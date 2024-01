Hợp tác 3 bên, PTI triển khai bảo hiểm bảo hành mở rộng

Theo đó, việc hợp tác giữa ba bên sẽ đánh một dấu mốc quan trọng trong việc phân phối các sản phẩm bảo hiểm, đặc biệt là sản phẩm bảo hành mở rộng xe ô tô tại thị trường Việt Nam trong tương lai. Ngoài ra, bắt tay với hai định chế bảo hiểm lớn còn khẳng định chiến lược đặt khách hàng làm trung tâm của PTI, giúp mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng, đặc biệt là sự thuận tiện và nhanh chóng khi làm thủ tục, giải quyết bồi thường và yêu cầu bảo hiểm.



PTI là một trong những nhà cung cấp giải pháp bảo hiểm toàn diện cho Bảo an hành trình - Bảo an sức khỏe và Bảo an tài sản hàng đầu tại Việt Nam. Trong gói giải pháp Bảo an hành trình (PTI Roadcare), ngoài các sản phẩm truyền thống như Bảo hiểm trách nhiệm dân sự, Bảo hiểm vật chất xe, Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe..., còn bao gồm Bảo hiểm bảo hành mở rộng, sản phẩm mới mà PTI vừa ký kết hợp tác với Allianz và Marsh. Sản phẩm này giúp khách hàng không còn lo lắng về những phát sinh ngoài dự kiến về hệ thống cơ và điện khi chế độ bảo hành của hãng hết thời hạn. Khách hàng có thể chủ động lựa chọn các gói 4 hệ thống, 7 hệ thống, 15 hệ thống hoặc toàn bộ hệ thống cơ và điện. Đặc biệt, sản phẩm còn tích hợp dịch vụ cứu hộ toàn quốc 24/7.

Hiện nay, PTI được đánh giá có chất lượng dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tốt nhất thị trường với hơn 1.500 đơn vị garage liên kết trên toàn quốc, cùng đội ngũ hơn 300 chuyên viên cứu hộ và giám định có mặt trên 53 tỉnh thành. Đặc biệt, PTI đã áp dụng công nghệ để nâng cao độ chính xác và tốc độ xử lý nghiệp vụ, nhằm mang đến cho khách hàng chất lượng phục vụ tốt nhất.

Cam kết với sứ mệnh phụng sự nhu cầu Bảo hiểm cho cộng đồng khách hàng cá nhân, giúp mọi khách hàng có điều kiện tiếp cận bảo hiểm và có đủ sự lựa chọn trong phạm vi nhu cầu tài chính của mình, PTI không ngừng nâng cao chất lượng để cung cấp một hệ sinh thái sản phẩm và giải pháp bảo hiểm toàn diện, tin cậy và đơn giản. Bà Hoàng Thị Yến – Tổng giám đốc PTI cho biết "3 giá trị mà PTI đặt lên hàng đầu là Giá trị phụng sự hướng tới con người (P-People), Giá trị niềm tin (T-Trust) và Giá trị bảo an – tương hỗ (I-Insurance). Đây là kim chỉ nam để chúng tôi không ngừng hoàn thiện bộ máy tổ chức, dịch vụ, sản phẩm nhằm mang đến những giá trị sống an toàn, thịnh vượng và phát triển bền vững cho khách hàng và cộng đồng."

Với 25 năm ra đời và phát triển, PTI hiện là một trong 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất tại Việt Nam. Từ năm 2022, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) thoái vốn thành công toàn bộ khỏi PTI và PTI trở thành công ty Cổ phần bảo hiểm tư nhân trong đó nhóm cổ đông đều là các định chế tài chính, bảo hiểm uy tín như Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT, Công ty bảo hiểm DB và Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare).

Bảo hiểm là một nhu cầu thiết yếu của tất cả mỗi người dân, mang tính nhân văn và tương hỗ rất lớn. Mỗi người tham gia Bảo hiểm không chỉ để bảo vệ cho chính mình, mà còn để bảo vệ rủi ro cho cộng đồng đông đảo người tham gia Bảo hiểm - Mình vì mọi người, Mọi người vì mình. Hiện tại, PTI thực hiện cung cấp cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm. PTI Care là Hệ sinh thái các Sản phẩm và dịch vụ Bảo hiểm phủ rộng trên toàn quốc, giúp khách hàng kết nối với các lựa chọn Bảo an hành trình - Bảo an sức khỏe và Bảo an tài sản. Đội ngũ PTI Care luôn túc trực để tư vấn và giải đáp cho khách hàng trong quá trình phát sinh bồi thường, kết nối cơ sở y tế, lựa chọn garage sửa chữa. Bên cạnh đó, PTI SOS – đội ngũ cứu hộ và giám định, những người luôn sẵn sàng túc trực và có mặt để yểm trợ khách hàng khi gặp các sự cố phát sinh.

Allianz Partners – thuộc tập đoàn Allianz (Đức) là một trong những định chế tài chính, bảo hiểm và quản lý tài sản hàng đầu thế giới. Allianz Partners hiện có mặt tại 75 quốc gia, chuyên cung cấp các dịch vụ bảo hiểm cá nhân và doanh nghiệp, từ bảo hiểm tài sản, nhân thọ và sức khỏe đến các dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm kinh doanh toàn cầu.

Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Marsh Viet Nam trực thuộc tập đoàn Marsh McLennan (Hoa Kỳ). Đây là một trong những tập đoàn môi giới bảo hiểm lớn nhất trên thế giới với hơn 150 năm xây dựng và hoạt động tại hơn 130 quốc gia khác nhau. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là môi giới bảo hiểm, quản lý rủi ro, dịch vụ tái bảo hiểm, quản lý nhân tài, tư vấn đầu tư và tư vấn quản lý.

Tổng Công ty Bảo hiểm bưu điện (PTI)

Địa chỉ: 95 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 84-24-37724466