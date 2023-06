Hơn 1 triệu thí sinh dự thi Ngữ văn, Toán: Hồi hộp và lo lắng

Thí sinh, phụ huynh lo lắng

Hôm nay, 63 địa phương trên toàn quốc đồng loạt tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023. Đúng 7 giờ 35 phút, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn. Đây cũng là môn thi có thời gian kéo dài nhất (120 phút). Mỗi điểm thi đều bố trí một khu vực để thí sinh gửi đồ đạc, tư trang cá nhân cách xa phòng thi ít nhất 25 mét.

Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Ghi nhận của PV, chiều qua, trong buổi làm thủ tục dự thi, đa số thí sinh được phụ huynh đưa đến điểm thi đúng giờ. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp đến muộn vì nhiều lý do khác nhau như: ngủ quên, nhầm đường hay thí sinh tự đi xe thì xe bị hỏng giữa đường.

Em Nguyễn Xuân Hưng, học sinh Trường THPT Lý Tử Tấn, huyện Thường Tín chia sẻ, dù trước đó đã học tập và ôn luyện kỹ càng nhưng sát ngày thi vẫn hồi hộp, lo lắng bởi vì năm nay các trường ĐH đã dành nhiều chỉ tiêu tuyển sinh bằng các phương thức khác nhau. Em đăng ký nguyện vọng 1 vào trường ĐH Thủy Lợi và dự tính phải đạt 1 môn 9 điểm mới đỗ. “Áp lực là vậy nhưng em vẫn muốn đi thi một mình để bố mẹ không phải nghỉ việc đưa em đi thi”, Hưng nói.

Trong khi đó, Lê Phương Anh, học sinh Trường THPT Lê Lợi, quận Hà Đông cho biết, em bước vào kỳ thi không bị áp lực quá nhiều bởi vì trước đó đã trúng tuyển vào một số trường ĐH khác bằng phương thức xét tuyển. Tuy nhiên, em vẫn sẽ dự thi nghiêm túc, không chủ quan, phòng trường hợp điểm quá thấp.

Ngồi đợi con trước cổng điểm thi THPT Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín (Hà Nội), chị Trần Thị Hồng Phương cũng chia sẻ sự lo lắng, áp lực vì con đặt nguyện vọng vào Trường KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội), trường hằng năm có điểm tuyển sinh cao.

Kể câu chuyện nhớ đời cách đây 4 năm đưa con trai đi thi. Đó là, tối hôm trước ngày thi, con chuẩn bị hết tất cả giấy tờ cần thiết, bút viết bỏ vào túi để sẵn trên bàn. Sáng ngày thi, hai mẹ con dậy sớm, con vội vàng cầm nhầm cặp của em vì cả hai chiếc đều màu đen. Đến phòng thi, con trai tá hoả phát hiện ra nhầm cặp, không có giấy tờ dự thi. “Không tìm được mẹ, con vội vàng bắt xe ôm đi về nhà để lấy đồ. Cuối cùng, thí sinh vẫn kịp lấy giấy tờ để dự thi. Tuy nhiên, đó là bài học nhớ đời và lần này đưa con đi thi, mẹ con chị dậy sớm, kiểm tra đồ đạc kỹ càng trước khi ra khỏi nhà”, chị Phương nói.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, địa phương này có hơn 102.000 thí sinh dự thi, trong đó thí sinh nhiều tuổi nhất là 53.

Hỗ trợ tối đa

Bà Nguyễn Thị Dung, Phó Trưởng điểm thi THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội) cho biết, điểm thi có 600 thí sinh bố trí 25 phòng thi và 2 phòng thi dự phòng. Để đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, lực lượng an ninh hỗ trợ, bảo vệ đề thi, bài thi 24/24. Điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội) có 1 trường hợp thí sinh mang bầu, sức khoẻ bình thường, tuy nhiên phòng Y tế có 2 nhân viên Y tế của trường và xã túc trực, đảm bảo xử lý tất cả các tình huống bất thường.

Ông Lê Xuân Trung, Điểm trưởng điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú, huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, đã quán triệt cán bộ, giáo viên tham gia công tác tổ chức thi thực hiện đúng quy chế, đúng giờ, đúng vị trí, đúng chức năng nhiệm vụ nhưng không tạo sự căng thẳng trong phòng thi cho thí sinh làm bài. “Ngay cả khi các em đã vào phòng thi nhưng chưa phát đề, cán bộ coi thi sẽ tiếp tục nhắc nhở để em nào quên những vật dụng bị cấm có thể được phép đi gửi, đảm bảo theo đúng quy chế thi ”, ông Trung nói.