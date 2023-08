Hơn 150km lên đỉnh Phượng Hoàng bằng Ram 1500 Longhorn: Ngồi bán tải nhưng êm và sướng như trên SUV hạng sang

Ram 1500 có kích thước khá đồ sộ, với chiều dài 5.916 mm và chiều rộng 2.084 mm. Chiều dài của mẫu bán tải này lớn hơn khoảng 500 mm so với Mercedes-Maybach S-Class, hay dài hơn tới khoảng 800 mm so với Lexus LX 600. Trục cơ sở 3.672 mm của Ram 1500 lớn hơn khoảng 500 mm so với trục của một số dòng SUV cỡ lớn như Mercedes-Benz GLS hay BMW X7.