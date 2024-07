"Hot mom" Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu "trốn con" đi shopping, bất ngờ bị dân mạng chê xa cách bố mẹ chồng, sự thật thế nào?

Chiều 14/7, nàng WAG Doãn Hải My khoe hình ảnh cùng chồng "trốn con" đi mua sắm. Cô nàng diện chiếc váy trễ vai, khoe bờ vai trần và xương quai xanh gợi cảm, cùng đôi chân dài thon thả. Điểm nhấn trong trang phục là chiếc nơ hoa hồng buộc trên cổ giúp bà xã Đoàn Văn Hậu tăng thêm vẻ nữ tính, kiêu kì.

Dù Doãn Hải My chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng nhan sắc mẹ một con vẫn không kém phần xinh đẹp, cuốn hút khiến dân tình không khỏi xuýt xoa. Nhiều người để lại bình luận khen Doãn Hải My ngày càng nhuận sắc, cũng có người hỏi xin bí quyết phục hồi nhan sắc cực nhanh sau sinh. Bình luận thu về nhiều tương tác nhất là câu nhận xét: "Như chưa hề có cuộc đẻ con nào". Dân mạng khẳng định Doãn Hải My sau khi sinh em bé vẫn xinh đẹp như thời con gái.

Doãn Hải My lên đồ "trốn con" đi hẹn hò cùng Văn Hậu

Bên cạnh những bình luận tích cực, vẫn có những người xét nét cách hoạt động của bà xã Đoàn Văn Hậu. Một cư dân mạng bình luận dưới bài đăng của Doãn Hải My trên Instagram: "Chẳng bao giờ thấy về quê thăm bố mẹ chồng, toàn thấy lượn như cá cảnh. Hảo con dâu".

Thực tế, Doãn Hải My ra ngoài để cùng Văn Hậu PR cho cửa hàng mỹ phẩm mà cô nàng đang kinh doanh. Việc "trốn con" hầu hết đều là do tính chất công việc. Hơn nữa, sau sinh con, Doãn Hải My chưa về thăm bố mẹ chồng nhưng bố mẹ Văn Hậu cũng đã lên Hà Nội để giúp đỡ Văn Hậu - Hải My việc chăm con đầu lòng.

Hơn nữa, theo chia sẻ gần đây của Doãn Hải My, khi vợ chồng cô cho con trai ra ngoài đi dạo chơi, bà nội bé - tức mẹ chồng của Hải My - cũng góp mặt và cùng cặp đôi ngồi cafe vui vẻ.

Mẹ chồng đã lên Hà Nội ở cùng nhà, giúp Hải My chăm con

Doãn Hải My xinh đẹp "như chưa hề có cuộc đẻ nào"