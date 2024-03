HOT: Doãn Hải My lần đầu khoe cận cảnh bụng bầu vượt mặt, nhan sắc hiện tại ra sao?

Trên trang cá nhân mới đây, Doãn Hải My đăng tải loạt hình ảnh khoe bụng bầu vượt mặt, chính thức xác nhận chuyện mang thai con đầu lòng với ông xã Đoàn Văn Hậu.

Dù thời gian qua liên tục vướng nghi vấn bầu bí, nhưng cả Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vẫn nhất quyết giữ im lặng.

Doãn Hải My khoe bụng bầu vượt mặt bên ông xã

Bài đăng của Doãn Hải My nhanh chóng nhận bão tương tác từ cộng đồng mạng. Đa số đều gửi lời chúc mừng tới vợ chồng Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu.

Bên cạnh đó, cũng không ít netizen còn đặc biệt dành lời khen cho nhan sắc xinh đẹp không tì vết của "mẹ bầu" Doãn Hải My. Có thể thấy, dù hiện tại đang mang thai nhưng nhan sắc cùng vóc dáng của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng không hề thay đổi nhiều. Ngược lại, Doãn Hải My được nhận xét là trông ngày càng nhuận sắc và cuốn hút hơn khi mang thai.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu chính thức về chung 1 nhà bằng 1 đám cưới hoành tráng vào tháng 10/2023. Tết Nguyên đán 2024 vừa qua là năm đầu tiên Doãn Hải My làm dâu và đón năm mới cùng gia đình nhà chồng. Sau Tết Nguyên đán, Doãn Hải My cùng ông xã Đoàn Văn Hậu nhanh chóng trở lại với công việc. Thời gian qua, Doãn Hải My thường xuyên xuất hiện với vòng 2 nhô lên bất thường, khiến nghi vấn mang thai rộ lên. Tuy nhiên, người đẹp chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện này.