Hơn 10.000 lượt khách tham quan Technology Exhibition 2023 do GEM Center tổ chức

Sự kiện lần này thu hút hơn 10.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm. Không gian triển lãm rộng hơn 5.000m2, được chia thành 3 phân khu chính với 3 chủ đề: "To The Ocean", "To The Cave" and "To The Forest". Tất cả tạo nên một hành trình xuyên suốt trong thế giới công nghệ.



Không chỉ mang đến những trải nghiệm đặc sắc cùng nhiều thông tin thiết thực, Event Technology Exhibition còn truyền cảm hứng sáng tạo đến hàng ngàn cá nhân, doanh nghiệp tại Tp.HCM. Chọn thông điệp "Dare To Inspire" cho triển lãm lần này, GEM Center mong muốn lan tỏa tinh thần tiên phong sáng tạo, dám chấp nhận thách thức để tạo ra sự đột phá.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, với tiềm lực của mỗi bên sẵn có, khi kết nối cùng nhau chúng ta sẽ tạo nên giá trị không chỉ cho doanh nghiệp của mình mà còn cho xã hội và đặc biệt là tạo nên những tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực ngành nghề mà chúng ta đang hoạt động kinh doanh", đại diện GEM Center chia sẻ.

"To The Ocean": 140 bóng kinetic liên tục thay đổi trạng thái, màu sắc

Đầu tiên, đến với đại sảnh Pollux, phân khu lấy ý tưởng từ đại đương: Toàn bộ hệ thống 140 bóng kinetic liên tục thay đổi trạng thái, màu sắc, di chuyển lên xuống theo hình khối và âm nhạc, góp phần tăng thêm hiệu ứng mạnh mẽ cho phần trình diễn múa nghệ thuật.

Tại phân khu này, mẫu xe hơi thể thao E-tron GT của thương hiệu Audi xuất hiện đầy ấn tượng nhờ công nghệ trình chiếu projection mapping của Alta Media, hình ảnh visual của VIETART và hệ thống sàn mapping sản xuất bởi đơn vị STEP. Bên cạnh đó, hệ thống sàn LED chịu lực của TShowsLED giúp khách tham quan có thể cảm nhận dòng chảy bất tận đại dương ngay dưới chân khi di chuyển trên mặt sàn.

"To The Cave": Nơi hội tụ các tinh hoa công nghệ trình chiếu

Đến với đại sảnh Castor, không gian lấy ý tưởng từ những hang động tự nhiên, khách tham quan được chào đón bằng màn sương của Alta Media. Đây là công nghệ dùng hơi nước tạo nên một lớp màn có thể hiển thị hình chiếu và vật thể có thể xuyên qua được. Dọc theo lối đi là con đường mưa được Artech tạo nên bằng hệ thống kỹ thuật đặc biệt có khả năng dẫn truyền dòng nước liên tục.

Khách tham dự tiếp tục được chiêm ngưỡng màn trình diễn công nghệ LED Matrix của Artech, với sự hỗ trợ của hệ thống âm thanh ánh sáng của đơn vị Quốc Việt và hiệu ứng hình ảnh thực hiện bởi TN Media.

Được biết, LED Matrix là loại đèn có khả năng tạo ra các luồng sáng mạnh mẽ, nhiều màu sắc cùng các hình dạng khác nhau để gia tăng hiệu quả thị giác cho trình diễn. Toàn bộ bóng led có thể thay đổi màu sắc dưới sự điều khiển của phần mềm và phần cứng chuyên dụng.

Trong đó, khu vực trung tâm là không gian đa chiều do Công ty Step sản xuất phần khung, Motix thực hiện hình ảnh, kết hợp lắp đặt với màn hình LED cong và màn gauze của Show Group. Điểm đặc biệt ở khu vực này là công nghệ trình chiếu "real time tracking" kết hợp với "projection mapping" bằng máy chiếu đặc biệt của Barco - Thương hiệu hàng đầu về công nghệ toàn cầu phát triển các giải pháp trực quan hóa được kết nối mạng cho thị trường giải trí, doanh nghiệp.

Máy chiếu Barco UDX - 4K32 do Show Group cung cấp tại Việt Nam mang lại công nghệ độc đáo để chiếu hình ảnh có thể tự di chuyển theo các vật thể chuyển động. Công nghệ này phát hiện những chuyển động và vị trí của các đối tượng mục tiêu ở tốc độ cao nhằm đạt được hình ảnh trình chiếu trơn tru.

Điểm nhấn thứ 3 tại phân khu này là không gian nghệ thuật đa chiều do Công ty Lữ Nhạc sản xuất lắp đặt phần khung và TN Media thực hiện hình ảnh. Không gian này còn được biết đến với tên "immersive room" được tạo nên bởi hệ thống máy chiếu Barco do Show Group cung cấp tại Việt Nam. Đây là một công nghệ tương tác đang rất được ưa chuộng trên thế giới bởi khả năng tạo ra trải nghiệm nhập vai đặc sắc. Hình ảnh visual được thu phóng trong không gian rộng lớn bởi hàng chục máy chiếu. Mọi chi tiết hiển thị rõ nét và sống động, mang đến cảm giác chìm đắm trong thế giới của công nghệ và sáng tạo.

"To The Forest": Khung cảnh rừng mưa nhiệt đới huyền ảo với loạt công nghệ đặc sắc

Cuối cùng, tọa lạc tại tầng thượng GEM Center là phân khu giới thiệu ứng dụng công nghệ trong yến tiệc và sự kiện cá nhân do đơn vị Lá Trường Xuân Luxury Wedding thực hiện với chủ đề "Fantasy Rainforest".

Trong khung cảnh rừng mưa nhiệt đới huyền ảo với hệ thực vật phong phú, khách tham quan được trải nghiệm hàng loạt công nghệ: LED matrix, kinetic, màn sương, màn nước, đặc biệt là công nghệ 3D mapping trên bàn tiệc.