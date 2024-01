Hợp tác chiến lược MVC & VPBANK – Thay đổi trải nghiệm xây sửa nhà của người Việt

Nền tảng số một trạm cho cho xây mới và sửa chữa nhà cửa

Mitsui & CO., Ltd là một trong những tập đoàn thương mại đa quốc gia hàng đầu Nhật Bản hoạt động kinh doanh và đầu tư trong các lĩnh vực khác nhau đã ra mắt công ty MVC & CO tại Việt Nam. Thấu hiểu khó khăn của gia chủ trong việc lựa chọn cho mình nhà thầu thi công tốt, chi phí phù hợp, MVC & CO đã cho ra đời website xaytoam.vn với sứ mệnh đem lại giải pháp lựa chọn nhà thầu xây dựng lý tưởng.

xaytoam.vn là nền tảng một trạm cho tất cả dịch vụ tìm nhà thầu và vật liệu liên quan đến quá trình xây mới và cải tạo nhà cửa. Trên cùng một nền tảng, Xây tổ ấm giúp chủ nhà: xác minh năng lực nhà thầu, giới thiệu nhà thầu phù hợp, hỗ trợ review phần báo giá, bản vẽ…

Những giải pháp này sẽ giúp cho chủ nhà có thể giảm thiểu được thời gian, chi phí và rủi ro trong quá trình làm việc cùng với nhà thầu.

Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập sớm nhất tại Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã có lịch sử phát triển bền vững trong hơn 30 năm. VPBank hiện đang là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam xét về hiệu quả hoạt động và lợi nhuận kinh doanh, đồng thời cũng là ngân hàng sở hữu vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.

VPBank đã đạt được thỏa thuận với đối tác chiến lược SMBC thông qua việc phát hành riêng lẻ 15% cổ phần cho ngân hàng này để gia tăng nguồn vốn. Sự hợp tác củng cố nền tảng tài chính vững chắc để gia tăng năng lực tài chính phục vụ khách hàng trên nhiều phân khúc.

Kết hợp chiến lược góp phần thay đổi trải nghiệm xây và sửa nhà của người Việt

Với những ngôi nhà đã nhuốm màu thời gian, nhiều chủ nhà đau đầu cân nhắc giữa việc lựa chọn xây mới hoặc cải tạo. MVC và VPBank đã phối hợp tổ chức hội thảo mang tên: "Xây" hay "Sửa": Chia sẻ từ góc nhìn chuyên gia vào ngày 22/12 tại MRD Palace, tầng 8, tòa nhà Viet Tower, số 1, Thái Hà, Hà Nội.

Sự kiện giúp Chủ nhà trang bị thêm kiến thức chuyên môn về xây dựng, sửa chữa nhà bởi chuyên gia của Xây Tổ Ấm – anh Lê Quang Thái. Đặc biệt, với sự xuất hiện của đại diện ngân hàng VPBank - anh Đỗ Tuấn Tú, chủ nhà cũng được lắng nghe những chia sẻ hết sức hữu ích về các giải pháp tài chính.

Đến với buổi hội thảo, chủ nhà nhận được phần chia sẻ Nội dung chính của hội thảo bao gồm: 4 yếu tố khi lên kế hoạch xây mới hay sửa nhà, ảnh hưởng của ngân sách và các giải pháp tài chính phù hợp và chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ chủ nhà.

Trong quá khứ, khi chuẩn bị cho việc xây và sửa nhà, chủ nhà sẽ cần tìm kiếm nhiều nguồn thông tin khác nhau trên thị trường, người thân. Thông tin chưa được kiểm chứng, kiến thức xây dựng phức tạp khiến chủ nhà gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm nhà thầu. Tiếp cận nguồn hỗ trợ tài chính phù hợp cho công trình vào thời điểm nào và chuẩn bị ra sao cũng khiến chủ nhà đau đầu.

VPBank và MVC cũng sẽ kết hợp cùng nhau trong việc hoàn thiện và đưa ra giải pháp hỗ trợ thay đổi và hoàn thiện cho quy trình xây và sửa nhà, từ bước tìm kiếm, lựa chọn nhà thầu cho đến bước chuẩn bị ngân sách. Cụ thể những khách hàng của Xây Tổ Ấm có nhu cầu tìm kiếm nhà thầu, đồng thời có nhu cầu được hỗ trợ tài chính cho quá trình xây sửa nhà có thể nhận được hỗ trợ ưu tiên từ phía ngân hàng Vpbank. Và ngược lại, những chủ nhà đang sử dụng dịch vụ tài chính tại Vpbank để tạo ra ngôi nhà mơ ước có thể nhận được tư vấn miễn phí của phía chuyên gia Xây Tổ Ấm, giúp quá trình này trở nên nhanh chóng và thuận tiện.

Đại diện VPBank chia sẻ: Ông Mochizuki Masashi – Giám đốc Trung tâm FDI, Đại diện Phái cử từ Ngân Hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC): "Là một trong những ngân hàng chuyển đổi số tiên phong tại Việt Nam, VPBANK mong muốn sẽ biến đổi trải nghiệm xây nhà truyền thống với sự hỗ trợ của MVC và nền tảng xaytoam.vn. Thông qua nền tảng này, chúng tôi hi vọng không chỉ có thể tiếp cận những chủ nhà có nhu cầu nhận hỗ trợ tài chính nói riêng mà còn kiến tạo ra sản phẩm tài chính riêng biệt cho ngành xây dựng nói chung."

Đại diện MVC chia sẻ: Ông Arata Hori, Tổng giám đốc công ty TNHH MVC & CO chia sẻ: "Sứ mệnh của nền tảng xaytoam.vn là đem đến một hệ sinh thái dịch vụ đa dạng để chủ nhà có nhu cầu xây hay sửa nhà đều có thể tìm kiếm thông tin dễ dàng. Chúng tôi hi vọng có thể đem đến dịch vụ này cho những khách hàng đang hoặc sẽ sử dụng dịch vụ tài chính của VPBANK để xây hoặc sửa chữa ngôi nhà mơ ước. "

