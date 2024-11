Honda Việt Nam giới thiệu SH350i hoàn toàn mới - Dấu ấn vượt thời gian

Mẫu xe SH350i phiên bản 2025 hoàn toàn mới lần đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm Quốc tế về xe đạp, xe máy và phụ kiện (EICMA) – Triển lãm mô tô lớn nhất hàng năm diễn ra tại Milan, Ý. Cùng thời gian đó, HVN tự hào giới thiệu mẫu xe toàn cầu này tại Việt Nam. Quay trở lại với thiết kế thể thao sang trọng đột phá, công nghệ hiện đại và những tiện ích cao cấp xứng tầm, biểu tượng vượt thời gian SH350i chắc chắn sẽ vượt trên sự kỳ vọng của khách hàng.

Thiết kế châu Âu mang dấu ấn vượt thời gian - Sang trọng, Tối giản nhưng Thể thao hơn

SH350i – chiếc xe "đầu bảng" (flagship) nhà Honda – đã được nâng tầm theo khái niệm thiết kế mới – sang trọng, tối giản, nhưng đậm chất thể thao.

Thiết kế mặt nạ trước hoàn toàn mới, đột phá với họa tiết chấm tròn. Bề mặt tinh giản, không trang trí cầu kì. Thân xe với thiết kế đặc trưng của dòng SH, tỷ lệ hoàn hảo giữa sự thanh lịch và năng động. Logo SH mạ crôm tối màu mang đến điểm nhấn sang trọng, lịch lãm.

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng của xe được thiết kế mới và áp dụng công nghệ LED hiện đại. Đèn định vị được tinh chỉnh tạo nên nét đặc trưng đầy cuốn hút cho phần đầu xe. Đèn xi nhan mới với thiết kế tối giản, hiện đại mang lại hình ảnh tổng thể hài hòa và cao cấp.

Lốp xe có kích thước 110/70-16 ở phía trước và 130/70R16 ở phía sau kết hợp với bộ vành 16 inch, tối ưu sự cân bằng, độ chắc chắn và sự linh hoạt khi di chuyển với tốc độ cao.

SH350i 2025 bổ sung vào bộ sưu tập 2 màu mới. Màu Xanh ánh ngọc trai trên phiên bản thể thao, và màu Xám đen nhám trên phiên bản đặc biệt.

Động cơ eSP+ 4 van đột phá với hiệu suất vượt trội và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng

Được trang bị động cơ eSP+ 4 van cùng hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, SH350i tích hợp các công nghệ tiên tiến từ những mẫu xe đua hiệu suất cao, tạo nên một chiếc xe đa dụng vượt trội với khả năng vận hành mượt mà, linh hoạt trong thành phố nhưng vẫn mạnh mẽ và thể thao trên đường cao tốc.

Động cơ thế hệ mới eSP+ được phát triển theo tiêu chuẩn khí thải Euro 4 (theo kết quả kiểm chứng của Honda R&D), dung tích 330cc, sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng chất lỏng, phun xăng điện tử PGM-FI, công suất 21,5 kW tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 31,8 Nm tại 5.250 vòng/phút. Động cơ được áp dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến và cao cấp giúp nâng cao công suất, giảm thiểu ma sát và giảm thiểu rung lắc. Nhờ đó giúp cải thiện hiệu quả nhiên liệu, đạt công suất động cơ vượt trội và thân thiện hơn với môi trường.

Trên SH350i, HVN duy trì trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), công nghệ vốn thường chỉ áp dụng trên những mẫu xe phân khối lớn, giúp xe vận hành êm ái, kiểm soát độ bám đường của bánh sau trên mặt đường trơn trượt, đem lại khả năng vận hành và tăng tốc ổn định.

Công nghệ và tiện ích vượt trội xứng danh "Ông hoàng xe ga"

SH350i được trang bị hàng loạt công nghệ, tiện ích hàng đầu như một lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế hàng đầu của SH trong phân khúc xe tay ga cao cấp.

Công nghệ kết nối với điện thoại thông minh qua bluetooth tiếp tục được trang bị trên SH350i với nhiều tính năng mới. Bên cạnh tính năng kiểm tra toàn bộ thông tin xe qua ứng dụng My Honda+ như tình trạng vận hành, lịch sử sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành, tiêu hao nhiên liệu, hiển thị lịch sử đỗ xe và các tin tức sự kiện của HVN, công nghệ kết nối bluetooth trên phiên bản 2025 được nâng cấp hỗ trợ gửi thông điệp về ngày có sự kiện đặc biệt của khách hàng tới màn hình phụ trên mặt đồng hồ khi khách hàng cài đặt ngày này trên ứng dụng. Đặc biệt, khách hàng sẽ được cảnh báo trong trường hợp quên tắt khóa điện và khi xe có lỗi bất thường trên ứng dụng My Honda+. SH350i mới còn trang bị tính năng truyền tải dữ liệu OTA cho phép khách hàng chủ động cập nhật phần mềm cho thiết bị bluetooth của xe thông qua ứng dụng My Honda+ nhằm đảm bảo kết nối bluetooth ổn định.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị trên cả hai bánh. Hộc đựng đồ phía trước với dung tích lớn hơn cùng lẫy đóng/mở tiện lợi, hộc còn tích hợp cổng sạc USB loại C tiện dụng. Dung tích hộc chứa đồ dưới yên lớn, được tích hợp thêm đèn soi.

Đèn xi nhan có tính năng cảnh báo tự động khi phanh gấp. Bên cạnh đó, hệ thống khoá thông minh hiện đại giúp xác định vị trí xe và mở khóa thông minh từ xa, tích hợp báo động chống trộm.

Phiên bản mới SH350i sẽ được chính thức bán ra thị trường vào ngày 6 tháng 11 năm 2024 thông qua các cửa hàng xe Phân khối lớn Honda DreamWing, 70 cửa hàng CB ủy nhiệm và 172 cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc theo danh sách đính kèm (*). HVN áp dụng thời gian bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước) cùng với giá bán lẻ đề xuất cho các phiên bản như sau:

(*) Danh sách cửa hàng phân phối SH350i: Danh sách cửa hàng