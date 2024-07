Hơn 2.900 tỷ đồng sắp đổ về tài khoản cổ đông HDBank

Hôm nay (15/7), Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – HDB) chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt là 26/7/2024. Với hơn 2,9 tỷ cổ phiếu HDB đang lưu hành, ước tính HDBank sẽ chi hơn 2.900 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt.



Ngoài chia cổ tức bằng tiền mặt, HDBank cũng có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm nay với tỷ lệ 20%, tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu phát hành thêm. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 582 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý 3/2024 sau khi được sự chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng lên hơn 35.900 tỷ đồng, lọt Top những ngân hàng có vốn điều lệ cao.

HDBank có chính sách chia cổ tức khá đều đặn trong nhiều năm qua. Năm ngoái (2023), nhà băng này đã chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ tương tự là 10%, ngoài ra cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%. Giai đoạn Covid-19, trong 3 năm 2020-2022, nhà băng này đều chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ khá cao 25-30%.

Cổ phiếu HDB cũng giao dịch tích cực, duy trì sắc xanh trong phiên sáng 15/7, giá quanh mức 24.400 đồng/cp. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu HDB là một trong những mã ngân hàng có diễn biến tích cực với mức tăng hơn 25%, riêng trong nửa đầu tháng 7 tăng 11%.

Về hoạt động kinh doanh, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 21,8% so với năm 2023, tỷ lệ ROE đạt 24,6%. Trong quý 1/2024, ngân hàng ghi nhận kết quả tích cực với tăng trưởng tín dụng đạt 6,2%, thuộc nhóm ngân hàng có tăng trưởng cao nhất trong ngành. Lợi nhuận trước thuế quý 1/2024 đạt 4.028 tỷ đồng, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm trước. HDBank tiếp tục duy trì vị thế ngân hàng hiệu quả cao, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt tới 26,7%.



Ngân hàng cũng tiếp tục tuân thủ tốt các chỉ số an toàn theo quy định, trong đó tỷ lệ cho vay so với huy động tại HDBank ở mức 73,4%, thấp hơn nhiều so với giới hạn 85% theo quy định; tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 25,4% so với giới hạn 30% quy định hiện hành; tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II đạt trên 13,8%, thuộc nhóm tốt nhất ngành.

Trong báo cáo phân tích gần đây, Công ty chứng khoán MBS dự báo tăng trưởng tín dụng của HDBank có thể đạt 9% đến hết quý 2/2024. NIM được xác định tạo đáy trong 2023, và đang trên đà cải thiện trong 2024. MBS dự báo lợi nhuận quý 2/2024 của HDBank tăng 38% so với cùng kỳ, lợi nhuận cả năm tăng trưởng 31%.

Một số phân tích khác cũng cho rằng HDBank có dư địa để cải thiện NIM. Chẳng hạn, theo đánh giá gần đây của Công ty chứng khoán Yuanta, HDB vẫn có thể cải thiện biên lãi ròng NIM bằng cách tăng tỷ lệ LDR, hiện ở mức thấp hơn nhiều mức trần quy định là 85% và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn dùng cho vay trung và dài hạn cũng thấp hơn so với trần quy định. Nhóm phân tích dự báo ROE năm 2024 của HDB sẽ đạt 25% so với mức trung vị ngành là 18%.

Công ty chứng khoán VietCap dự phóng ROE của HDB năm 2024 ở mức 25,0%, so với mức trung vị của các ngân hàng khác là 18,3%. VietCap cũng cho rằng, NIM của HDBank sẽ tăng đáng kể trong năm 2024, được thúc đẩy bởi: (1) tăng trưởng tín dụng mạnh, (2) chi phí huy động cải thiện và (3) chiến lược mới của ngân hàng nhằm cải thiện thu nhập lãi từ hoạt động tín dụng sẽ hỗ trợ việc mở rộng NIM tại ngân hàng mẹ.