây, thành phố Hội An cũng được Tạp chí Time Uot (Vương quốc Anh) đề xuất vào tốp 13 điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới để du lịch vào tháng 7, thành phố Hội An xếp vị trí thứ 7 trong danh sách này. Đô thị cổ Hội An cũng vừa được đề cử "Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á" 2024 trong khuôn khổ Giải thưởng Du lịch thế giới - World Travel Awards lần thứ 31 năm 2024 khu vực châu Á và Châu Đại Dương.

Hai bên bờ sông Hoài, thành phố Hội An.

Khách du lịch có xu hướng chuộng đến những nơi có biển, trong đó có miền Trung Việt Nam. Thành phố Hội An là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất được những tín đồ du lịch yêu thích và lựa chọn cho kỳ nghỉ của mình. Di sản văn hoá thế giới – Đô thị cổ Hội An và khu vực lân cận sở hữu những bãi biển hoang sơ, trong lành với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, quyến rũ từng được báo chí quốc tế đánh giá cao như Cù Lao Chàm, An Bàng, Cửa Đại...

Từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh Quảng Nam đón hơn 2 triệu lượt khách đến tham quan, lưu trú. Đầu tháng 5/2024, tỉnh Quảng Nam phối hợp với hơn 100 doanh nghiệp hoạt động du lịch tổ chức chương trình kích cầu du lịch với chủ đề “Quảng Nam – Miền xanh Di sản”, gồm 02 giai đoạn: “Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè” từ tháng 5 đến tháng 8/2024 và “Mùa vàng xứ Quảng” từ tháng 9 đến hết tháng 11/2024. Thành phố Hội An tiếp tục là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hoá, du lịch và các sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Khách quốc tế đến Hội An

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, chương trình kích cầu du lịch hứa hẹn sẽ thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách đến với thành phố Hội An và tỉnh Quảng Nam, góp phần phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam hiệu quả, bền vững: “Thành phố Hội An đã được bình chọn đứng đầu trong Top 10 điểm đến đẹp, rẻ và an toàn nhất thế giới theo Bảng chỉ số Chi phí đi nghỉ toàn cầu của Post Office, công ty tài chính hàng đầu tại Anh. Đây là tín hiệu tốt, là động lực để toàn ngành Du lịch tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2024, đẩy mạnh tăng tốc phát triển, đóng góp tích cực hơn nữa vào tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh, thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế”.