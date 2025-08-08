Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là mẫu con giáp không quá nổi bật nhưng lại sở hữu nhiều ưu điểm. Họ tài năng song lại rất khiêm nhường, không thích khoe mẽ về bản thân. Trong cuộc sống, tuổi Sửu dù giàu có nhưng ưa thích phong cách giản dị, hay giúp đỡ người khác nên có nhiều quý nhân trợ giúp.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Tuổi Sửu vừa mới trải qua tháng 6 âm đầy thử thách. Tháng 6 âm nhuận mặc dù không phải là thời gian quá khó khăn với họ, nhưng con giáp này cũng khó có cơ hội để thể hiện mình. Tuy nhiên, chỉ hơn 1 tháng nữa, khi tháng 8 âm mở ra, mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn với họ.

Tử vi học có nói, tháng 8 âm, tuổi Sửu sẽ bước vào giai đoạn thuận lợi thứ 2 trong năm Ất Tỵ. Sự nghiệp thành công ngoài mong đợi sẽ giúp con giáp này gia tăng thu nhập, có cuộc sống sung túc, dư dả. Bên cạnh đó, tuổi Sửu sẽ còn gặp may mắn trong chuyện tình cảm cũng như các mối quan hệ ngoài xã hội.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp có nhiều điểm mạnh về tư duy. Với trí thông minh, sự lanh lợi hiếm có, người tuổi Thân luôn biết cách thay đổi, sáng tạo không ngừng để khai phá những hướng đi mới. Sở hữu đầu óc nhạy bén, tràn đầy năng lượng, con giáp này có khả năng giao tiếp xã hội tinh tế, dễ dàng hòa nhập và từ đó đạt được thành công.

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đầy thuận lợi và thịnh vượng cho tuổi Thân. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp, con giáp này sẽ gặp được muôn vàn cơ hội để làm nên những thành tựu đáng nể.

(Ảnh minh họa)

Trong tử vi học, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về trí tuệ, sự thông minh. Có sao Thiên Ất Quý Nhân trong lá số tử vi thì cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát. Trong khi đó, sao Thái Âm là cát tinh thuộc ngũ hành Thủy.

Nam mạng gặp sao này thì công danh sự nghiệp tiền tài đều phát triển, có nhiều cơ hội kinh doanh và có quý nhân phù trợ. Với nữ mạng được sao Thái Âm chiếu rọi thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh lợi lưỡng toàn, gia đình hạnh phúc. Còn sao Tuế Hợp tượng trưng cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung.

Tháng 7 âm dự đoán là thời gian tương đối thách thức với tuổi Thân. Nếu không cẩn thận, con giáp này sẽ dễ bị thất thoát tài chính cũng như gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, chỉ còn hơn 1 tháng nữa, con giáp này sẽ tạm biệt vận đen và bước vào thời kỳ rực rỡ của họ.

Tử vi học có nói, tháng 7 âm sẽ là giai đoạn khó khăn cuối cùng của tuổi Thân trong năm Ất Tỵ. Từ tháng 8 âm trở đi, con giáp này có thể kê cao gối mà ngủ. Đặc biệt, tháng 11 âm sẽ là lúc tuổi Thân có tài lộc rực rỡ nhất, cuộc sống thịnh vượng, viên mãn.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp vừa thông minh lại rất kỷ luật, chăm chỉ, cầu thị, nỗ lực hết mình trong công việc. Chính sự nghiêm túc ấy sẽ đem lại thành công lớn cho họ. Trong cuộc sống, người tuổi Tuất cũng thường được quý nhân trợ giúp vì sự ngay thẳng và tử tế của họ.

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

(Ảnh minh họa)

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Nếu như tuổi Sửu và tuổi Thân đang mong chờ đến tháng 8 âm thì ngược lại, tuổi Tuất lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, hung cát đan xen, con giáp này phải chú ý trong giao tiếp kẻo bị bạn xấu lợi dụng. Ngoài ra, con giáp tuổi Tuất cũng nên cẩn thận với việc chi tiêu và đầu tư để khỏi thâm hụt tài chính.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.