Hơn một trăm tấn than của Công ty Gang thép Thái Nguyên bị tuồn ra ngoài

Nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho hay, chiều 21/6, 4 xe than mỡ đã tuyển sạch (khoảng hơn 100 tấn) thay vì chở về Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên để sản xuất lại được chở bán cho doanh nghiệp tư nhân ngoài công ty.

Sự việc đã được cơ quan Công an tỉnh Thái Nguyên lập biên bản, tạm giữ phương tiện. Theo phản ánh của người dân, việc bán than ra bên ngoài diễn ra thường xuyên.

Một xe than bị tạm giữ

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Tú, Giám đốc Mỏ than Phấn Mễ cho hay, Mỏ than Phấn Mễ có 3 điểm mỏ để khai thác. Có 1 điểm mỏ lộ thiên và 2 điểm mỏ hầm lò, cùng vỉa nhưng độ nông, sâu khác nhau. Cuối năm 2022, Bộ TN&MT có quyết định đóng cửa mỏ lộ thiên. Còn hai điểm mỏ khác thì vẫn hoạt động để có nguồn than cung cấp cho Cty CP Gang thép Thái Nguyên. Tuy nhiên, hiện chưa rõ 4 xe than bị tuồn ra ngoài bán được khai thác ở điểm mỏ nào.

Theo ông Tú, đối với việc 4 xe chở than đi lệch lộ trình là do bảo vệ của mỏ phát hiện, báo cáo các phòng chức năng và Cty CP Gang Thép để có mặt tại hiện trường phối hợp giải quyết. Khi đó, cơ quan Công an đã đến lập biên bản sự việc.

“Sau khi xảy ra, chúng tôi đã rà soát lại quy trình, các khâu đưa than ra khỏi mỏ. Tuy nhiên, khâu giám sát trong quá trình vận chuyển vẫn chưa chặt chẽ nên mới xảy ra việc xe than đi không đúng lộ trình”, ông Tú thông tin.

Nơi các xe tải của Cty Hải Thành chở than tới đổ

Ông Tú cho biết thêm, 4 xe than có tải trọng trung bình từ 25 -28 tấn/xe, và cùng xuất phát một loạt tại mỏ để chở về Cty CP Gang thép Thái Nguyên . Số xe này là của Công ty Hải Thành, được Cty CP Gang thép Thái Nguyên ký hợp đồng thuê vận chuyển.

“Chúng tôi đã cho rà soát lại quy trình xem chỗ nào hở thì xử lý và ban hành quy trình mới. Đồng thời phối hợp với cơ quan công an xác minh xem vi phạm do bên vận chuyển hay bên mỏ vi phạm, có sự móc nối hay không. Tuy nhiên, bên vận chuyển là vi phạm rõ ràng, còn bên mỏ nếu phát hiện ra sẽ xử lý nghiêm”, ông Tú cho biết.

Ngoài ra, Giám đốc mỏ than Phấn Mễ cho biết thêm, sản lượng than khai thác ở mỏ chỉ đáp ứng một phần sản xuất của Cty CP Gang thép Thái Nguyên. Số còn lại, Cty vẫn phải đi nhập than từ bên ngoài để đảm bảo sản xuất.

Ông Nguyễn Minh Hạnh, Tổng GĐ Cty CP Gang thép Thái Nguyên cho biết, đã nắm được vụ việc này và các phòng ban chuyên môn đang xử lý, khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể.