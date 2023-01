Hối hận vì mua iPhone 14 Pro Max màu tím

iPhone 14 Pro được Apple ra mắt với bốn màu sắc là đen, bạc, vàng và tím. Trong đó, đen, bạc và vàng là ba màu sắc truyền thống của iPhone trong nhiều năm qua, và tím là màu sắc mới của năm nay. Ngoại sự xuất hiện của Dynamic Island ở mặt trước, thiết kế của iPhone 14 Pro gần như không đổi so với thế hệ iPhone 13 Pro cũ, khi cả hai đều có phần viền thép vuông vức và cụm 3 camera so le.

Vì vậy, để tạo sự mới mẻ, rất nhiều người đã chọn mua phiên bản màu tím. Nhu cầu quá lớn của người dùng đã khiến cho iPhone 14 Pro Max màu tím lập tức lâm vào cảnh khan hàng. Ở thời điểm iPhone 14 Pro Max chính hãng bắt đầu cập bến Việt Nam vào giữa tháng 10/2022, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS cho biết màu tím đã "cháy hàng" tới 800%, do màu này chỉ chiếm 40% trong tổng số lượng hàng mà Apple phân bổ.

Phiên bản màu tím của iPhone 14 Pro Max

Nguồn cung hạn chế nhưng nhu cầu lại cao, điều này đã khiến cho iPhone 14 Pro Max màu tím bị chênh giá. Ở thời điểm "đỉnh giá", iPhone 14 Pro Max màu tím có giá cao hơn các màu sắc còn lại từ 1.5-2 triệu đồng. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ kéo dài trong khoảng 2 tháng cuối năm 2022. Vào những ngày đầu năm 2023 khi đợt hàng lớn của Apple cập bến nước ta, giá iPhone 14 Pro Max đã giảm mạnh, bao gồm cả màu tím.

Ghi nhận tại hệ thống bán lẻ Shopdunk trong ngày 18/1, iPhone 14 Pro Max 128GB màu tím và màu đen có giá 29.89 triệu đồng, trong khi hai màu sắc khác là vàng và bạc là 29.99 triệu đồng và 31.590 triệu đồng. Điều này đã khiến cho màu tím trở thành màu sắc có mức độ mất giá nhanh nhất. Chỉ trong hơn 1 tháng, người mua dòng máy này có thể mất tới 3-4 triệu đồng.

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống bán lẻ CellphoneS cho biết luợng hàng về nhiều là lý do dẫn đến cú sập giá của iPhone 14 Pro Max màu tím. "Thời điểm ra mắt, iPhone 14 Pro Max màu tím có tỷ lệ hàng về thấp hơn và thiếu trầm trọng so với nhu cầu của thị trường. Màu tím luôn trong tình trạng không có hàng để bán dẫn tới giá bán luôn cao hơn so với các màu còn lại. Bước qua tháng 1/2023, tình hình nguồn cung được cải thiện, màu tím về nhiều, trong khi các màu khác về ít hàng. Điều này dẫn tới sự điều chỉnh giá bán: màu tím giảm giá nhiều hơn tới mức thành màu có giá rẻ hơn so với các màu còn lại. Nhu cầu với màu tím vẫn cao nhưng do nguồn hàng dồi dào nên giá rẻ đi", ông Huy lý giải.

Tuy nhiên, về phía người dùng, không phải ai cũng nắm rõ biến động thị trường. Dịp 20/10 vừa qua, chị Tuyết Trinh (sống tại Cầu Giấy, Hà Nội) được chồng tặng một chiếc iPhone 14 Pro Max. Khi được hỏi màu sắc yêu thích, chị Trinh không do dự nói màu tím do là màu sắc nữ tính nhất, mà không biết rằng đây cũng là màu sắc bị chênh giá nhiều nhất. Ở thời điểm tháng 10/2022 nguồn hàng còn khan hiếm và các hệ thống bán lẻ đều không có sẵn máy, vậy nên chồng chị Trinh đã mua chiếc iPhone 14 Pro Max 128GB màu tím từ một con buôn với giá 34.5 triệu đồng.

Nhưng chỉ hơn 2 tháng sau, một người đồng nghiệp của chị Trinh đã mua được một chiếc máy tương tự với giá chỉ 30 triệu đồng. "Nếu biết màu tím mất giá nhanh đến vậy, có lẽ mình đã không nói với chồng mình lấy màu này. Thực ra mình cũng dùng ốp lưng nên màu sắc cũng chẳng mấy quan trọng. Chắc chắn trong lần sau, mình sẽ tham khảo kỹ hơn chứ không chỉ chọn theo sở thích nữa", chị Trinh nói.

iPhone 14 Pro Max màu tím là phiên bản có mức độ mất giá nhiều và nhanh nhất trên thị trường

Thế nhưng, ngay cả những người theo sát thị trường cũng không thể đưa ra những quyết định chính xác. Là một người dùng iPhone lâu năm, anh Thế Long (sống tại Thanh Xuân, Hà Nội) đặt hàng chiếc iPhone 14 Pro màu tím ngay trong ngày đầu để được hưởng chính sách giá đồng nhất. Mặc dù là nam giới và không ưa màu tím, nhưng anh Long vẫn chọn mua màu này vì nhận thấy nhu cầu cao, nếu sau này bán lại sẽ được giá hơn. Tuy nhiên, sau cú sập giá vừa qua, dự đoán này không còn chính xác.

"Vì mình lên đời iPhone hàng năm nên ưu tiên chọn màu nào được ưa chuộng nhất để vừa dễ thanh khoản, vừa được giá sau này. Trước nay mình vẫn chọn màu vàng (gold), iPhone 14 Pro vừa rồi "đổi gió" sang màu khác, giờ thấy hối hận quá", anh Long tỏ vẻ lo ngại sẽ khó bán chiếc máy này khi iPhone 15 ra mắt.

Thực tế, trong thời gian gần đây, phiên bản màu tím của iPhone 14 Pro đã nhận được những lời phàn nàn từ người dùng về độ bền. Dù thời gian sử dụng chưa lâu, một số máy đã bị tróc sơn và xước dăm, để lại những chấm trắng nhỏ lấm tấm trên viền máy. Một số người dùng khác còn gặp tình trạng tróc sơn ở mặt lưng, tuy nhiên tỷ lệ người dùng gặp vấn đề này là không đáng kể.

Người dùng phản ánh iPhone 14 Pro Max màu tím dễ bị tróc sơn và xước (Ảnh: Hiệu Xuyên, Lê Huy Hoàng, Tuấn Mạnh Trần)

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên một màu sắc mới của iPhone đánh mất sức hút chỉ sau thời gian ngắn. Trước đây, màu Jet Black (đen bóng) của iPhone 7 và 7 Plus cũng từng rất được quan tâm và bị đội giá cao ở thời điểm ban đầu, nhưng sau đó bị người dùng "ghẻ lạnh" vì quá dễ trầy xước - đến độ màu sắc này gần như tuyệt chủng trên thị trường iPhone cũ. Tương tự như vậy, màu Pacific Blue (xanh biển) của iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max cũng không được người Việt ưa chuộng.