Hơn 2 tỷ lượt người Trung Quốc đang đổ xô đến đâu? Hóa ra đây mới là nơi có thể sẽ đón khách bùng nổ

Trung Quốc mỗi năm có hai kỳ nghỉ dài ngày được gọi là “Tuần lễ Vàng”, rơi vào dịp Quốc tế Lao động (đầu tháng 5) và Quốc khánh (đầu tháng 10). Năm nay, kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc trùng vào dịp Trung thu, kéo dài liên tục 8 ngày từ 1/10/2025.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, trong khoảng thời gian từ 1 - 8/10, lượng chuyến đi liên vùng trên cả nước dự kiến đạt 2,36 tỷ lượt, bình quân khoảng 295 triệu lượt mỗi ngày, tăng 3,2% so với cùng kỳ 2024. Đây được xem là một trong những đợt cao điểm di chuyển lớn nhất năm, vừa tạo cú hích cho tiêu dùng, vừa thúc đẩy ngành du lịch và kinh tế nước này.

Riêng ngày 1/10 được dự báo sẽ đạt đỉnh với hơn 340 triệu lượt di chuyển, phá kỷ lục 339 triệu chuyến đi trong dịp Tết Nguyên đán 2025. Trong đó, khoảng 1,87 tỷ lượt được thực hiện bằng đường bộ, chiếm gần 80% tổng lượng di chuyển. Lưu lượng xe trên các tuyến cao tốc có thể lên tới 70 triệu lượt/ngày, trong đó 14 triệu là xe năng lượng mới.

Một góc ga tàu cao tốc ở Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Vận tải hàng không cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, với dự báo 19,2 triệu hành khách trong kỳ nghỉ, cao hơn 3,6% so với năm trước và lập kỷ lục mới cho giai đoạn lễ. Hoạt động đường sắt, hàng hải và vận tải hàng hóa duy trì ổn định, chủ yếu phục vụ nhu cầu vận chuyển năng lượng, lương thực và khoáng sản thiết yếu.

Cùng với sự bùng nổ về nhu cầu di chuyển, du lịch Trung Quốc và quốc tế cũng tăng tốc. Dữ liệu từ các công ty lữ hành của quốc gia này cho thấy, lượng khách dự định du lịch trong nước tăng 30%, còn khách đi nước ngoài tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mafengwo ghi nhận lượt tìm kiếm “cảnh sắc mùa thu” tuần này tăng 125% so với tuần trước, trong khi Tuniu báo cáo lượng đặt tour tăng mạnh tại các điểm nổi tiếng mùa thu như ruộng bậc thang Longji (Quế Lâm), Võ Long (Trùng Khánh), Cửu Trại Câu và Đạo Thành Á Đinh (Tứ Xuyên), Tân Cương, làng Hồng Thôn (Hoàng Sơn), núi Trường Bạch (Cát Lâm) và Hoàng Lĩnh (Giang Tây). Song song đó, các hoạt động đi kèm như chụp ảnh, cắm trại, trekking hay đạp xe cũng “cháy tour”.

Những ngôi làng nhỏ ở Tân Cương cũng là điểm đến hút khách vào mùa thu. Khi nắng sớm ban mai chiếu xuống thôn trang, lá chuyển sang màu vàng đỏ khi thu về và những chú dê, bò nhẩn nha gặm cỏ chính là cảnh sắc yên bình và đẹp đẽ nhất chốn trần gian.

Trên nền tảng Ctrip, lượng tìm kiếm khách sạn tại các điểm đến như Tân Cương, Tây Tạng và Nội Mông tăng 60% so với cùng kỳ 2024. Phần lớn du khách đến từ các đô thị lớn, tìm đến những thảo nguyên bao la, cảnh quan độc đáo để tận hưởng trải nghiệm “chữa lành”, tạm rời xa nhịp sống căng thẳng nơi thành phố.

Mùa thu tại núi Trường Bạch như khoác lên một tấm áo vàng lộng lẫy. Ảnh: news.cgtn

Các chuyên gia Trung Quốc cũng dự báo kỳ nghỉ Tuần lễ vàng năm nay sẽ tạo nên cú bùng nổ kép, cả về lượng khách du lịch lẫn mức chi tiêu cho các dịch vụ. Nhu cầu đi lại đặc biệt sôi động tại các cụm đô thị lớn như Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc, đồng bằng sông Dương Tử, Vùng Vịnh lớn Quảng Đông – Hong Kong (Trung Quốc) – Macau (Trung Quốc), cùng khu vực Thành Đô – Trùng Khánh.

Di Hoà viên là cung điện được xây dựng từ thời nhà Thanh, nằm cách Bắc Kinh 15 km về hướng tây bắc, rất hút khách vào mùa thu. Di Hoà viên (nghĩa đen là "vườn nuôi dưỡng sự ôn hòa") đến nay vẫn còn được bảo tồn tốt. Nơi đây nổi tiếng về nghệ thuật hoa viên truyền thống của Trung Quốc.

Ở những thành phố trọng điểm như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Tây An, Hàng Châu, Nam Kinh và Trùng Khánh, lượng khách dự kiến sẽ vượt xa so với cùng kỳ năm 2024.

Vào mùa thu, phong cảnh Hàng Châu trở nên đặc biệt lộng lẫy với thời tiết trong lành và những chiếc lá mùa thu đầy màu sắc.

Trên bình diện quốc tế, số lượng du khách Trung Quốc tới Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á được dự báo tăng vọt, nhờ chính sách thị thực thuận lợi và việc khôi phục hàng loạt đường bay quốc tế.