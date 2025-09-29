Hơn 2 tỷ lượt di chuyển trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng - cú hích cho ngành du lịch Trung Quốc

(Ảnh: CFP)

Ước tính, sẽ có trung bình 295 triệu lượt mỗi ngày trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh - Trung thu, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được coi là một trong những giai đoạn cao điểm di chuyển lớn nhất năm, đồng thời là cú hích quan trọng cho tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế, và đặc biệt là ngành du lịch Trung Quốc.

Theo dự báo, ngày 1/10 sẽ là cao điểm nhất với hơn 340 triệu chuyến đi, vượt kỷ lục 339 triệu chuyến từng ghi nhận trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025. Trong tổng số chuyến di chuyển, khoảng 1,87 tỷ lượt sẽ được thực hiện bằng ô tô, chiếm gần 80%. Bộ Giao thông ước tính lưu lượng đường cao tốc có thể đạt tới 70 triệu xe mỗi ngày, trong đó có khoảng 14 triệu xe năng lượng mới.

Ngành vận tải hàng không Trung Quốc dự kiến đạt 19,2 triệu lượt hành khách, tăng 3,6% so với năm ngoái, lập kỷ lục mới cho giai đoạn nghỉ lễ. Hệ thống đường sắt, hàng hải và vận tải hàng hóa nhìn chung duy trì ổn định, với nhu cầu vận chuyển các mặt hàng thiết yếu như năng lượng, lương thực và khoáng sản không biến động nhiều.

Đường phố Hong Kong (Trung Quốc) trang hoàng chào mừng Quốc khánh Trung Quốc và Tết Trung thu (Ảnh: Xinhua)

Các chuyên gia nhận định kỳ nghỉ này sẽ chứng kiến sự bùng nổ cả về lượng khách du lịch lẫn chi tiêu cho dịch vụ. Nhu cầu đi lại tăng mạnh tại các cụm đô thị lớn như Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc, vùng đồng bằng sông Dương Tử, khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong (Trung Quốc) - Macau (Trung Quốc) và vùng Thành Đô - Trùng Khánh.

Tại các thành phố trọng điểm như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Tây An, Hàng Châu, Nam Kinh và Trùng Khánh, lượng khách dự kiến vượt xa năm 2024. Đối với du lịch quốc tế, số du khách Trung Quốc đi Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á dự báo tăng đột biến, nhờ chính sách thị thực thuận lợi và việc nối lại nhiều chuyến bay quốc tế.

Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc (NIA) dự báo lượng khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu chính có thể vượt 2 triệu lượt mỗi ngày trong kỳ nghỉ. Đây được xem là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ trong dòng chảy du lịch toàn cầu sau nhiều năm gián đoạn.

Dữ liệu của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cho thấy, trong nửa đầu năm 2025, nước này ghi nhận hơn 3,28 tỷ chuyến đi nội địa, tăng 20,6% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 3,15 nghìn tỷ Nhân dân tệ (441 tỷ USD), tăng 15,2%. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng "Tuần lễ Vàng" sắp tới sẽ tiếp tục củng cố xu hướng này, đóng góp đáng kể vào tiêu dùng nội địa, tạo hiệu ứng lan tỏa tới ngành lưu trú, bán lẻ và ẩm thực.