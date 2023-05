Hội thảo về Hybrid của DAT Group, gia tăng hiệu quả cho đối tác

Theo đó, DAT Group cùng đối tác chiến lược GoodWe đã giới thiệu những giá trị khác biệt về công nghệ, ưu điểm kỹ thuật vượt trội của bộ đôi thiết bị Hybrid hoàn hảo bao gồm Hybrid Inverter GoodWe và Pin lưu trữ điện Pylontech. Đây là hai thương hiệu đang đứng top 1 toàn cầu trong phân khúc dân dụng (theo thông tin cập nhật từ GoodWe và Pylontech).



Đại diện GoodWe Việt Nam giới thiệu các dòng Hybrid Inverter mới tại Hội thảo.

Song song đó, đội ngũ kỹ sư DAT Group cũng chia sẻ các giải pháp, cấu hình lắp song song nhiều Hybrid Inverter 1 pha GoodWe, khả năng mở rộng từ 2 - 15 inverter trong cùng một hệ thống, nâng cao công suất đầu ra và bám vào mức tiêu thụ của tải, hạn chế tối đa sử dụng điện lưới. Đồng thời, giới thiệu chi tiết giải pháp 3 pha không cân bằng, tăng tỷ lệ điện sử dụng cho tải đến hơn 80% tổng sản lượng điện mặt trời tạo ra, giảm thấp nhất điện năng dư phát lên lưới và tiết kiệm tiền điện hàng tháng.

Kỹ sư thiết kế của DAT Group chia sẻ về giải pháp Parallel.

Nhất là sau khi Quy hoạch điện VIII chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 15/05/2023, ưu tiên đẩy mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện, đạt tỷ lệ khoảng 30,9 - 39,2% vào năm 2030. Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia. Đây là cơ hội giúp thị trường điện mặt trời và lưu trữ điện tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn. DAT Group sẽ phối hợp cùng GoodWe mang đến nhiều giải pháp toàn diện và hiệu quả hơn cho đối tác.

Ông Hoàng Văn Thịnh - Đối tác kinh doanh điện mặt trời lưu trữ tại Hà Nội chia sẻ: "Hội thảo thành công khi đánh đúng vào xu hướng lưu trữ năng lượng sạch và nhu cầu thị trường. Tôi cũng như những đơn vị tham gia Hội thảo đã có cái nhìn tổng quan, thấy được khác biệt và giá trị thực các dòng sản phẩm mới của GoodWe và Pylontech. Chẳng hạn như pin lưu trữ Pylontech có mức xả sâu đến 95%, giúp khách hàng lưu trữ và dùng được nhiều hơn đến 18,75% so với nhiều sản phẩm phổ thông khác trên thị trường có độ xả sâu chỉ 80%. Tuổi thọ thiết kế của pin lưu trữ 15 năm, an tâm vì được bảo hành đến 10 năm. Sản phẩm đạt các chứng chỉ an toàn cháy nổ như UL, IEC, UN để vào thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc… giúp khách hàng của chúng tôi yên tâm lắp đặt trong nhà. Đặc biệt, 2 thương hiệu GoodWe và Pylontech đang là top 1 trong lĩnh vực lưu trữ phân khúc dân dụng, dễ thu hút khách hàng tin tưởng và lựa chọn mua sử dụng hơn.

Qua đó, chúng tôi và khách hàng thấy rõ giá trị khi tính trên công suất thực mà khách hàng cuối nhận được, không phải thông số trên nhãn mác sản phẩm. Với việc hợp tác cùng DAT Group, tôi đặt mục tiêu đồng hành phát triển thương hiệu uy tín lâu dài và cung cấp giá trị thực cho khách hàng."

Kho hàng và Trung tâm Dịch vụ của DAT Group tại TP. Hồ Chí Minh.

Với vai trò là đối tác Độc quyền phân phối GoodWe Hybrid Inverter, trung tâm dịch vụ Ủy quyền của GoodWe và cũng là đối tác Ủy quyền của Pylontech tại Việt Nam, DAT Group cam kết cung cấp nguồn thiết bị 100% chính hãng, có sẵn hàng tại kho TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ và bảo hành theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ tư vấn, dịch vụ kỹ thuật nhanh chóng, giúp đối tác gia tăng hiệu quả.

Chuỗi Hội thảo nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của đối tác.

Ngoài ra tại buổi Hội thảo, các đối tác còn được trực tiếp giải đáp thắc mắc về chính sách thương mại, chính sách đại lý khi đồng hành cùng DAT Group kinh doanh thiết bị điện mặt trời lưu trữ. Khi kết nối, hợp tác cùng DAT Group, đối tác sẽ được hỗ trợ toàn diện về công cụ bán hàng như catalogue, brochure; các chương trình đào tạo kỹ thuật, kinh doanh miễn phí; bảng giá cạnh tranh… Nhờ đó, đối tác có thể hoàn toàn an tâm, tự tin kinh doanh và gặt hái nhiều thành công trong tương lai.

Mong rằng thông qua chuỗi Hội thảo, với định hướng phát triển đúng đắn, sự gắn kết bền chặt, tinh thần hợp tác cùng phát triển, DAT Group và các đối tác sẽ cùng nhau lan tỏa, nhân rộng mô hình điện mặt trời lưu trữ khắp các tỉnh thành, đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu Net Zero năm 2050.

Muốn kết nối, hợp tác cùng DAT Group kinh doanh điện mặt trời lưu trữ, Đối tác có thể truy cập website hoặc liên hệ hotline 1800 6567 (miễn phí cước) để được tư vấn, hỗ trợ 24/7.