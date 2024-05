Hơn 60 lỗ hổng mới được phát hiện mỗi ngày tại Việt Nam trong năm 2023

Với chủ đề "An toàn trong thời kỳ bùng nổ của trí tuệ nhân tạo", hội thảo An toàn không gian mạng Việt Nam tập trung vào những xu hướng mới nhất về an ninh mạng, các giải pháp công nghệ bảo mật tiên tiến và tiềm năng ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong an toàn, an ninh mạng cũng được bàn luận.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Đức Long - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của AI trong thời đại hiện nay. Ông cho biết, AI giờ đây thậm chí đã có thể vượt qua con người trong một số lĩnh vực. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy, AI cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với an toàn thông tin.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Vietnam Security Summit)

Tại hội thảo, ông Phạm Thái Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) - chi biết, số lỗ hổng an toàn thông tin được phát hiện và công bố có xu hướng tăng liên tục qua mỗi năm.

Theo thống kê của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong năm 2023, đã có tới 29.000 lỗ hổng an toàn thông tin được phát hiện. Trung bình mỗi ngày có khoảng 60 - 70 lỗ hổng mới được phát hiện.



Tại sự kiện, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa vào vận hành chính thức nền tảng quản lý và phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro an toàn thông tin, có khả năng tự động đánh giá, phân tích dữ liệu, phát hiện và cảnh báo sớm các rủi ro an ninh mạng mà người dùng có thể gặp phải. Thông qua nền tảng này, người dùng sẽ có cái nhìn tổng quan về các bề mặt tấn công có thể bị lợi dụng, hướng tới kiểm soát rủi ro an toàn thông tin một cách toàn diện.