Hơn 2100 căn NOXH tại Đà Nẵng chính thức có chủ nhân

Sự kiện bốc thăm quyền mua những căn hộ cuối cùng

Sáng ngày 11/08 vừa qua, chủ đầu tư dự án Chung cư NOXH Lô B4-2, khu đô thị Xanh Bàu Tràm Lakeside - Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng và đơn vị phát triển kinh doanh BHS Miền Trung đã tổ chức thành công sự kiện "Bốc thăm lựa chọn đối tượng và lựa chọn căn hộ". Sự kiện diễn ra tại văn phòng bán hàng dự án thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng với hàng trăm khách hàng có mặt từ sớm. Theo ghi nhận, dù sự kiện chưa chính thức diễn ra, đông đảo người đăng ký mua nhà đã có mặt từ rất sớm để xếp hàng giữ suất được vào đăng ký tham gia bốc thăm.

Theo chia sẻ của Chủ đầu tư, vì số lượng hồ sơ đăng ký mua nhà lớn hơn nhiều so với số căn hộ còn lại, vì vậy chủ đầu tư tổ chức bốc thăm để đảm bảo tính công bằng và minh bạch cho khách hàng. Việc bốc thăm được diễn ra dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát bốc thăm gồm đại diện Sở Xây dựng Đà Nẵng, đại diện UBND quận Liên Chiểu, đại diện UBND phường Hòa Hiệp Nam và đông đảo người dân chứng kiến. Được biết, sự kiện bốc thăm lần này có 251 khách hàng đăng ký mua nhà, trong khi số lượng căn hộ của The Ori Garden ở đợt mở bán cuối cùng là 199 căn. Điều này có nghĩa là, trung bình, cứ 1 căn hộ sẽ có khoảng 1.26 người cạnh tranh để mua. Như vậy, việc mua căn hộ đợt này sẽ trở nên khó hơn so với những lần trước.

Kết thúc sự kiện bốc thăm, toàn bộ 199 căn hộ cuối cùng đã tìm được chủ sở hữu. Không chỉ có ý nghĩa đối với người mua nhà, sự kiện còn là cột mốc quan trọng, đánh dấu việc toàn bộ 100% các căn NOXH để bán tại The Ori Garden đều đã có chủ nhân, góp phần giải bài toán nhà ở thực cho người dân Đà Nẵng.

The Ori Garden – Sức hút đến từ ưu thế nội tại

The Ori Garden được đánh giá là tổ hợp chung cư và NOXH lớn nhất tại Đà Nẵng với tổng quy mô 10 tòa, gồm 3.358 căn chung cư. Trong đó, giai đoạn 1 với tổng 1.549 căn hộ đã được bàn giao vào quý III/2023. Giai đoạn 2 của dự án có tổng 1.809 căn hộ đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và dự kiến bàn giao cho khách hàng vào quý IV/2024.

Dự án nằm tại vị trí trung tâm của Tây Bắc Đà Nẵng: lô B4-2, khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Nơi dự án tọa lạc thuộc vùng tập trung đông dân cư bậc nhất của quận Liên Chiểu. Khu vực này được định hướng trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp mới, năng động hàng đầu của Đà Nẵng. Vì vậy tại đây tập trung nhiều khu công nghiệp trọng điểm của địa phương, thu hút hàng nghìn người lao động, chuyên gia nước ngoài tới sinh sống và làm việc, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực. Hiện, toàn bộ 100% căn hộ NOXH tại dự án đã được lấp đầy, đón chào hàng ngàn cư dân về sinh sống, tạo nên một làn sóng an cư, giao thương sầm uất hàng đầu trong khu vực. Hàng trăm hộ gia đình đã nhận bàn giao nhà, sinh sống và sử dụng các dịch vụ mua sắm, giải trí… mỗi ngày tại The Ori Garden, tạo luồng sinh khí ấm áp, sôi động và một cộng đồng văn minh.

Hình ảnh thực tế giai đoạn 1 dự án The Ori Garden

Việc hàng nghìn cư dân dọn về The Ori Garden sinh sống, cộng hưởng cùng lợi thế vị trí và sự sôi động vốn có của khu vực Liên Chiểu, hứa hẹn sẽ tạo ra một vùng đất nhiều sinh khí, thịnh vượng dẫn đầu vùng Tây Bắc. Từ đó, tạo động lực to lớn cho nhu cầu sở hữu căn hộ tại khu vực cũng như việc đầu tư các sản phẩm căn hộ kết hợp thương mại tại tầng 1 tại The Ori Garden. Trên thực tế, khu vực gần dự án đã thu hút nhiều hộ gia đình bên ngoài về sinh sống, kinh doanh nhằm tận dụng cơ hội buôn bán, khai thác được tệp khách hàng lớn tại The Ori Garden. Tất cả tạo nên một cộng đồng an cư, giao thương nổi bật tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng.

Nhờ những đóng góp của dự án trong việc phát triển an sinh xã hội khu vực và những phản hồi tích cực của khách hàng, tháng 9/2023, The Ori Garden nhận giải thưởng "Dự án đáng sống năm 2023", vinh danh các doanh nghiệp với những dự án nhà ở chất lượng, góp phần tạo dựng đô thị văn minh, phát triển xã hội. Từ đầu năm 2024, hàng trăm cư dân đã được chủ đầu tư bàn giao sổ hồng, tiếp tục bảo chứng uy tín của chủ đầu tư và dự án.