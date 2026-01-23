Từ “AI Thực chiến” đến bài toán giáo dục: Dấu ấn Make in Vietnam của CMC

Kết quả này không chỉ là dấu ấn tại một sân chơi AI quy mô quốc gia, mà còn cho thấy rõ chuyển động của AI Việt Nam từ trình diễn công nghệ sang giải quyết các bài toán xã hội cụ thể, có khả năng triển khai và tạo ra giá trị thực tế.

Đội “VƯƠN MÌNH” của CMC ATI & C-OpenAI nhận Giải Nhì cuộc thi “AI Thực chiến” 2025 tại Lễ Trao giải tối 10/01/2026.

“Làm thật - thử thật - sửa thật”: tinh thần thực chiến phía sau giải thưởng

Chia sẻ về kết quả đạt được, Nguyễn Hoàng Đăng - Đội trưởng đội VƯƠN MÌNH cho biết, với nhóm, Giải Nhì “AI Thực chiến” 2025 không đơn thuần là một thứ hạng, mà là sự ghi nhận cho cả quá trình làm đến cùng.

“Với đội VƯƠN MÌNH, Giải Nhì ‘AI Thực chiến’ 2025 là một cột mốc rất lớn. Không chỉ vì vượt qua gần 400 đội thi, mà vì đó là sự ghi nhận cho hành trình làm thật - thử thật - sửa thật và đi đến cùng. Ý nghĩa nhất là những gì đội làm ra không chỉ để thi, mà có thể tiến tới ứng dụng, tạo ra giá trị thực tế,” Nguyễn Hoàng Đăng chia sẻ.

Theo Đăng, giải thưởng cũng là động lực để đội tiếp tục theo đuổi con đường AI thực chiến, nơi thước đo không còn là ý tưởng hay demo, mà là hiệu quả vận hành và khả năng giải quyết vấn đề thật.

Từ “nỗi đau” của giáo viên đến bài toán trợ lý khảo thí AI

Không chọn các bài toán mang tính trình diễn, đội VƯƠN MÌNH quyết định đi vào lĩnh vực giáo dục, xuất phát từ khảo sát thực tế tại các trường học. Theo nhóm, quy trình Ra đề - Thi - Chấm - Báo cáo hiện nay đang tạo áp lực lớn cho giáo viên, đặc biệt trong các kỳ kiểm tra định kỳ.

Nhiều giáo viên cho biết, để hoàn thiện một đề thi kèm đáp án theo đúng cấu trúc, đảm bảo độ phân hóa và chuẩn hóa, có thể mất 1-2 ngày. Trong các đợt kiểm tra, với sĩ số 40-45 học sinh/lớp và nhiều lớp mỗi môn, giáo viên gần như phải “chấm liên tục”, vừa tốn thời gian, vừa chịu áp lực lớn về độ chính xác.

Theo đội VƯƠN MÌNH, chính khối lượng công việc hành chính lặp lại này khiến giáo viên khó dành đủ thời gian cho những việc quan trọng hơn như theo sát năng lực từng học sinh, bồi dưỡng học sinh yếu hay thiết kế hoạt động học tập hiệu quả.

Trợ lý khảo thí AI: bám sát quy trình ra đề - thi - chấm - báo cáo

Từ thực tế đó, đội VƯƠN MÌNH phát triển giải pháp “trợ lý khảo thí AI” với cách tiếp cận khác biệt so với nhiều công cụ AI hiện nay. Thay vì tạo ra một hệ thống “trả lời chung chung”, nhóm xây dựng một trợ lý bám sát toàn bộ quy trình nghiệp vụ khảo thí trong trường học.

Giải pháp cho phép số hóa ma trận đề, ra đề theo đúng ma trận và ràng buộc, chấm thi theo đáp án và barem, đồng thời hỗ trợ phân tích và xây dựng báo cáo kết quả. Mô hình Teacher-in-the-loop giúp giáo viên giữ vai trò trung tâm, có thể kiểm soát tiêu chí, hiệu chỉnh nội dung và truy vết toàn bộ quá trình thay đổi.

Hệ thống được tối ưu cho dữ liệu tiếng Việt và bối cảnh giáo dục Việt Nam, xử lý tốt ảnh scan, PDF, đề thi cũ với định dạng không đồng nhất, đồng thời có thể triển khai linh hoạt theo mô hình on-prem, hybrid hoặc cloud, trong đó dữ liệu nhạy cảm được ưu tiên bảo vệ.

Công nghệ AI “đúng trọng tâm khảo thí”, làm chủ bởi đội ngũ CMC

Về công nghệ, đội VƯƠN MÌNH tập trung phát triển các năng lực AI “đúng trọng tâm khảo thí”, với trung tâm là mô hình Vision-Language được huấn luyện trên dữ liệu Việt Nam. Nhờ đó, hệ thống có thể trích xuất nội dung từ ảnh, PDF, scan theo đúng cấu trúc; tạo đề thi theo các ràng buộc nghiệp vụ; chấm tự động từ trắc nghiệm (OMR) đến hỗ trợ chấm tự luận theo tiêu chí giáo viên. Giải pháp cũng cung cấp các thống kê và phân tích chuyên sâu như phổ điểm, độ phân hóa, câu hỏi sai nhiều, lỗ hổng kiến thức; hiển thị dashboard theo lớp hoặc từng học sinh, hỗ trợ nhà trường ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính.

Trong quá trình phát triển, Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ CMC ATI & công ty C-OpenAI đóng vai trò quan trọng khi cung cấp hạ tầng R&D, chuyên gia cố vấn và định hướng phát triển sản phẩm gắn với bài toán thực tế, giúp giải pháp tiệm cận khả năng triển khai.

Dấu ấn chiến lược AI Make in Vietnam của CMC

Đội “VƯƠN MÌNH” ghi dấu ấn tại cuộc thi “AI Thực chiến” 2025 với Giải pháp “trợ lý khảo thí AI”

Ở góc độ chiến lược, Giải Nhì “AI Thực chiến” 2025 phản ánh xu hướng lớn của AI Make in Vietnam: chuyển từ trình diễn công nghệ sang giải bài toán thật, nơi hiệu quả và khả năng triển khai là thước đo then chốt.

Quan điểm này cũng được khẳng định trong chiến lược chuyển đổi AI của Tập đoàn Công nghệ CMC. Ông Đặng Văn Tú - Phó Chủ tịch SVP/Giám đốc Công nghệ CMC/ Tổng giám đốc C-OpenAI cho biết, CMC kiên định theo đuổi định hướng làm chủ hạ tầng và nền tảng AI, đưa AI vào các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục và hành chính công, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ bên ngoài.

Giải Nhì “AI Thực chiến” 2025 vì thế không chỉ là dấu ấn của một đội thi, mà còn là minh chứng cho cách CMC đang nuôi dưỡng các nhóm kỹ sư trẻ giải bài toán xã hội bằng công nghệ Make in Vietnam, tạo ra giá trị đo lường được cho người dùng cuối và cho xã hội.