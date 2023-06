HoSE sẽ đình chỉ giao dịch với một cổ phiếu doanh nghiệp có lãnh đạo bị khởi tố hình sự

Theo thông báo mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) cho biết sẽ thực hiện xử lý đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu TTB của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ.

Cụ thể, căn cứ công văn số 4053/UBCK-TT ngày 27/06/2023 của Uỷ ban Chứng Khoán Nhà nước; căn cứ điểm d khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HoSE quyết định đình chỉ giao dịch đối với TTB theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hiện trên sàn chứng khoán, cổ phiếu TTB đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 23/5/2023 do Công ty chậm nộp BCTC năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với quy định. TTB hiện chỉ còn được giao dịch phiên chiều, chốt phiên 29/6 đạt 2.560 đồng/cp, giảm gần 35% so với đầu năm.

Trước khi lĩnh án phạt này, Tập đoàn Tiến bộ đã bị UBCKNN xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố BCTC kiểm toán năm 2022, công bố thông tin không đúng thời hạn BCTC quý 1/2023.

Theo ghi nhận, hoạt động của TTB bắt đầu bị ảnh hưởng sau biến cố liên quan tới dàn lãnh đạo. Cụ thể ngày 21/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố hình sự 4 bị can thuộc TTB về tội danh “Cố ý công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán”. Trong đó, có bị can Phùng Văn Bộ là Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phùng Văn Thái là Tổng giám đốc và Trần Thanh Hà là Kế toán trưởng TTB.

Công ty sau đó đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Phùng Văn Bộ và chức danh Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của ông Phùng Văn Thái.

Đồng thời, Công ty bổ nhiệm bà Phùng Thị Nam vào vị trí Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Thanh Hưng vào vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.