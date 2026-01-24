Hơn 13.700 gian hàng vi phạm bị gỡ khỏi các nền tảng online

Ảnh minh họa.

Các gian hàng này bị xử lý do kinh doanh hàng giả, hàng cấm, không rõ nguồn gốc hoặc vi phạm quy định bảo vệ người tiêu dùng. Đây là số liệu được thống kê đến ngày 2/12/2025.

Cùng năm, quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến Việt Nam ước đạt khoảng 31 tỷ USD, tăng 25,5% so với năm trước. Tuy nhiên, số gian hàng trên bốn sàn lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki giảm gần 7,5%, còn khoảng 601.800 shop.

Cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp cảnh báo gian lận thương mại trên không gian mạng ngày càng tinh vi, đặc biệt với thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và dược phẩm. Luật Thương mại điện tử, có hiệu lực từ 1/7 năm nay, yêu cầu định danh gian hàng bằng VNeID, được kỳ vọng tăng minh bạch và hạn chế người bán ẩn danh.

Thương mại điện tử không chỉ đóng vai trò trong thị trường nội địa, mà còn ngày càng thể hiện vai trò hỗ trợ xuất khẩu, giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng quốc tế thông qua các nền tảng số và mô hình kinh doanh xuyên biên giới. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động nhanh, yêu cầu ngày càng cao về minh bạch, truy xuất nguồn gốc và tốc độ giao dịch, thương mại điện tử đang mở ra không gian tăng trưởng mới cho hàng hóa Việt Nam.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết, năm 2026 trọng tâm là tăng cường quản lý, kiểm tra và hậu kiểm, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu thương mại điện tử thống nhất, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho giám sát thị trường. Đồng thời thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới gắn với xuất khẩu, mở rộng kênh tiếp cận trực tiếp thị trường quốc tế cho hàng hóa Việt Nam.