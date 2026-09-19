Hơn 3,5 triệu người dân quốc gia này từng quyên góp 227 tấn vàng cho chính phủ để cứu nền kinh tế

Khi Hàn Quốc rơi vào một trong những cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại, chính phủ nước này phải tìm đến Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để nhận gói cứu trợ lớn nhất thế giới vào thời điểm đó. Tuy nhiên, một trong những phản ứng đáng chú ý nhất của Hàn Quốc không đến từ thị trường tài chính hay các nhà lãnh đạo chính trị, mà từ chính người dân.

Theo Trung tâm Hội nhập Khu vực châu Á (ARIC), cuối năm 1997, khủng hoảng tài chính châu Á nhanh chóng lan rộng khắp Đông và Đông Nam Á, phơi bày những điểm yếu trong khu vực doanh nghiệp có mức đòn bẩy cao và hệ thống tài chính của Hàn Quốc.

Các nhà đầu tư nước ngoài mất niềm tin, các bên cho vay quốc tế rút các khoản vay ngắn hạn, trong khi đồng won mất giá mạnh so với USD. Khi dự trữ ngoại tệ cạn dần, Hàn Quốc đối mặt với nguy cơ không thể thực hiện các nghĩa vụ quốc tế.

Để ngăn chặn nguy cơ hệ thống tài chính sụp đổ, Hàn Quốc đã nhận gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 58,4 tỷ USD từ IMF, Ngân hàng Thế giới (World Bank), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và một số bên cho vay song phương. Vào thời điểm đó, đây là gói cứu trợ lớn nhất của IMF từng được triển khai.

Theo IMF, chương trình cứu trợ yêu cầu Hàn Quốc thực hiện một loạt cải cách kinh tế sâu rộng nhằm khôi phục ổn định tài chính, tái cơ cấu ngân hàng và cải thiện quản trị doanh nghiệp.

Giữa cuộc khủng hoảng tài chính, một chiến dịch trên toàn quốc mang tên phong trào quyên góp vàng được phát động vào tháng 1/1998.

Trong một dịp thể hiện tinh thần đoàn kết hiếm có, hơn 3,5 triệu người, tương đương khoảng một phần tư dân số Hàn Quốc lúc bấy giờ, tự nguyện hiến tặng nhẫn cưới, dây chuyền, vòng tay, đồ gia truyền, vật phẩm tôn giáo và các huy chương vàng kỷ niệm.

Chỉ trong 4 tháng, phong trào ghi nhận khoảng 227 tấn vàng trị giá 2,2 tỷ USD được quyên góp, trở thành một trong những chiến dịch huy động nguồn lực tự nguyện quy mô lớn nhất trong lịch sử kinh tế.

Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, số vàng quyên góp được nấu chảy, tinh luyện thành vàng thỏi và bán trên thị trường quốc tế. Nguồn tiền này góp phần giảm gánh nặng nợ nước ngoài và khôi phục niềm tin quốc tế đối với nền kinh tế Hàn Quốc.

Dù số tiền chỉ tương đương một phần nhỏ trong tổng quy mô gói cứu trợ, các nhà kinh tế xem chiến dịch là minh chứng đặc biệt cho niềm tin của người dân và tinh thần đoàn kết dân tộc trong giai đoạn bất ổn kinh tế nghiêm trọng.

IMF sau đó ghi nhận Hàn Quốc phục hồi nhanh hơn dự kiến của nhiều nhà kinh tế. Tăng trưởng kinh tế trở lại mạnh mẽ trong những năm tiếp theo khi các cải cách phát huy tác dụng.

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