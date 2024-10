Hợp tác để hoàn thiện hệ sinh thái xuất nhập khẩu

Chung tay xây dựng hệ sinh thái số cho doanh nghiệp XNK

FPT IS là một trong những công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và là đối tác đồng hành với BIDV triển khai nhiều dự án công nghệ trọng điểm trong gần 3 thập kỷ qua. Trên cơ sở đó, BIDV và FPT IS tiếp tục hợp tác phát triển hệ sinh thái số đầu tiên tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp XNK dựa trên nền tảng TradeFlat do FPT IS phát triển. Điều này đánh dấu bước đột phá trong số hóa hoạt động thương mại quốc tế: lần đầu tiên tại Việt Nam, một nền tảng số tích hợp đa dạng các dịch vụ ngân hàng, hãng tàu, hải quan, bảo hiểm, kho vận… được phát triển trên một hệ thống công nghệ duy nhất.

Đại diện lãnh đạo BIDV và FPT IS ký kết thỏa thuận hợp tác

"Dự án có ý nghĩa quan trọng, nâng chuẩn hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, giúp luồng giao dịch thương mại thuận tiện, phù hợp với đơn vị trong nước và đạt chuẩn với đối tác quốc tế", ông Trần Đăng Hoà - Chủ tịch FPT IS - khẳng định.



TradeFlat giúp khách hàng doanh nghiệp XNK của BIDV giao dịch nhanh chóng, giảm thiểu thủ tục, tối ưu chi phí, đồng thời kết nối liền mạch với tất cả các đối tác trong chuỗi cung ứng thương mại, mang lại trải nghiệm số hóa toàn diện và hiệu quả. Trên cơ sở nền tảng này, BIDV cùng FPT IS và các tổ chức phục vụ cho hoạt động thương mại quốc tế có thể đa dạng hoá các sản phẩm tài trợ thương mại cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong tương lai.

Hợp tác quản lý kho hàng và chuyển đổi tài sản đảm bảo linh hoạt

Công ty Cổ phần Vinafco (Vinafco) là một trong những doanh nghiệp logistics hàng đầu Việt Nam, cung cấp dịch vụ tích hợp trọn gói với các sản phẩm như quản lý kho hàng, giao nhận, vận tải, và phân phối,... Về quản lý kho hàng, Vinafco sở hữu 7 kho với tổng diện tích 230.000 m² ở các vị trí trọng điểm. Ngoài ra, Vinafco có phần mềm, quy trình quản lý kho chuyên nghiệp và triển khai đa dạng dịch vụ: quản lý các kho/trung tâm phân phối do chính Vinafco xây dựng; quản lý kho/nhà máy sẵn có của khách hàng… Vinafco có thể mang đến giải pháp logistics hiệu quả và đáp ứng linh hoạt nhu cầu của khách hàng.

Trên cơ sở tiềm năng giữa hai bên, BIDV và Vinafco đã đi đến thống nhất về việc hợp tác cung cấp Dịch vụ quản lý hàng hóa trong kho của Vinafco làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại BIDV. Nhờ đó, hàng hóa của khách hàng doanh nghiệp sẽ được nhận và quản lý bởi đơn vị uy tín, đồng thời sử dụng làm tài sản đảm bảo linh hoạt cho các khoản vay tại BIDV. Điều này mang lại sự hỗ trợ tài chính hiệu quả, giúp các doanh nghiệp XNK dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và tối ưu hóa dòng tiền. Đồng thời, hai bên sẽ hợp tác để phát triển khách hàng cho cả BIDV và Vinafco, thông qua các hoạt động phối hợp truyền thông, giới thiệu khách hàng và các hoạt động phù hợp khác.

Đại diện lãnh đạo BIDV và Vinafco ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngoài ra, BIDV và Vinafco cũng sẽ triển khai gói chính sách chung về dịch vụ tài trợ thương mại và vận chuyển/kho cho khách hàng doanh nghiệp. Doanh nghiệp XNK sẽ vừa được hưởng ưu đãi về giá phí tài trợ thương mại, vừa được giảm chi phí cho các dịch vụ kho bãi, vận tải và logistics từ Vinafco. Sự kết hợp này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi về vốn mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và hiệu quả trong chuỗi cung ứng của mình.



BIDV xác định tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng một hệ sinh thái số hoàn chỉnh cho hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần hiện đại hóa các dịch vụ tài chính và logistics tại Việt Nam. BIDV cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, mang đến những giải pháp tài chính tiên tiến, linh hoạt và tối ưu, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp XNK phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh và giá trị thương mại trên thị trường quốc tế.