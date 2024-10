Honda Civic 2024 trình làng thị trường Việt: Lần đầu tiên có bản siêu tiết kiệm xăng, giá cao nhất 999 triệu

Honda Việt Nam (HVN) đã chính thức cho ra mắt thị trường Việt mẫu xe sedan hạng C - Civic phiên bản facelift 2024. Theo đó, Honda Civic mới chia làm 3 phiên bản gồm bản G, bản RS và bản e:HEV RS.

Ở phiên bản cập nhật, kích thước tổng thể của Honda Civic không thay đổi với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.681 mm x 1.802 mm x 1.415 mm. Chiều dài cơ sở 2.734 mm và khoảng sáng gầm 128 mm.

Ngoại thất của xe có một số thay đổi nhỏ gồm lưới tản nhiệt họa tiết lục giác không còn nối liền với cụm đèn. Hốc gió được thiết kế lại. Đặc biệt, các bản RS và e:HEV RS) được trang bị bộ mâm xe 18 inch với thiết kế đa chấu mạnh mẽ, giúp nâng tầm thiết kế thể thao và tối ưu khả năng bám đường khi lái.

Nội thất bên trong xe (phiên bản RS, e:HEV RS) sở hữu nhiều trang bị hiện đại như bảng đồng hồ trung tâm 10.2 inch, ghế bọc da lộn cùng đường viền chỉ đỏ tương phản. Bên cạnh đó, Honda Civic còn có màn hình cảm ứng 9 inch sử dụng phần mềm do Google phát triển, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây; 12 loa Bose, cổng sạc USB-C và kết nối Honda Connect.

Honda Civic facelift sẽ có hai tùy chọn động cơ. Theo đó, phiên bản Civic e:HEV RS sử dụng máy xăng 2.0L kết hợp cùng 2 mô-tơ điện cho công suất tối đa 200 mã lực và mô-men 315Nm. Xe có 3 chế độ lái (điện, hybrid và xăng) đi cùng phanh tái sinh. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 4,56 lít/100km đường hỗn hợp.

Hai phiên bản RS và G tiếp tục sử dụng máy xăng 1.5L tăng áp, công suất tối đa 176 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240Nm.

Về tính năng an toàn, cả 3 phiên bản của Honda Civic đều được trang bị gói công nghệ an toàn Honda Sensing. Bao gồm Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), Hệ thống đèn chiếu xa thích ứng tự động (ADB), Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LDN). Ngoài ra, xe đã được bổ sung 8 cảm biến va chạm trước sau trên bản mới.

Honda Civic mới sẽ được nhập khẩu từ Thái Lan và chính thức có mặt tại các đại lý ngày 28/10, với 2 loại động cơ: Hybrid và xăng trên các phiên bản, đi kèm tùy chọn màu sắc và mức giá bán lẻ đề xuất như sau: