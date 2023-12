Hơn 3 nghìn nạn nhân "sập bẫy" lừa đảo bán hàng qua mạng

Đối tượng Đàm Văn Tuyên bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Gia Nghĩa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Văn Tuyên (SN 1990), trú tại phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, đầu năm 2021 Tuyên đã mua điện thoại di động, sim, tài khoản ngân hàng và lập nhiều tài khoản mạng xã hội khác nhau, đăng thông tin các mặt hàng sản phẩm nông nghiệp và một số mặt hàng khác lên các hội nhóm, trang mạng xã hội để rao bán. Khi khách có nhu cầu mua hàng, Tuyên yêu cầu họ chuyển tiền đặt cọc qua tài khoản ngân hàng.

Khi nhận được tiền cọc, Tuyên viện ra lý do mình hoặc người thân đang bị bệnh phải đi cấp cứu ở Bệnh viện để yêu cầu khách hàng tiếp tục chuyển tiền và hẹn ngày giao hàng cho khách. Nếu khách hàng không tiếp tục chuyển tiền thì Tuyên sẽ chặn liên lạc. Để tạo niềm tin cho khách, Tuyên lên mang Internet tìm kiếm các hình ảnh liên quan đến các mặt hàng rao bán rồi gửi cho khách hàng.

Với thủ đoạn này, từ đầu năm 2021 đến ngày bị bắt (16/12/2023) Tuyên đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền đặt cọc của 3.109 người dân ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với số tiền gần 12 tỷ đồng. Trong đó có anh Huỳnh Văn M, trú tại thành phố Gia Nghĩa bị Tuyên lừa đảo chiếm đoạt gần 400 triệu đồng tiền cọc để mua heo giống và chị Kim Thị C, trú tại thành phố Hà Nội trong lúc đi thăm người thân tại thành phố Gia Nghĩa đã bị Tuyên lừa đảo chiếm đoạt 2,4 triệu đồng tiền đặt cọc mua gạo.

Qúa trình điều tra, ngày 16/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa đã bắt giữ Đàm Văn Tuyên, thu giữ 2 điện thoại di động, 10 tài khoản ngân hàng cùng một số tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây không phải là thủ đoạn mới, thời gian qua, lực lượng Công an Đắk Nông đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán hàng qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của nạn nhân.

Do đó, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác, tránh “sập bẫy” lừa đảo của các đối tượng với thủ đoạn tương tự như trên, đồng thời thông báo ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên xin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa qua Đội Cảnh sát hình sự để được hướng dẫn, giải quyết.