Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 100 người bám hiện trường sạt lở núi, tìm 2 nạn nhân mất tích

26-11-2025 - 09:13 AM | Xã hội

Hơn 10 ngày sau vụ sạt lở núi kinh hoàng ở Đà Nẵng, lực lượng chức năng vẫn bám trụ ở hiện trường với quyết tâm tìm bằng được 2 nạn nhân còn mất tích.

Hơn 100 người bám hiện trường sạt lở núi, tìm 2 nạn nhân mất tích- Ảnh 1.

Liên quan đến vụ sạt lở núi xảy ra hôm 14/11 ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, khiến 3 người chết và mất tích, những ngày qua, bất chấp điều kiện thời tiết bất lợi, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ gồm các lực lượng Công an xã Hùng Sơn, Biên phòng, Bộ đội,... vẫn bám trụ ở hiện trường để tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích. (Ảnh: S.H)

Hơn 100 người bám hiện trường sạt lở núi, tìm 2 nạn nhân mất tích- Ảnh 2.

Ngoài hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, 3 chó nghiệp vụ vẫn đang túc trực ở hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân nghi bị vùi lấp dưới lớp đất đá, bùn nhão - nơi các phương tiện cơ giới khó tiếp cận. (Ảnh: S.H)

Hơn 100 người bám hiện trường sạt lở núi, tìm 2 nạn nhân mất tích- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng mở rộng khu vực tìm kiếm.

Hơn 100 người bám hiện trường sạt lở núi, tìm 2 nạn nhân mất tích- Ảnh 4.

Theo Công an xã Hùng Sơn, do khối lượng đất, đá sạt lở từ đỉnh núi Azắt quá lớn, vùi lấp khu vực bị nạn, khiến việc tiếp cận và đào bới gặp nhiều trở ngại. (Ảnh: S.H)

Hơn 100 người bám hiện trường sạt lở núi, tìm 2 nạn nhân mất tích- Ảnh 5.

Bên cạnh chướng ngại vật về địa chất, điều kiện thời tiết tại khu vực tìm kiếm cũng là một thách thức lớn và nguy hiểm. (Ảnh: S.H)

Hơn 100 người bám hiện trường sạt lở núi, tìm 2 nạn nhân mất tích- Ảnh 6.

Khu vực đỉnh núi Azắt thường xuyên xuất hiện mưa lớn và sương mù dày đặc. Sương mù và mưa làm giảm đáng kể tầm nhìn, cản trở việc quan sát và xác định vị trí. (Ảnh: S.H)

Hơn 100 người bám hiện trường sạt lở núi, tìm 2 nạn nhân mất tích- Ảnh 7.

Mưa liên tục làm nền đất yếu hơn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở thứ cấp, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của các lực lượng cứu hộ. (Ảnh: S.H)

Hơn 100 người bám hiện trường sạt lở núi, tìm 2 nạn nhân mất tích- Ảnh 8.

Mặc dù công tác tìm kiếm kéo dài và chưa có kết quả khả quan, các lực lượng chức năng vẫn đang quyết tâm, không ngừng nỗ lực với hy vọng sớm tìm thấy 2 nạn nhân còn lại. (Ảnh: S.H)

Như VTC News đưa tin, khoảng 9h35 ngày 14/11, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, nhiều người trải qua cảm giác kinh hoàng khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác. Khu vực bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1km. Ước tính, cả triệu m³ đất, đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống.

Công an xã Hùng Sơn cho biết ngoài 3 người bị vùi lấp gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và Hốih Zi Nút, vụ sạt lở cũng vùi 7 xe máy của người dân, 3 nhà duông (chòi tạm dựng ở rẫy).

Đến chiều 19/11, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Hốih Zi Nút, còn 2 vợ chồng ông Zơ Râm Nhô vẫn đang mất tích.

Thống Nhất/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chi tiết nhiệm vụ theo dõi, phụ trách của nhân sự Thành ủy TPHCM

Chi tiết nhiệm vụ theo dõi, phụ trách của nhân sự Thành ủy TPHCM Nổi bật

Loạt trụ sở CSGT TPHCM đã thay đổi địa điểm, người dân lưu ý khi đến

Loạt trụ sở CSGT TPHCM đã thay đổi địa điểm, người dân lưu ý khi đến Nổi bật

Từ 7/2026, taxi và xe kinh doanh đến 8 chỗ đầu tư mới phải dùng năng lượng xanh

Từ 7/2026, taxi và xe kinh doanh đến 8 chỗ đầu tư mới phải dùng năng lượng xanh

09:05 , 26/11/2025
Miền Bắc rét khô, miền Trung hửng nắng trước khi bão ảnh hưởng

Miền Bắc rét khô, miền Trung hửng nắng trước khi bão ảnh hưởng

07:44 , 26/11/2025
Hà Nội sẽ làm rõ thủ phạm gây ô nhiễm không khí trong năm 2026

Hà Nội sẽ làm rõ thủ phạm gây ô nhiễm không khí trong năm 2026

07:18 , 26/11/2025
Truy tìm Cao Bằng sinh năm 1987

Truy tìm Cao Bằng sinh năm 1987

06:58 , 26/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên