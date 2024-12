‘Hot hunter’ làng xe Việt: Siêu xe không dễ ‘cắt đuôi’ khi VinFast VF 5 Plus đuổi theo

Anh Nguyễn Văn Tới (Johnny Toi Nguyen) được biết đến là một “hunter” chuyên săn siêu xe nổi tiếng tại Việt Nam. Những hình ảnh mà người đàn ông này ghi lại được thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác trên mạng xã hội.

Từ một sinh viên đam mê siêu xe như bao cậu trai khác, Nguyễn Văn Tới đang đạt được những thành công nhất định nhờ sự kiên trì theo đuổi đam mê một cách nghiêm túc hơn 10 năm qua của mình.

Cách đây không lâu, anh đã chính thức sở hữu mẫu VinFast VF 5 Plus - chiếc ô tô đầu tiên cho riêng mình.

Công việc mà anh đang làm có vẻ khá lạ lẫm tại Việt Nam. Anh có thể chia sẻ gì về điều này?

Chào các bạn. Công việc của tôi là chụp ảnh, quay video những siêu xe trên đường phố. “Hunter” (tạm dịch “thợ săn”) là cách mà chúng tôi gọi vui với nhau, mang hàm ý chuyên chạy theo các mẫu xe sang, xe thể thao hay siêu xe để chụp ảnh. Đây là công việc còn mới tại Việt Nam nhưng khá phổ biến ở nước ngoài. Trên trên thế giới đã có những người thành danh từ công việc đó.

Tôi đam mê xe từ lâu, bắt đầu chụp ảnh xe sang và siêu xe trên đường phố khoảng hơn 10 năm trước. Ban đầu, tất cả chỉ để thỏa mãn đam mê, không hề tính toán gì lâu dài. Nhưng sau một thời gian, cơ duyên cho tôi gắn bó với nghề, có thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình.

Năm 2014 đánh dấu cột mốc quan trọng, khi tôi tham gia một hành trình siêu xe và sau đó vào làm việc tại một trang tin điện tử có tiếng về ô tô. Khoảng năm 2017-2018, nhận thấy tiềm năng để phát triển kênh YouTube, tôi đầu tư thời gian, công sức vào đó và bắt đầu có những đồng tiền đầu tiên từ nền tảng này.

Mới đây, anh đã “tậu” VinFast VF 5, chính thức sở hữu chiếc ô tô đầu tiên cho riêng mình. Vì sao anh chọn mẫu xe này?

Cho đến trước khi thật sự đặt mua VinFast VF 5 Plus, tôi vẫn chưa hề có ý định sẽ mua ô tô. Thời điểm tháng 7/2024, VinFast bất ngờ giới thiệu bộ sưu tập màu mới cho VF 5 Plus và tôi bị thu hút bởi màu xám xi măng của mẫu xe này.

Bên cạnh đó, hãng có chính sách giảm 10 triệu đồng tiền mặt và đang miễn phí sạc pin. Vì thế, sau khi suy nghĩ bàn bạc và cân đối tài chính, tôi đã đặt mua chiếc VinFast VF 5 Plus màu xám xi măng kèm pin.

Anh thích điều gì nhất trên VinFast VF 5 Plus?

Công việc của tôi đi lại rất nhiều, đặc biệt thường xuyên di chuyển trong phố. Nếu sử dụng xe xăng, tôi sẽ tốn một khoản phí không nhỏ dành cho việc đổ xăng. Vì thế tôi lựa chọn xe điện.

Điểm mà tôi thích nhất trên chiếc VinFast VF 5 Plus này là chi phí sử dụng rất rẻ. Cho đến nay, sau 1 tháng tôi đã đi được 3.000km nhưng chỉ mất khoảng 300.000 đồng tiền gửi xe, không mất tiền thuê pin, không mất tiền sạc pin. Tôi thường chọn đi chơi ở các địa điểm của Vingroup như khu đô thị Vinhome, trung thương mại Vincom… để được miễn phí gửi xe 5 tiếng.

Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng của VF 5 Plus cũng rất rẻ. Xe chỉ cần bảo dưỡng sau mỗi 12.000km thay vì 5.000km như xe xăng truyền thống. Theo tôi tìm hiểu, số tiền phải trả cho mỗi lần bảo dưỡng cũng chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng.

Chưa hết, ngày 24/12 vừa qua, VinFast tiếp tục gia hạn chính sách miễn phí sạc pin đến hết ngày 30/6/2027. Tôi mua xe từ tháng 11/2024, như vậy sẽ có hơn 2,5 năm sạc pin miễn phí. Biết đâu, đến năm 2027 VinFast lại tiếp tục gia hạn chính sách này, người dùng lại tiếp tục được hưởng lợi. (cười)

Anh đánh giá như thế nào về thiết kế và khả năng vận hành của VinFast VF 5 Plus?

VinFast VF 5 Plus vừa vặn với nhu cầu của tôi. Kích thước xe nhỏ gọn, giúp cho việc lái xe linh hoạt khi tôi chủ yếu di chuyển trong phố. Nội thất xe gồm 5 chỗ ngồi, đủ rộng rãi với một gia đình nhỏ. Tại thời điểm này, tôi chỉ cần một chiếc xe như thế.

Hệ thống giải trí của xe tiện dụng. Tôi dùng điện thoại Android, có thể kết nối Android Auto không dây trên chiếc VF 5 Plus này. Bản cập nhật mới của xe cũng đã bổ sung thêm kết nối Apple Carplay không dây. Tính năng này đang giúp VF 5 Plus tỏ ra vượt trội so với các mẫu xe có cùng mức giá chỉ hơn 500 triệu đồng hiện nay.

Ngoài ra, là một mẫu xe điện, công suất và mô-men xoắn của VinFast VF 5 sẽ vượt trội hơn so với các mẫu xe cùng phân khúc. Tôi đã có dịp trải nghiệm nhiều xe xăng, dầu khác nhau nên có được sự so sánh khách quan.

VF 5 Plus có công suất 134 mã lực và mô-men xoắn 135Nm, quá đủ với một chiếc xe nhỏ có khối lượng khoảng 1,5 tấn. Xe vận hành linh hoạt, không quá mạnh như xe thể thao nhưng đủ để tôi “thích vượt là vượt”. Khi xuất phát xe từ vị trí đứng yên, động cơ điện giúp VF 5 Plus không có hiện tượng bị trễ như xe xăng, dầu.

Chiếc xe này đã hỗ trợ như thế nào cho công việc của anh?

Đặc thù công việc của tôi sẽ di chuyển rất nhiều, vì thế một chiếc xe ô tô sẽ giúp công việc thuận lợi hơn. Nhà tôi ở ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm khoảng 20km.

Trước đây, nếu cần đi tác nghiệp ở một địa điểm cách nhà quá xa, tôi sẽ phải tính toán xem có thực sự cần đi hay không. Ví dụ, nếu chỉ có một chiếc siêu xe xuất hiện tại địa điểm nào đó cách nhà 20-30km, tôi sẽ không đi. Hoặc những ngày thời tiết không thuận lợi như mùa hè nóng 30-40 độ C, mùa đông lạnh 10-15 độ C, trời mưa… tôi cũng sẽ không đi. Nhưng từ khi có ô tô, tôi hoàn toàn thoải mái và sẵn sàng lên đường mà không phải suy nghĩ gì.

Thứ hai, một chiếc ô tô sẽ giúp tôi có thể mang được nhiều thiết bị quay chụp hơn. Tôi có thể mang đầy đủ máy tính, máy ảnh, máy quay, bộ sạc pin… và nhiều phụ kiện khác. Trong khi trước đây, tôi cần lên kế hoạch hôm nay làm gì, cần mang thiết bị gì để tối ưu không gian cũng như không phải mang vác quá nặng.

Thứ ba, nếu đi xe máy, tôi không thể quay hoặc chụp một chiếc xe bất ngờ gặp trên đường. Giờ đây, trong lúc lái xe nếu gặp một siêu xe nào đó, tôi không cần phải làm gì mà vẫn có được video nhờ lấy dữ liệu từ camera hành trình trên ô tô.

Thứ tư, đi ô tô giúp tôi có thể đi theo những siêu xe trên nhiều cung đường hơn. Tại Hà Nội, nhiều cây cầu phân chia làn đường ô tô và xe máy riêng biệt, nếu đi xe máy, tôi không thể tiếp tục đuổi theo những chiếc xe ở những địa điểm như thế.

Ngoài những điều trên, có điểm gì trên VinFast VF 5 Plus thực sự tạo ra sự khác biệt, giúp công việc của anh thuận lợi hơn?

Điểm thực sự hữu ích đối với công việc của tôi là không phải chi trả tiền sạc pin mỗi tháng dù phải di chuyển rất nhiều. Nhờ đó, tôi không phải tính toán gì nếu phải đi xa. Trong trường hợp không thể chụp chiếc xe như mong muốn, tôi cũng không cần tiếc nuối vì không mất chi phí di chuyển.

Cách đây vài ngày, tôi có một bài đăng trên facebook cá nhân về việc đi tới 95km/ngày. Như vậy, trung bình mỗi tháng tôi sẽ đi khoảng 2.500-3.000km chỉ để phục vụ công việc. Theo tính toán nếu chạy xe xăng dầu, mỗi tháng tôi sẽ mất khoảng 2,5 triệu đồng. Nếu tháng nào đi chơi xa hay công tác ở tỉnh, số tiền còn cao hơn nhiều.

Thứ hai, cũng nhờ được miễn phí sạc pin, tôi không phải suy nghĩ cách tối ưu chi phí làm sao tiết kiệm nhất trong mọi công việc. Trước đây, khi đi xe xăng, khi nhận một hợp đồng quay phim chụp ảnh, tôi sẽ tính cả chi phí nhiên liệu đối với khách hàng. Còn bây giờ, rõ ràng đó không phải là điều mà tôi bận tâm.

Thứ ba, công việc “săn” siêu xe thực sự không hề dễ dàng. Siêu xe là những cỗ máy sở hữu động cơ mạnh mẽ đi kèm khả năng tăng tốc rất nhanh. Khi đang đuổi theo để quay, những chiếc siêu xe có thể bất ngờ rồ ga rồi phóng đi ở những đoạn đường vắng. Lúc đó, nếu đi xe xăng dầu, bạn sẽ rất khó để bắt kịp, thứ bạn cảm nhận được chỉ là âm thanh uy lực phát ra từ ống pô.

Trong khi một chiếc xe điện như VF 5 Plus, nhờ mô-men xoắn được truyền đến các bánh ngay khi đạp ga nên vẫn có thể bám theo mà không bị tụt lại phía sau quá xa. Tuy nhiên, với những người mới làm quen với việc này, tôi khuyên rằng nên biết cách kiểm soát tốc độ và giữ khoảng cách an toàn.

Vậy còn điều gì trên VinFast VF 5 Plus mà anh chưa thích?

Xe không có dải đèn LED định vị hình cánh chim ở đầu và đuôi xe như các mẫu xe cao cấp hơn của hãng. Đây là chi tiết giúp nhận diện thương hiệu xe VinFast khi di chuyển trên đường.

Tôi cho rằng, hãng xe Việt có thể cung cấp tính năng này dưới dạng một tùy chọn đi kèm mức giá khoảng 5-10 triệu đồng. Khi đó, nhiều người sẽ sẵn sàng chi ra để nâng cấp chiếc xe của mình. Bởi vì, hiện nay có rất nhiều người đã tiến hành lắp thêm ở các cơ sở độ xe tư nhân. Từ phía mình, tôi không muốn can thiệp vào hệ thống điện của xe tại các cơ sở nhỏ lẻ. Nhưng, tôi sẵn sàng chi tiền để trang bị thêm tính năng này nếu VinFast bổ sung cho xe ở phiên bản nâng cấp trong tương lai.

Cảm ơn anh về những chia sẻ này. Chúc anh cùng chiếc VinFast VF 5 Plus sẽ tiếp tục gắn bó với công việc này và thành công hơn nữa.