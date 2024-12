Honda HR-V G, Toyota Veloz Cross: Xe nào cho ai? Chuyên gia chỉ ra câu trả lời

Trong chương trình Trên Ghế số 58 phát sóng tối ngày 26/12, khách mời Đoàn Anh Dũng sẽ tư vấn cho hai khán giả đang có nhu cầu mua xe dịp cuối năm.

Tôi là Phạm Thành Nam 28 tuổi. Tôi chuẩn bị lập gia đình. Trong 5 năm tới dự định chỉ là sinh một em bé, chưa có dự định cho em bé thứ 2. Tôi muốn một mẫu xe có cảm giác lái tốt giống với Honda CR V. Tuy nhiên, hiện tài chính không cho phép, đồng thời nếu được chiếc xe đó cần có kiểu dáng thể thao trẻ trung. Ngoài ra, tôi thích xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Khách hàng này không nói rõ tài chính mua xe, nên tôi tạm thời đưa ra phương án dựa trên những tiêu chí đã đưa ra.

Đầu tiên, trong 5 năm tới chỉ sinh một em bé, nghĩa là không cần xe quá rộng. Xe có kiểu dáng thời trang và cảm giác lái hơi hướng thể thao giống Honda CR-V nhưng chưa đủ tài chính. Từ đó, tôi nghĩ ngay đến mẫu Honda HR-V.

Honda HR-V là đàn em của CR-V, nhưng mẫu xe này cho cảm giác hiện đại và trẻ trung hơn, thanh niên hơn. Trong khi đó, CR-V vẫn mang một nét trưởng thành, chững chạc hơn dành cho tuổi trung niên.

Ngoài ra, HR-V cập nhật nhiều công nghệ mới nhất của Honda đã có trên CR-V như Honda Sensing hay các hệ thống an toàn chủ động khác. Thêm vào đó, Honda HR-V tại trường Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc và phân phối chính hãng.

Vì thế, tôi nghĩ HR-V là mẫu xe phù hợp với khán giả này.

Ngoài những yếu tố về ngoại hình, thể thao, tài chính phù hợp… điểm gì trên HR-V mà anh cho rằng đây chính là mẫu xe mà khách hàng này tìm kiếm?



Khách hàng này nhắc đến cảm giác lái. Tôi hiểu rằng vị khán giả này thích một mẫu xe hiện đại, cá tính nhưng phải lái hay. Với cá nhân tôi, HR-V được đánh giá là lái còn hay hơn cả CR-V. Bởi, xe có kích thước nhỏ gọn hơn, cảm giác vận hành linh hoạt hơn.

Điều quan trọng là tất cả các phiên bản Honda HR-V đều được trang bị gói công nghệ an toàn Honda Sensing. Điều này khác so với các hãng xe khác khi thường chỉ phiên bản cao cấp nhất mới được trang bị ADAS. Đây là yếu tố giúp khách hàng có tài chính không dư giả không cần phải cố lên bản cao nhất.

Khán giả thứ hai là Trần Công Mạnh, 48 tuổi, sống tại Hòa Bình. Anh ấy đang sử dụng mẫu Toyota Vios, muốn đổi sang một mẫu xe 7 chỗ vì các con đã lớn. Tổng ngân sách cho việc mua xe là 730-750 triệu đồng. Vị khách này ưu tiên các thương hiệu Nhật Bản bền bỉ?



Với khách hàng này, tôi cho rằng sự lựa chọn mang tính truyền thống hơn. Đầu tiên, anh này sinh sống tại Hòa Bình, tức thi thoảng sẽ đi những cung đường khó. Thứ hai, anh cần một mẫu xe 7 chỗ và đang sử dụng mẫu xe Toyota Vios. Tôi cho rằng Toyota Veloz Cross là mẫu xe phù hợp.

Bởi vì, khách hàng này đang sử dụng Vios, khi chuyển lên một mẫu xe khác của Toyota sẽ có tính tương đồng. Veloz Cross là một mẫu xe 7 chỗ gầm tương đối cao, phù hợp với khách hàng này khi đi ở Hòa Bình.

Veloz Cross cũng phù hợp với mức tài chính 730-750 triệu của khách hàng. Ngoài ra, Veloz Cross có nhiều công nghệ an toàn, ví dụ như Toyota Safety Sense.

Với 2 phần tư vấn này, tôi có một thắc mắc nhỏ. Khán giả thứ nhất Honda CR-V anh gợi ý HR-V, khán giả thứ hai đã dùng Toyota Vios, anh gợi ý Veloz Cross. Vậy việc trung thành với một thương hiệu xe có bị nhàm chán với khách hàng không không?

Khán giả đầu tiên chưa từng sở hữu xe và thích honda CR-V. Điều này tôi hiểu rằng bạn ấy đã có những sự tìm hiểu và ưu ái với thương hiệu Honda nói chung, mẫu CR-V nói riêng. Vì thế, việc chọn mua HR-V đã giúp bạn ấy đáp ứng được sở thích của mình.

Với khách hàng ở Hòa Bình, chú này đã 48 tuổi. Ở độ tuổi này, thường nhiều người thích các lựa chọn an toàn, về cả thương hiệu lẫn khả năng vận hành. Đang sử dụng chiếc Vios, chú ấy có thể tìm thấy sự quen thuộc khi tiếp tục chọn xe Toyota. Đôi khi, việc thay đổi một thương hiệu khác vô tình khiến người dùng lớn tuổi bị “ngợp”.

Thực ra, sự nhàm chán nhiều khi chỉ xảy ra với các khách hàng độ tuổi thanh niên. Với một người đã sử dụng Vios có lẽ đã hơn 5 năm, Veloz Cross có thể sẽ mang đến những điều mới mẻ.

Nhiều người nói rằng xe Toyota không an toàn. Quan điểm của anh khi tư vấn cho khách hàng này chọn Veloz Cross như thế nào?



Vị khách này đã sử dụng mẫu Toyota Vios rồi, tôi nghĩ rằng bản thân khách hàng cũng đã có những trải nghiệm nhất định với thương hiệu này. Vì thế, họ không quá quan tâm đến việc người khác nói gì.

Chúng ta nên tập trung vào việc Toyota Veloz Cross mới được trang bị rất nhiều công nghệ an toàn. Trong đó, Toyota Safety Sense là gói an toàn chủ động giúp người lái có thể vừa được hỗ trợ vừa giúp việc vận hành xe an toàn. Xe cũng có nhiều túi khí, cân bằng điện tử sẽ giúp trải nghiệm của người dùng trên Veloz Cross chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra, các mẫu xe của Toyota bây giờ cũng đạt rất nhiều chứng chỉ an toàn của trong nước và quốc tế.

Thêm một yếu tố nữa, Toyota Veloz Cross có gầm cao và 7 chỗ, là một sự nâng cấp khi khách hàng đang sử dụng Vios là xe gầm thấp 5 chỗ. Veloz Cross có một tính năng mà hãng gọi là “long sofa” rất công thái học, giúp mở rộng không gian ghế ngồi của xe.

Về chi phí sử dụng, tôi tin rằng những người mua xe Toyota rất là quan tâm tới vấn đề bảo dưỡng, bảo trì và chi phí?

Tại các thành phố lớn, Veloz Cross được nhiều người lựa chọn để chạy dịch vụ kết hợp cho thuê xe. Bởi vì, xe Toyota nổi tiếng bền bỉ đi kèm giá thành bảo dưỡng, sửa chữa rẻ.

Tôi có cơ hội trò chuyện với nhiều người sử dụng Veloz để kinh doanh xe dịch vụ. Họ cho biết xe rất bền và không có gì để hỏng. Nhiều người còn đùa rằng, xe dịch vụ cùng một thời gian có thể “cày” gấp 3-4 lần so với xe gia đình là điều dễ hiểu. Vì thế, tôi nghĩ rằng vị khán giả ở Hòa Bình không có gì đáng ngại, hoàn toàn yên tâm.

Cảm ơn anh vì những tư vấn hôm nay.

