Hôm nay, kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

77 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập , cứ tới ngày này, mỗi người dân Việt Nam lại càng thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do, ý nghĩa lớn lao và sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và quyền của mỗi dân tộc.

Đó cũng là khát vọng, mục tiêu, lý tưởng mà mọi dân tộc quốc gia trên thế giới đều hướng tới. Ngày Quốc khánh cũng nhắc nhớ chúng ta, những thế hệ hôm nay và mai sau trách nhiệm gìn giữ và vun đắp những giá trị trường tồn của dân tộc.

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Ảnh tư liệu

"Chúng tôi, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng, nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập".



Cách đây 77 năm, ngày 2/9/1945, hơn 50 vạn người đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội xúc động lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đông đảo nhân dân tập trung tại Quảng trường Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945. Ảnh tư liệu: TTXVN

Bản Tuyên ngôn Độc lập là văn bản pháp lý khẳng định với toàn thế giới về chủ quyền độc lập, tự do của Việt Nam, đưa nhân dân ta đã thoát khỏi thân phận nô lệ kéo dài gần một thế kỷ.



Lời thề thiêng liêng trong ngày lễ Độc lập: "Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy" đã trở thành sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chiến thắng kẻ thù, bảo vệ toàn vẹn non sông, chủ quyền lãnh thổ và xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.