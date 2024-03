Hôm nay, cháu gái cố PGS. Văn Như Cương lên xe hoa, hé lộ 9 bộ váy cưới do chính Tô Sa tự thiết kế

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nhà giáo, dù không phải nghệ sĩ showbiz nhưng Đặng Tiểu Tô Sa - cháu gái cố PGS. Văn Như Cương vẫn luôn được nhiều người quan tâm chú ý. Tô Sa sinh năm 1998, là con gái cô Văn Thùy Dương - Hiệu phó trường THPT Lương Thế Vinh. Với xuất thân và tên gọi độc đáo, Tô Sa cũng sở hữu lượng người theo dõi khá lớn trên mạng xã hội.

Trong chương trình "Người ấy là ai" mùa 5 phát sóng năm 2023, Tô Sa gây sốt vì màn kết đôi ấn tượng với chàng thiếu gia Hà thành. Tuy nhiên không lâu sau đó cô nàng đã công khai chân dung bạn trai thực sự, là người kín tiếng trái ngược hẳn với Tô Sa. Và ngày 11/3 vừa qua, Tô Sa cũng chia sẻ album hình lễ ăn hỏi với người bạn trai ấy khiến dân tình bất ngờ.

Cháu gái cố nhà giáo Văn Như Cương chuẩn bị kết hôn ở tuổi 26

Được biết chú rể tên Đạt Phùng, sở hữu ngoại hình điển trai và chín chắn. Cặp đôi cùng diện áo dài đỏ kiểu truyền thống, riêng nàng dâu 9X nổi bật nhờ gương mặt trang điểm tươi tắn, mái tóc xoăn dài búi giản dị, tôn lên nét duyên dáng.

Nhan sắc trong trẻo của cô dâu Tô Sa trong lễ ăn hỏi

Ái nữ của cô Hiệu phó Văn Thùy Dương nhận được vô số lời chúc mừng sau lễ ăn hỏi. Tô Sa cũng không ngại tiết lộ 21/3 là ngày cưới chính thức, tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội.

2 ngày trước lễ cưới, Tô Sa đã chia sẻ một số hình ảnh chụp cùng chồng tương lai lên trang cá nhân. Tuy nhiên nhiều người cảm thấy tò mò khi cô dâu không đăng bất kỳ tấm ảnh cưới nào, chỉ hé lộ ngày giờ tổ chức tiệc trên thiệp cưới và một góc không gian trang trí lễ vu quy tại nhà.

Một vài hình ảnh về hôn lễ sắp diễn ra do cô dâu Tô Sa chia sẻ công khai trên trang cá nhân

Một vài người bạn của nàng tiểu thư 9X đã được cô dâu hé lộ đôi chút về trang phục cưới. Theo đó, Tô Sa xác nhận có tổng cộng 9 chiếc váy cưới, do chính cô nàng tự thiết kế và theo dõi quá trình may. Đặc biệt chiếc áo dài đỏ tinh tế trong lễ ăn hỏi cũng do Tô Sa tự may, bởi cô nàng muốn thực hiện ước mơ diện đồ cưới "không đụng hàng" theo sở thích cá nhân. Hiện tại Tô Sa cũng đang sở hữu thương hiệu thời trang mang tên mình nên không có gì lạ khi cô nàng tự "biến hình" thành stylist cho đám cưới của chính bản thân.

Chiếc áo dài đỏ kiêu sa "made by Tô Sa"

2 trong số 9 mẫu váy cưới do Tô Sa tự thiết kế, có thể xuất hiện trên sân khấu hôn lễ ngày 21/3

Lộ diện chiếc áo dài ren trắng đính nơ sau lạ mắt do cô dâu Tô Sa đăng lên sáng nay

Tô Sa cho biết cô vẫn chưa quyết định sẽ chọn chiếc váy nào trong lễ cưới chính thức. Cô dâu sẽ giữ bí mật hình ảnh váy cưới đến phút chót. Chỉ khi Tô Sa xuất hiện vào 18h tối nay thì mọi người mới biết trang phục cô dâu sánh đôi cùng chú rể là gì. Hãy cùng đón chờ nhé!