HOT: Lần đầu tiên trong lịch sử, có sao mặc áo dài trên thảm đỏ Oscar

Sáng nay, lễ trao giải Oscar 2022 đã diễn ra tại nhà hát Dobly, Hollywood quy tụ nhiều gương mặt gạo cội. Giữa rừng sao Âu Mỹ thả dáng trong những bộ cánh công phu, cầu kỳ bậc nhất, bỗng xuất hiện tà áo dài Việt thân thương. Người diện tà áo dài này chính là kiều nữ gốc Việt Kelly Marie Trần - diễn viên lồng tiếng cho nhân vật công chúa Raya trong phim Raya and The Last Dragon. Khỏi phải nói sự xuất hiện bất ngờ này đã khiến các fan nước nhà "phổng mũi" thế nào.



Hình ảnh của Kelly Marie Trần trên thảm đỏ

Kiều nữ Việt diện tà áo dài màu xanh emerald sang trọng, được thêu hoa văn nổi trên lớp vải sheer. Phía sau còn được đính thêm một tà vải dài tựa như đang khoác áo choàng. Marie Kelly Trần đội mấn và đeo khuyên tai đính đá cùng màu. Được biết, đây là một sáng tạo của NTK Thái Nguyễn.

Điểm nhấn của bộ áo dài nằm ở lớp vải sheer phía trước ngực và sau lưng, khoe khéo nét đẹp nữ tính của người mặc

Cận cảnh đường kim mũi chỉ trên tà áo dài của NTK Thái Nguyễn thiết kế cho cô

Cùng với đó, cô cũng diện bộ trang sức gồm khuyên tai và nhẫn có màu sắc ton sur ton với áo dài, đến từ thương hiệu Chopard

Ảnh: Twitter

