Hội bạn thân quyền lực làng WAG Việt xinh đẹp hội ngộ: Thiếu Hoà Minzy, vì sao không có Chu Thanh Huyền?

Chiều 30/3, hội bạn thân làng WAG Việt gồm Doãn Hải My - vợ hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Mai Hà Trang - vợ tiền đạo Hà Đức Chinh, Ngô Tố Uyên - bà xã hậu vệ Nguyễn Thành Chung gây chú ý khi tung ảnh hội ngộ sau một thời gian dài. Ba nàng WAG khoe nhan sắc xinh đẹp tự nhiên, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, xứng dang những mỹ nhân làng WAG Việt. Cả ba nàng WAG đều diện đồ đơn giản, gây ấn tượng với cách trang điểm nhẹ nhàng mà vẫn toát lên vẻ xinh đẹp, ngọt ngào, đặc biệt là sau khi sinh con đầu lòng, ai nấy đều thăng hạng nhan sắc.

Cuộc hẹn hò còn có thêm sự xuất hiện của nữ diễn viên Bảo Hân - bạn thân của Doãn Hải My nhưng vắng một thành viên quan trọng - nữ ca sĩ Hoà Minzy. Năm cô gái gồm Hoà Minzy, Bảo Hân, Doãn Hải My, Mai Hà Trang, Ngô Tố Uyên từ lâu đã tụ họp thành một hội bạn thân quyền lực trong làng WAG Việt khi ai nấy đều nổi tiếng theo cách riêng. Tuy nhiên, vì lịch trình công việc của Hoà Minzy khá bận rộn nên giọng ca Bắc Bling không góp mặt trong cuộc hẹn hò mới đây.

Hội bạn thân làng WAG Việt độ sắc, ai cũng xinh đẹp thu hút

Một cái tên khác cũng được người hâm mộ nhắc đến khi hội bạn thân làng WAG tụ tập. Đó là Chu Thanh Huyền - vợ tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Chu Thanh Huyền từng cùng nhóm bạn thân này đi cắm trại, khi đó còn có sự tham gia của cả dàn cầu thủ gồm Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh, Thành Chung... Thời điểm ấy, người hâm mộ tin rằng Chu Thanh Huyền đã tham gia vào nhóm bạn thân của Doãn Hải My - Mai Hà Trang - Ngô Tố Uyên khi hot girl Sơn Tây hẹn hò Quang Hải. Mà Quang Hải rất thân với Văn Hậu, Đức Chinh, Thành Chung.

Trong một livestream của Chu Thanh Huyền, Doãn Hải My từng bình luận và nhắc đến một group chat của hội bạn. Điều này càng làm fan nghĩ Chu Thanh Huyền cùng hội bạn của Doãn Hải My chơi chung. Dù vậy, qua thời gian, người ta đã thấy rõ bà xã Quang Hải tách biệt riêng và hoàn toàn không nằm trong nhóm bạn thân của Doãn Hải My trong làng WAG Việt.

Lý giải về việc có thân hay không thân với Doãn Hải My nói riêng và hội bạn của cô nàng nói chung, Chu Thanh Huyền từng chia sẻ thẳng thắn quan điểm kết bạn: "Quan điểm của Chu Thanh Huyền, em nói một câu ngắn gọn như này, kể cả những mối quan hệ thân xung quanh em, em cũng nói luôn. Chu Thanh Huyền luôn dừng ở một mức độ vừa đủ, không thân, cũng không lơ là. Nó chỉ nên dừng ở một mức độ vừa đủ thôi. Kể cả là bạn bè hay gì cũng biết điểm dừng ở một mức độ nào đấy.

Bảo thân không? Không biết như nào là thân? Thân là rút ruột rút gan ra kể cho nhau nghe những câu chuyện riêng tư à? Hay như nào? Không. Quan điểm của em là như vậy. Nên không cần hỏi có thân hay không hay thân với người này người kia. Tất cả mối quan hệ xung quanh mình em sẽ dừng ở một mức độ nào đó chuẩn, cư xử mức chuẩn, không có cái gì gọi là phải thân hay ghen ghét, đố kị nhau. Chẳng có gì phải ghen ghét cả, em cũng có đầy đủ, hiện tại cũng đã đủ rồi, hài lòng với những gì mình có. Có cái gì phải ghen ghét, đố kị, không có chuyện đó đâu".

Chu Thanh Huyền và Hoà Minzy được nhắc tên khi hội bạn thân làng WAG Việt hội ngộ

Chu Thanh Huyền giữ quan hệ vừa đủ với Doãn Hải My và hội bạn, không thân thiết cũng không lơ là