Hong Kong (Trung Quốc) thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng trong 2 ngày "tê liệt" do siêu bão Ragasa quần thảo

Được xem là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới trong năm nay, Ragasa đã quét qua khu vực Hoa Nam hôm 25/9, khiến Hong Kong phải phát đi tín hiệu cảnh báo cấp 10 - mức cao nhất và gần như tê liệt trong hai ngày 24 và 25/9. Sóng lớn cùng triều cường đã tàn phá nhiều nhà hàng ven biển, đặc biệt tại khu vực Tseung Kwan O, gây ra những tổn thất lên đến hàng triệu đôla Hong Kong.

“Những tổn thất kinh tế từ thời tiết cực đoan sẽ trở thành “bình thường mới”, không chỉ với Hong Kong mà cả thế giới” ông Gary Ng Cheuk-yan, chuyên gia kinh tế cấp cao của Ngân hàng Đầu tư Natixis, nhận định. Ông dự đoán nếu chỉ tính các hoạt động bị gián đoạn, tổng thiệt hại sẽ thấp hơn 10 tỷ đôla Hong Kong (khoảng 34 nghìn tỷ đồng).

Một nhà hàng bị cơn bão tàn phá (Ảnh: Elson Li)

Ảnh: Sam Tsang

Ảnh: Eugene Lee

Theo báo cáo trước đây, cơn bão Wipha hồi tháng 7 đã gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đôla Hong Kong (khoảng 6 nghìn tỷ đồng). Các chuyên gia đồng thời cho rằng những chính sách và công nghệ mới đã giúp giảm bớt thiệt hại tài chính so với trước đây.

Ông Ng cùng các chuyên gia khác đánh giá việc duy trì giao dịch trên thị trường chứng khoán trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cùng với sự phổ biến của làm việc từ xa, đã giúp hạn chế tổn thất. Sau khi tính toán các yếu tố này, Ragasa được ước tính gây ra khoản thiệt hại tương đương 0,15% GDP của Hong Kong.

“Tiêu dùng và ngành hàng không sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, do việc đi lại bị đình trệ. Nhu cầu dịch vụ mất đi gần như không thể phục hồi,” ông Ng nói thêm.

Ảnh: Eugene Lee

Cảnh tượng trong một nhà hàng tại Hong Kong (Nguồn: Fox News)

Tuy nhiên, chuyên gia nhận định một phần doanh thu bán lẻ chỉ bị trì hoãn, chứ không mất hoàn toàn.

“Nhờ công nghệ, giờ đây bạn có thể làm việc tại nhà, giao dịch trực tuyến, vì vậy tổn thất kinh tế từ bão không còn nghiêm trọng như trước.” ông cho biết.

Thực tế, siêu bão Ragasa đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho đời sống thường nhật. Hàng loạt nhà hàng ven biển bị ngập, cửa kính vỡ tung, nội thất và đồ đạc bị cuốn trôi trong dòng nước. Nhiều chủ quán cho biết chi phí sửa chữa sẽ lên tới hàng triệu đôla Hong Kong, gây thêm gánh nặng cho những cơ sở vốn đang gặp khó khăn.

Trong hai ngày bão, trường học toàn thành phố phải đóng cửa, mưa lớn gây ra sạt lở và ngập lụt. Hơn 90 người bị thương, trong khi ngành hàng không chứng kiến tới 1.000 chuyến bay bị hủy, ảnh hưởng khoảng 140.000 hành khách.

Clip: Reuters

