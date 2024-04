Hơn 1,5 triệu lượt khách đổ bộ các sân bay dịp nghỉ lễ 30/4

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết trong 7 ngày từ ngày 26/4 đến ngày 2/5, sản lượng khai thác nội địa dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt một ngày (tăng 16,5% so với bình quân ngày bình thường tháng 4/2024, bằng 98% so với cùng kỳ 2023).

Qua đó, sản lượng hành khách ước đạt 1.530.000 hành khách, trung bình vận chuyển 218.600 hành khách/ngày (tăng 15 - 20% so với ngày bình thường tháng 4/2024, bằng 98% so với cùng kỳ 2021).

Ngày cao điểm nhất dự kiến là 26/4 với 1.530 lượt cất hạ cánh, phục vụ khoảng 260.000 hành khách.

(Ảnh minh họa: Người lao động)

Cục Hàng không cũng cho biết, dự kiến các hãng bay Việt Nam cung ứng khoảng 900.000 ghế và 9.000 chuyến bay trên các đường bay nội địa trong dịp cao điểm lễ 30/4 - 1/5. Trong đó, đường bay từ Hà Nội và TP.HCM đi đến các địa phương đạt 3.400 chuyến bay, cung cấp 657.000 ghế, tăng khoảng 16% so với các ngày bình thường.

Cụ thể, Vietnam Airlines bổ sung thêm hơn 100 chuyến bay nội địa và quốc tế, tương ứng hơn 15.000 chỗ, cung ứng tổng cộng 575.000 ghế và 2.900 chuyến bay trong giai đoạn giai đoạn cao điểm từ 26/4 đến 2/5. So với cùng kỳ năm ngoái, tổng số ghế nội địa và quốc tế tăng lần lượt hơn 10% và 12%.

Vietjet dự kiến sẽ tăng thêm 86.000 ghế, tương đương gần 425 chuyến bay trên các đường bay du lịch dịp nghỉ lễ này.

Tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất, dự kiến sản lượng cất hạ cánh nội địa ngày cao điểm nhất đạt 490 lượt, tăng 25% so với bình quân ngày thường tháng 3/2022, bằng 98% so với cùng kỳ 2023; lượng hành khách đạt 85.000 lượt, tăng 20 - 24% so với ngày bình thường tháng 4/2024, bằng 96% so với cùng kỳ 2023.

Tại cảng hàng không Nội Bài, sản lượng cất hạ cánh nội địa ngày cao điểm nhất dự kiến là 370 lượt cất hạ cạnh, tăng 40% so với bình quân ngày bình thường tháng 4/2024, bằng 96% so với cùng kỳ 2023; lượng hành khách đạt 63.000 lượt, tăng 38 - 42% so với bình quân ngày bình thường tháng 4/2024, bằng 97% so với cùng kỳ 2023.

Các cảng hàng không có sản lượng tăng cao dự kiến trong dịp lễ 30/4 - 1/5 sẽ là những điểm thu hút khách du lịch như: Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Điện Biên, Đồng Hới, Côn Đảo.