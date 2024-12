Họp lớp tuổi trung niên, tôi nhận ra 3 thứ quyết định đến 90% sự giàu có và thành đạt của một người sau này

“Lần này tôi về nhà nghỉ lễ Quốc khánh, đang nghĩ bụng trong người sau bao nhiêu năm cũng có một kỳ nghỉ yên tĩnh bởi lần này các vợ và con của tôi không về cùng (Cười).

Thế nhưng, tin tức vẫn bị rò rỉ ra ngoài, nghe nói nhiều bạn học cấp 3 cũng về làng dịp này và đã tụ tập lại với nhau làm một bữa tiệc. Dù sao cũng đã 30 năm kể từ ngày tốt nghiệp, lại là bạn cấp 3 nên ai cũng đồng ý ngay và tôi cũng không ngoại lệ” , Tinh Anh mở đầu những dòng chia sẻ trên Weibo.

Buổi họp lớp giúp Tinh Anh nhìn ra vấn đề của người thành công. Ảnh minh họa.

Trong buổi họp lớp, những người bạn tay bắt mặt mừng, kể cho nhau nghe gia đình, con cái và công việc thế nào. Tinh Anh ngồi quan sát, lắng nghe và thấy trong số những người giàu có và thành đạt trong lớp đều có 3 đặc điểm chung nổi bật gồm: Tiềm lực kinh tế có sẵn, tầm nhìn của bố mẹ và tư duy phát triển của bản thân.

Dĩ nhiên, trong hành trình của cuộc sống mỗi người có những tiêu chuẩn khác nhau về thành công và cũng có những ước mơ riêng. Song, có một điều chắc chắn rằng thành công không phải ngẫu nhiên mà nó đòi hỏi phải có kế hoạch, sự chăm chỉ và cả một chút may mắn.

1. Tiềm lực kinh tế sẵn có

Đức An (45 tuổi) đã là chủ tịch của một công ty nội thất lớn. Thời điểm còn học cấp ba đã nổi tiếng là thiếu gia bởi sinh ra trong một gia đình giàu có, bố và ông nội đều là chủ của một công ty có tiếng, với nhiều chi nhánh ở thành phố. Đức An được chuyển về quê học 1 năm lớp 12, để ở cùng ông bà. Thời điểm này, nhiều bạn học cũng cho rằng sau khi Đức An lớn lên cũng sẽ tiếp quản cơ ngơi của gia đình. Với tiềm lực kinh tế có sẵn, ngay từ năm cấp 1 Đức An đã được bố mẹ cho học thêm nhiều bộ môn, năng khiếu,... Hết cấp 3 tại Trung Quốc thì đưa qua Mỹ du học, sau 5 năm trở về tiếp quản cơ ngơi.

“Bạn nói xem, gia đình kinh tế như thế thì khả năng thành công rất cao. Có thể nói là con đường của Đức An đã được trải sẵn, chỉ chờ cậu ấy bước lên và đi”, Tinh Anh nói. Nhiều người bỏ qua sự giàu có hay thường có cái nhìn không mấy thiện cảm với những người được sinh ra trong một gia đình có sẵn tiềm lực kinh tế. Nhưng, phải khẳng định một điều rằng đó là kinh nghiệm và sự giàu có mà họ được thừa hưởng qua nhiều năm tích lũy của người thân, chẳng có gì là sai cả.

Gia đình có tiền, tài sản thừa kế hoặc từ các mối quan hệ khác,... cho phép một người tiếp cận với sự ổn định về tài chính nhanh và lâu bền hơn. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, ngoài những giá trị về của cải vật chất, thì những kiến thức, kỹ năng và các mối quan hệ có được khi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có tiềm lực kinh tế cũng là yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của bạn trong tương lai.

Song, điều này cũng không đồng nghĩa với việc nếu bạn sinh ra trong một gia đình nghèo khó thì khó/không có được thành công. “Có thể sự thành công sẽ đến muộn hơn, phải trả nhiều cái giá đắt đỏ hơn”, một netizen chia sẻ. Tiềm lực kinh tế của gia đình nếu sẵn có sẽ giúp cho con đường đi đến thành công của bạn trở nên dễ dàng hơn một chút chứ không phải quyết định 100%.

2. Tầm nhìn của bố mẹ

Theo Tinh Anh, vào những năm anh học cấp 3. Tỷ lệ đi học đại học rất thấp. Tỏng lớp ông có 30 người thì chỉ có khoảng 10 người học đại học và ông là một trong số đó. Lúc đó, nhiều bố mẹ không có điều kiện kinh tế và nghĩ rằng con học xong cấp 3 là được, kiếm việc làm rồi lập gia đình là ổn định. Song, giờ nhìn lại mới thấy gần như những người học đại học đều đang có cuộc sống khấm khá hơn ở thành phố lớn, có người đã làm đến chức giám đốc.

Thế mới thấy, tầm nhìn của bố mẹ quan trọng như thế nào. Trong bài viết: “Cha mẹ là bệ đỡ, bệ phóng của con cái”, tờ Sina chỉ ra rằng cha mẹ không có tầm nhìn xa sẽ hủy hoại cuộc đời con cái. Nghĩa là khi đã làm cha, làm mẹ bạn cần phải có định hướng phát triển cho con, điều này không phải là sự ép buộc hay bắt con phải tuân theo một khuôn mẫu mà mình mong muốn.

Ví dụ như cha mẹ có thể cho con thử học các bộ môn năng khiếu như vẽ tranh, múa,... từ bé, để con có thể phát huy năng khiếu và lựa chọn ra bộ môn yêu thích từ nhỏ. Cha mẹ cũng không ở bên cạnh con cái 24/24 giờ mỗi ngày hay mãi mãi, thế nên việc giáo dục con cái từ nhỏ là vô cùng quan trọng.

Cha mẹ quyết định không nhỏ đến sự thành công của con cái. Ảnh minh họa.

Cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ bị cám dỗ bởi những lợi ích nhỏ trước mắt và sẽ đặt mình vào vị trí của con. Không hiếm những trường hợp con cái nổi tiếng từ nhỏ, bố mẹ mải mê cho con đi làm, kiếm tiền mà không chú trọng đến việc học của con để sau này hối hận đã muộn màng. Trên thực tế, đôi khi thành công trong cuộc sống không nằm ở những gì bạn nhận được mà nằm ở việc bạn dám từ chối cám dỗ.

Giáo dục và bồi dưỡng một con người xuất sắc là một công trình lâu dài và to lớn. Cha mẹ phải có tầm nhìn dài hạn. Chỉ có đứa trẻ có phẩm chất toàn diện cao mới có thể làm chủ vận mệnh của mình tốt hơn, mới có thể đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống và biết nắm bắt cơ hội tốt hơn để đạt được một cuộc sống hạnh phúc.

3. Tư duy phát triển bản thân

Cuối cùng, song cũng quan trọng không kém là tư duy phát triển bản thân. Một người không muốn phát triển thì chẳng ai có thể kéo anh ta lên được. Trong số những người bạn của mình, Tinh Anh bất ngờ nhất là anh Trần - trước đó từng là con trai cả của một gia đình có 5 anh em ở quê, học xong cấp 3 phải lên thành phố kiếm tiền nuôi các em ăn học. Ấy thế mà ở độ tuổi U50, anh đã có cơ ngơi của riêng mình.

Hỏi ra mới biết anh Trần tuy lên thành phố làm thêm nhưng chưa từng có ý định buông xuôi cuộc đời của mình. Anh tự tạo nên cuộc sống mới bằng cách dành dụm tiền đi học, sau này đầu tư kinh doanh, có vấp ngã, khó khăn và giờ cũng đã có thành công riêng.

Đúng vậy, trên thực tế, không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân là khoản đầu tư tốt nhất, và luôn có lãi. Ngay cả khi bạn đọc và hoàn thiện 1 cuốn sách thì bạn cũng đã có thêm cho mình vốn từ, những trải nghiệm mới mà bạn có thể áp dụng trong tương lai.

Đặc biệt, chìa khóa quan trọng nhất để tiếp tục đầu tư vào bản thân là dành thời gian cho việc học cho dù hàng ngày bạn bận rộn đến đâu. Đừng nghĩ rằng hôm nay bạn quá bận và ngày mai bắt đầu lại cũng không sao. Điều này có thể dễ dàng dẫn đến sự trì hoãn, làm gián đoạn việc học hoặc không bao giờ làm việc đó. Muốn thành công? Vậy thì đừng trở thành người khổng lồ trong suy nghĩ và người lùn trong hành động!