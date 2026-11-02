Hơn 860 tỷ 'lên đời' quốc lộ 19 kết nối sân bay Phù Cát

UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án nâng cấp, mở rộng đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn từ quốc lộ 19 đến Cảng Hàng không Phù Cát.

Theo quyết định phê duyệt, dự án với tổng mức đầu tư hơn 860 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 800 tỷ đồng, phần còn lại vốn ngân sách tỉnh.

Hơn 860 tỷ đồng xây dựng đường phía Tây tỉnh kết nối quốc lộ 19 với sân bay Phù Cát.

Dự án với tổng chiều dài tuyến khoảng 18km. Điểm đầu tại Km0+000, giao với đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong (cũ) tại Km1+930. Điểm cuối tại Km18+000, giao với quốc lộ 19B tại Km38+200.

Địa điểm thực hiện dự án gồm các phường, xã: Tây Sơn, An Nhơn Tây, Bình An, Bình Hiệp, An Nhơn, An Nhơn Bắc, Phù Cát.

Theo đó, dự án sẽ xây dựng mới khoảng 6,75km; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 19B hiện trạng khoảng 6,49 km; tận dụng, không đầu tư trùng lặp khoảng 4,76km thuộc các dự án đường dẫn cao tốc Bắc - Nam, hoàn trả Quốc lộ 19B phục vụ mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát và nút giao đầu tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Đáng chú ý, dự án sẽ xây dựng cầu vượt sông Kôn dài khoảng 581m.

Về quy mô đầu tư, phần đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h; bề rộng nền đường 12m, trong đó mặt đường và lề gia cố rộng 11m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

Theo quyết định phê duyệt, thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư từ năm 2026-2027, triển khai thực hiện dự án từ năm 2028-2031.

UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, mục tiêu đầu tư dự án nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh, tăng cường kết nối giữa Quốc lộ 19, đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku với quốc lộ 19B và Cảng Hàng không Phù Cát; nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp.