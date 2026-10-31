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Hơn 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt ra quân, kiểm tra 49 trường hợp

| | Xã hội

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt ra quân rà soát địa bàn.

Công an TP Đà Nẵng ngày 30/10/2026 cho biết, sáng cùng ngày, Công an phường An Hải tiếp tục huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt ra quân rà soát địa bàn. Qua kiểm tra, test nhanh 49 trường hợp, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy, trong đó có 1 trường hợp dương tính với Etomidate - chất đang được cơ quan chức năng cảnh báo về nguy cơ bị lạm dụng.

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 763/KH-CAP của Công an phường An Hải, nhằm phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Các tổ công tác tập trung kiểm tra cư trú tại cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà trọ, căn hộ cho thuê và những trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Hai trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện P.N.H. (sinh năm 1987, trú tại một căn hộ trên địa bàn phường) có kết quả test nhanh dương tính với Etomidate; B.C.C. (sinh năm 2004, trú phường An Hải) có kết quả test nhanh dương tính với cần sa.

Đáng chú ý, Etomidate vốn là hoạt chất gây mê được sử dụng trong y tế, nhưng đang bị các đối tượng lợi dụng pha trộn vào tinh dầu thuốc lá điện tử, thường được gọi là “pod chill”. Việc sử dụng chất này có thể gây rối loạn ý thức, mất kiểm soát hành vi, suy hô hấp và nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe. Etomidate đã được bổ sung vào danh mục chất ma túy theo Nghị định số 28/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời gian tới, Công an phường An Hải tiếp tục duy trì công tác rà soát, kiểm tra, quản lý địa bàn và đối tượng; kiên quyết phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, hướng đến mục tiêu xây dựng “Phường không ma túy” vào năm 2028.

Lực lượng chức năng đi kiểm tra - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Công an phường khuyến cáo các cơ sở kinh doanh, chủ nhà trọ, căn hộ cho thuê và toàn thể Nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, nhất là các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phòng, chống ma túy cần sự chung tay của cả cộng đồng. Mỗi người dân hãy tích cực tham gia phát hiện, ngăn chặn, tố giác các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng phường An Hải an toàn, văn minh, không có ma túy.

Theo Trang Anh

Phụ Nữ Mới

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