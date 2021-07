Hôm nay, người dân Hà Nội phấn khởi khi đi tách khẩu chỉ mất 5 phút

Sáng nay (1/7/2021) Luật Cư trú (sửa đổi 2020) bắt đầu có hiệu lực, trong đó có việc bỏ sổ hộ khẩu giấy. Cũng trong sáng nay, nhiều người dân trên địa bàn thủ đô Hà Nội tới trụ sở công an các phường để làm thủ tục tách khẩu cho người thân trong gia đình.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an Hà Nội đi kiểm tra việc bắt đầu thực hiện Luật Cư trú tại công an 2 phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) và Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) vào sáng 1/7.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Ky, để đảm bảo Luật Cư trú sửa đổi năm 2020 đi vào hoạt động thực tiễn thì Công an thành phố Hà Nội có một kế hoạch triển khai đồng bộ, đã chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó tất cả thủ tục sẽ được tiến hành một cách nhanh gọn và thủ tục hiện nay người dân đến làm thủ tục rất đơn giản so với trước đây.

Theo Đại tá Ky, trước đây cần rất nhiều thủ tục giấy để chứng minh cho công việc của mình thế nhưng hiện nay thì công dân chỉ mang giấy tờ cần thiết và thẻ căn cước công dân thì tất cả các dự liệu sẽ được tra cứu và các trình tự thủ tục xét duyệt cũng đảm bảo nhanh hơn trước.

Tính đến ngày 1/7/2021, Công an Thành phố Hà Nội đã thu nhận được gần 5 triệu dữ liệu thẻ căn cước công dân trên tổng số khoảng 5,2 triệu công dân của Hà Nội đã đến tuổi và đến tuổi làm căn cước công dân gắn chíp. Trong một thời gian gần nhất số dữ liệu này sẽ được sản xuất ra thẻ và gửi đến công dân dùng cho tất cả các việc giao dịch hành chính của mình.

Trung tá Nguyễn Đức Khánh - Trưởng công an phường Phạm Đình Hổ cho biết, bắt đầu từ 1/7 thực hiện Luật cư trú mới cán bộ chiến sĩ công an phường đã được tập huấn, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ nhân dân tốt nhất

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Ky, hiện nay công dân khi tới làm thủ tục hành chính ở cơ sở chỉ cần mang giấy tờ cần thiết, thẻ CCCD là có thể tra cứu dữ liệu và hoàn thành nhanh gọn các yêu cầu. Đây là bước cải cách hành chính rất tốt và công an thành phố đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ bản, cần thiết để phục vụ người dân bắt đầu từ 1/7/2021 khi Luật Cư trú mới được thực hiện.

Ông Tôn Thất Dũng (64 tuổi, trú phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phấn khởi cho biết: Dữ liệu của gia đình ông đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên thủ tục rất nhanh gọn, chỉ trong vòng 5 phút mọi thủ tục tách khẩu cho con trai ông đã được hoàn thành.

Liên quan đến việc thực hiện Luật Cư trú sửa đổi năm 2020, mới đây công an TP Hà Nội có văn bản gửi Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các quận, huyện thị xã dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tại công an cấp huyện và thực hiện công tác đăng ký cư trú tại công an cấp xã từ ngày 1/7.

Theo đó, từ ngày 1/7, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ mở và hoạt động trở lại, yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo thông tin công dân theo chỉ đạo của Bộ Công an và công an TP Hà Nội.