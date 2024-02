Hơn 260 tấn hàng hóa qua cửa khẩu cầu Bắc Luân II trong kỳ nghỉ Tết

Xe hàng chờ làm thủ tục xuất nhập khẩu. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, có 45 phương tiện (36 phương tiện Việt Nam xuất cảnh; 9 phương tiện Trung Quốc nhập cảnh, không chở hàng) chở 264 hàng xuất khẩu. Riêng tại lối mở Km 3+4 Hải Yên, lực lượng chức năng nghỉ Tết, không làm việc.

Đối với hàng hóa, lực lượng chức năng nghỉ Tết 2 ngày (mùng 1 và mùng 2) và mở cửa làm thủ tục thông quan hàng hóa trở lại từ ngày mùng 3 Tết tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II.

Như vậy, lũy kế từ ngày 1/1 đến hết ngày 14/2, tổng trọng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 139.445 tấn, tăng 4,1% so cùng kỳ năm 2023; trong đó, cửa khẩu cầu Bắc Luân II có 5.895 phương tiện (tăng 104% so cùng kỳ 2023, trung bình đạt 155 phương tiện/ngày) chở 93.390 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu (tăng 104% so cùng kỳ 2023, bình quân đạt: 2.458 tấn hàng hóa/ngày).

Lối mở Km 3+4 Hải Yên có 4.178 phương tiện chở 42.632 tấn hàng hóa (bình quân đạt 107 phương tiện/ngày, 1.093 tấn/ngày). Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là hoa quả, thủy hải sản đông lạnh, hạt khô và hàng hóa khác. Hàng hóa nhập khẩu là hàng tạp, hàng vải.

Xe hàng xuất khẩu tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II. Ảnh: TTXVN phát

Đối với hoạt động xuất nhập cảnh, lực lượng chức năng 2 nước Việt Nam và Trung Quốc tại cặp cửa khẩu quốc tế này làm việc “xuyên Tết” để phục vụ nhân dân và du khách. Trong 5 ngày đầu Xuân Giáp Thìn, tổng lượt người xuất nhập cảnh ở cửa khẩu quốc tế Móng Cái (cả ở cửa khẩu cầu Bắc Luân I và cửa khẩu cầu Bắc Luân II) đạt 52.619 lượt người; trong đó, nhập cảnh là 28.956 lượt người, xuất cảnh là 23.663 lượt người.

Lũy kế tổng lượng người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái từ ngày 1/1 đến 14/2 là 800.955 lượt người; trong đó, lượng người nhập cảnh là 398.564 người, xuất cảnh 402.391 người.