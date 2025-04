Nam ca sĩ từng khiến NSND Tự Long bật khóc, mở concert solo giá vé lên tới 10 triệu VNĐ vẫn hết sạch chỉ trong… 12 phút, phải vội làm thêm Day 2

Concert vừa mở bán đã “cháy vé”

Đầu tháng 4, Soobin Hoàng Sơn bất ngờ công bố về concert solo đầu tiên trong sự nghiệp ca hát kéo dài hơn một thập kỷ. Đêm nhạc mang tên SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER sẽ chính thức diễn ra vào ngày 24/5 tới tại Hà Nội.

Bắt đầu mở bán chính thức vào 11 giờ trưa ngày 21/4, chương trình SOOBIN LIVE CONCERT: ALL ROUNDER lập tức thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Chỉ sau vỏn vẹn 12 phút, toàn bộ vé cho đêm diễn đầu tiên của chủ nhân bản hit Dancing In The Dark đã được bán sạch.

Không ít thành viên của cộng đồng KINGDOM (fanclub của SOOBIN) bày tỏ sự tiếc nuối khi không kịp sở hữu tấm vé quý giá.

"12 phút sold out thì phút thứ 25 mới vào đc web..."

"Huhu em chưa có vé"

"Tàn canh gió lạnh thiệt chứ"

"Ơ em còn chưa kịp vào luôn á anh ơi"...

Nhằm đáp lại tình cảm của người hâm mộ, ê-kíp của SOOBIN đã bất ngờ thông báo tổ chức thêm đêm diễn thứ hai vào ngày 25/5, vẫn tại Hà Nội. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khán giả, nhiều người dành lời khen cho sự chu đáo và hết lòng vì fan của thành viên nhóm SpaceSpeakers.

Ngay sau khi mở bán, toàn bộ vé cho đêm diễn solo đầu tiên trong sự nghiệp của "chàng nghệ sĩ đa tài" SOOBIN đã được bán hết trong thời gian ngắn kỷ lục.

Trước sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả, nam ca sĩ nhanh chóng quyết định bổ sung thêm một đêm diễn nữa.

Biểu tượng của SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER là hình ảnh dấu vân tay, lấy cảm hứng từ chính ngón trỏ phải của SOOBIN. Nói về ý nghĩa tên gọi "All-rounder", nam ca sĩ chia sẻ rằng đó là hình ảnh của một nghệ sĩ đa năng, cống hiến hết mình qua nhiều vai trò như ca hát, vũ đạo, sáng tác, chơi nhạc cụ...

Ngoài ra, "All-rounder" còn gợi cảm giác được bao quanh, kết nối. "Tôi hình dung mình như đang đứng giữa vòng tay của khán giả, biểu diễn trong đêm concert solo đầu tiên — có lẽ đó sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trên hành trình làm nghề của tôi", SOOBIN tâm sự.

Chương trình quy tụ một đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp: SlimV đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc, Đinh Hà Uyên Thư đạo diễn sân khấu, cùng sự góp mặt của Giám đốc dự án Vũ Hà Quân, Đạo diễn ánh sáng Long Kenji, Đạo diễn hình ảnh Trần Quốc Vương…

Được NSND Tự Long hết mực ưu ái

Trước đó, trong buổi fanmeeting PROmise to my KINGDOM của Soobin Hoàng Sơn tổ chức tại Nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội tối 6/4, gần 3.000 khán giả đã có mặt để cùng thần tượng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt, NSND Tự Long không giấu được sự xúc động khi chứng kiến tình yêu thương mà người hâm mộ dành cho Soobin cũng như chặng đường trưởng thành trong âm nhạc của anh.

"Không hiểu sao tôi lại xúc động như vậy, có lẽ vì tôi cảm nhận được giá trị thiêng liêng của tình yêu thương, của gia đình, qua hành trình trưởng thành của một nghệ sĩ trẻ như Soobin. Tôi sẽ dõi theo và chờ đợi cậu ấy đến tận hơi thở cuối cùng", NSND Tự Long chia sẻ.

Nam nghệ sĩ nhân dân cũng dành lời khen ngợi cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, mà Soobin là một đại diện tiêu biểu: "Soobin không phải người ồn ào, không chạy theo việc đánh bóng tên tuổi. Cậu ấy đi con đường riêng, bền bỉ cống hiến, sẵn sàng hy sinh vì cộng đồng, vì sự phát triển của nền âm nhạc nước nhà. Tôi đã chứng kiến quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của cậu ấy — phẩm chất cần có ở một nghệ sĩ lớn."

Tại sự kiện, NSND Huỳnh Tú - bố của Soobin - cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến NSND Tự Long vì những ảnh hưởng tích cực mà ông đã dành cho con trai mình.

"Tôi từng diễn ở Nhà hát Chèo Quân đội - nơi anh Long đang làm giám đốc và phải cảm ơn anh nhiều. Chính vì có Tự Long mà bật lên tinh thần, cốt cách truyền thống dân tộc, giá trị nhất của Soobin trong Anh trai vượt ngàn chông gai. Người khởi xướng chính là anh Tự Long. Cảm ơn anh", ông nói.

Năm 2024 ghi dấu một cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp của SOOBIN khi anh liên tiếp gặt hái những thành tựu ấn tượng. Nam ca sĩ xuất sắc chinh phục hai danh hiệu lớn tại chương trình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai, gồm "Anh tài toàn năng" và "Anh tài được yêu thích nhất".

SOOBIN chinh phục công chúng không chỉ bởi kỹ thuật thanh nhạc chắc chắn, phong cách trình diễn cuốn hút mà còn bởi khả năng làm chủ nhiều loại nhạc cụ trên sân khấu.

Bên cạnh đó, 2024 còn là năm SOOBIN lập kỷ lục cá nhân khi nhận về tổng cộng 20 chiếc cúp danh giá tại các lễ trao giải âm nhạc lớn, nổi bật như: 2 giải Mai Vàng, 2 giải Làn Sóng Xanh, 3 giải Cống Hiến, cùng nhiều giải thưởng khác.